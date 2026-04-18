Gyurta Dániel óta nem láttunk ilyen magyar mellúszót, Kós Hubert rögtön üzent

Petróczki Zsombor az egyik legkellemesebb meglepetés az úszók Sopronban zajló országos bajnokságán. A 2008-as születésű békéscsabai tini 100 mellen szerezte meg a magyar bajnoki címet 1:01,64 perces idővel. Ennél azonban jobbat is tudott, a középdöntőben 1:01,01-es egyéni csúcsot repesztett, amivel megdöntötte Gyurta Dániel 19 éve fennálló U18-as korosztályos magyar rekordját.

Gyurta Dániel mellúszó korosztályos rekordját döntötte meg a soproni ob-n feltűnő Petróczki Zsombor Fotó: KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Petróczki 1:01,01-es ideje jobb, mint amit a magyar bajnokságokon a 200 méteren olimpiai bajnok mellúszó, Gyurta 2017-es búcsúja óta bármelyik magyar tudott 100 mellen. Kivéve Szilágyi Csabát, aki rövidpályán Európa-bajnoki érmes is volt, csakhogy ő a vajdasági származása ellenére a világversenyeken szülőhazája, Szerbia színeit képviselte. Így aztán kijelenthető, hogy Gyurta Dániel visszavonulása óta nem láttunk annyira versenyképes, magyar válogatottban szóba jöhető mellúszót, mint a most feltűnő Petróczki.

Gyurta Dániel utódja? Óriási fejlődés az elmúlt egy évben

Az azonos nevű édesapja, Petróczki Zsombor készíti fel a 18 éves békéscsabai tehetséget, aki az elmúlt fél évben mintegy két és fél másodpercet faragott az egyéni csúcsából, tehát elképesztő ütemben fejlődött. Az édesapa elmondása szerint a fiú az elmúlt egy évben sokat nyúlt, és ez is szerepet játszhat a nagy javulásában.

Gyurta visszavonulása óta akkora űr keletkezett mellúszásban, hogy az elmúlt évek országos bajnokságain az a Horváth Dávid volt az egyik legeredményesebb ebben az úszásnemben, aki már évek óta főállásban edző, ami mellett csak hobbiból készül.

Petróczki feltűnése jó hír lehet Kós Hubertnek is. Az ob-t ezúttal kihagyó olimpiai bajnok hátúszó élőben követi az Egyesült Államokból a soproni ob eseményeit, hiszen az öccse, Kós Olivér és a húga, Kós Alisson is versenyez – előbbi ma a harmadik helyen jutott be a 200 hát vasárnapi döntőjébe, utóbbi pedig a 18. helyen végzett a nőknél ugyancsak a 200 hát középdöntőjében.

Kós Hubert a Magyar Nemzetnek adott tavalyi interjúban már arról beszélt, hogy egy versenyképes magyar vegyes váltó érdekében bevállalná a mellúszást, ami az úgymond „hiánycikk”, mert a többi úszásnemben van erős alternatíva. Kós most rögtön üzent haza, hogy talán mégsem kell „feláldoznia magát”, mert Petróczki ideje több mint biztató mellen.