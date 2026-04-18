Gyurta Dániel óta nem láttunk ilyen magyar mellúszót, Kós Hubert rögtön üzent

Új magyar bajnokot avattak 100 méteres férfi mellúszásban a mindössze 18 éves Petróczki Zsombor személyében a soproni országos bajnokságon. A békéscsabai úszó megjavította az olimpiai bajnok Gyurta Dániel 19 éve fennálló, tehát nála is idősebb korosztályos rekordját 100 mellen. Petróczki Zsombor feltűnésére a magát feláldozni készülő Kós Hubert azonnal reagált az Egyesült Államokból.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 19:19
Petróczki Zsombor a 100 mell új magyar bajnoka, de több is lehet annál, Kós Hubert Amerikából üzent miatta
Petróczki Zsombor az egyik legkellemesebb meglepetés az úszók Sopronban zajló országos bajnokságán. A 2008-as születésű békéscsabai tini 100 mellen szerezte meg a magyar bajnoki címet 1:01,64 perces idővel. Ennél azonban jobbat is tudott, a középdöntőben 1:01,01-es egyéni csúcsot repesztett, amivel megdöntötte Gyurta Dániel 19 éve fennálló U18-as korosztályos magyar rekordját.

Fotó: KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Petróczki 1:01,01-es ideje jobb, mint amit a magyar bajnokságokon a 200 méteren olimpiai bajnok mellúszó, Gyurta 2017-es búcsúja óta bármelyik magyar tudott 100 mellen. Kivéve Szilágyi Csabát, aki rövidpályán Európa-bajnoki érmes is volt, csakhogy ő a vajdasági származása ellenére a világversenyeken szülőhazája, Szerbia színeit képviselte. Így aztán kijelenthető, hogy Gyurta Dániel visszavonulása óta nem láttunk annyira versenyképes, magyar válogatottban szóba jöhető mellúszót, mint a most feltűnő Petróczki.

Gyurta Dániel utódja? Óriási fejlődés az elmúlt egy évben

Az azonos nevű édesapja, Petróczki Zsombor készíti fel a 18 éves békéscsabai tehetséget, aki az elmúlt fél évben mintegy két és fél másodpercet faragott az egyéni csúcsából, tehát elképesztő ütemben fejlődött. Az édesapa elmondása szerint a fiú az elmúlt egy évben sokat nyúlt, és ez is szerepet játszhat a nagy javulásában.

Gyurta visszavonulása óta akkora űr keletkezett mellúszásban, hogy az elmúlt évek országos bajnokságain az a Horváth Dávid volt az egyik legeredményesebb ebben az úszásnemben, aki már évek óta főállásban edző, ami mellett csak hobbiból készül.

Petróczki feltűnése jó hír lehet Kós Hubertnek is. Az ob-t ezúttal kihagyó olimpiai bajnok hátúszó élőben követi az Egyesült Államokból a soproni ob eseményeit, hiszen az öccse, Kós Olivér és a húga, Kós Alisson is versenyez – előbbi ma a harmadik helyen jutott be a 200 hát vasárnapi döntőjébe, utóbbi pedig a 18. helyen végzett a nőknél ugyancsak a 200 hát középdöntőjében.

Kós Hubert a Magyar Nemzetnek adott tavalyi interjúban már arról beszélt, hogy egy versenyképes magyar vegyes váltó érdekében bevállalná a mellúszást, ami az úgymond „hiánycikk”, mert a többi úszásnemben van erős alternatíva. Kós most rögtön üzent haza, hogy talán mégsem kell „feláldoznia magát”, mert Petróczki ideje több mint biztató mellen.

Milák Kristóf a legjobb idővel döntős 100 pillangón

Az ob szombati napjához tartozik még, hogy Milák Kristóf 100 pillangón, amelynek az olimpiai címvédője, a legjobb idővel jutott be a vasárnapi döntőbe, és ezzel a repesztéssel még az idei világranglistán is az élre ugrott. Ebben a számban igazán erős ellenfele nincsen most, mivel az őt a tavalyi ob-n legyőző Kós Hubert ugyebár nem indul.

Milák a korábbi számai közül 200 pillangón és 200 gyorson visszalépett, de 50 pillangón és 100 gyorson Szabó Szebasztián, illetve Németh Nándor legyőzésével nagy skalpokat is begyűjtött az aranyérmek mellé. Az ob záró napján a 100 pillangón várható újabb győzelme mellett 50 gyorson is megméreti magát.

Jackl Vivien 800 gyorson, Ugrai Panna 200 pillangón Európa-bajnoki szintidőt úszva lett aranyérmes, és ugyanezt a bravúrt a férfi 1500 méteren győztes Sárkány Zalán is véghezvitte – a mögötte dobogós Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf viszont nem teljesítették az Eb-szintet, és kérdés, hogy nekik lesz-e még erre lehetőségük a nyílt vízi úszást a fókuszba helyező felkészülésük során a nyári párizsi viadal előtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
