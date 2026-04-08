Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

gyászMagyar Súlyemelő Szövetségmagyar sport

Gyászol a magyar sport: meghalt a kapitány, akihez olimpiai érmek kötődnek

Nyolcvanegy éves korában elhunyt Ambrus László, a magyar súlyemelés legendás alakja. Versenyzőként egy törölt számban világcsúcstartó volt, de a súlyemelők szövetségi kapitányaként is sikeres volt: Ambrus László vezetésével két magyar érem is született a szöuli olimpián.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 12:08
Ambrus László (jobbra) szövetségi kapitányként két olimpiai éremben játszott szerepet a szöuli játékokon Forrás: Facebook / Súlyemelők
Gyászol a magyar súlyemelés: Ambrus László nyolcvanegy éves korában, kedden este hunyt el, halálhíréről a Magyar Súlyemelő-szövetség számolt be a hivatalos oldalán.

Elhunyt Ambrus László, a magyar súlyemelés olimpiai érmeket felmutató korábbi szövetségi kapitánya (Fotó: MOB)

Ambrus László a magyar súlyemelés legendája volt. Versenyzőként az 1972-ben eltörölt állva nyomás világcsúcstartója és örökös magyar rekordere volt. Később edzőként, majd szövetségi kapitányként is segítette a sportágat, a szöuli olimpián két magyar érem is született az irányítása alatt.

Ambrus László kapitányként két olimpiai ezüstöt ünnepelt

„Szövetségi kapitányként a magyar súlyemelés egyik legsikeresebb korszakának volt meghatározó irányítója. Vezetésével a magyar válogatott kiemelkedő nemzetközi eredményeket ért el a 80-as években” – írja Ambrus Lászlóról a sportági szövetség a megemlékezésében.

Ambrus László 1986 és 1988 között irányította a magyar súlyemelő-válogatottat, amelynek színeiben Messzi István és Jacsó József ezüstérmet szerzett az 1988-as szöuli olimpián.

„Távozásával pótolhatatlan veszteség érte a magyar súlyemelés közösségét” – írják a szövetség közösségi oldalán.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

