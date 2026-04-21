jake paulnetflixFrancis Ngannoubevételvisszatérésmeccs

Jake Paul már szervezi a visszatérését, de elmenekül a nehézsúlyból

Úgy tűnik, a Netflix aranytojást tojó tyúkot talált azzal, hogy felkarolta a profi bokszot. Tavaly december 19-én a brit Anthony Joshua a hatodik menetben brutális jobbhoroggal nemcsak Jake Paul álmát, hanem az állkapcsát is ripityomra törte. A youtuber azonban úgy véli, az év végén visszatérhet, és ugyan vív majd egy utolsó csatát a királykategóriában, utána eredeti súlycsoportjában, a cirkálóban célozza meg a világbajnoki címet.

Molnár László
2026. 04. 21. 11:23
Jake Paul az év végén újra ringbe lép
Jake Paul az év végén újra ringbe lép Fotó: Patrick T. Fallon Forrás: AFP
Sokan azt gondolták, hogy 2025. december 19-én eljött az igazság pillanata a profi ökölvívás egyik legvitatottabb, ugyanakkor a legnagyobb bevételeket termelő figurája számára. Ugyanis Miamiban kiderült, hogy Jake Paul (12-2, 7 KO) bokszolói képességei igencsak behatároltak ahhoz, hogy valódi, igazi ringcsatát vívjon a nehézsúly korábbi kétszeres egyesített bajnoka, Anthony Joshua (29-4, 26 KO) ellen. A brit kiválóság a hatodik menetben úgy kiütötte a korábbi youtubert a zsúfolásig megtelt a Kaseya Centerben, hogy annak nemcsak az állkapcsa tört szerte-széjjel, de még a további ökölvívó karrierje is veszélybe került. Ám az azóta eltelt időszakban Jake Paul elkezdett gyógyulni, és ugyan messze van még a visszatérése, máris elkezdte szervezni az év végére tervezett újabb nehézsúlyú csatáját. Az utolsót… 

A Mike Tyson elleni nyolcmenetes csatát – jogosan – egyhangú pontozással nyerte Jake Paul
A Mike Tyson elleni nyolcmenetes csatát – jogosan – egyhangú pontozással nyerte Jake Paul     Fotó: AL BELLO

Jake Paul vonzza a pénzt, minden fellépése rekordgyanús bevétellel kecsegtet

Persze azért ezen nem bánkódott a dollármilliomos Jake Paul, ugyanis Joshuával igencsak szép pénzzel – a fixen kívül mindent beleszámítva úgy 80-100 millió dollár között állt meg a bevételük fejenként – távoztak a ringben megvívott, egyébként szakmailag szinte értékelhetetlen meccsük után. Mindenesetre a 28 éves amerikai számításai ismét beváltak, és vélhetően a Netflix sem fogja elengedni az aranytojást tojó tyúkját, ugyanis kettejük meccse ismételten elképesztő rekordokat hozott. A Ring Magazin összefoglalójában kiderült, hogy milyen elképesztő csúcsokkal zárta az összecsapást a Netflix.

  • világszerte 33 millió élő nézőt vonzott az első pillanattól a kiütésig
  • a mérkőzés 91 országban bekerült a Netflix top 10-es listájára
  • 45 országban, köztük az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Németországban, Ausztráliában, Mexikóban és Argentínában is az első helyen végzett
  • összesen 1,25 milliárd letöltést hozott a Joshua–Paul meccs a Netflix közösségi oldalain
  • 214 millióan töltötték le Joshua brutális kiütését
  • a Kaseya Centerben a legnagyobb bevételt hozó bokszmeccs volt

A fentiekből tökéletesen igazolódik az a tétel, miszerint Jake Paul neve és ringbeli szereplése valóban egyet jelent a sikerrel.

A youtuber visszatér, és a volt MMA-világbajnokkal csapna össze

Jake Paul összetört állkapcsa lassan gyógyul, ám a Secondshout.com szakportálnak elmondta, várhatóan még idén visszatér a ringbe egy utolsó nagy nehézsúlyú csatára, azt követően pedig cirkálósúlyban bunyózik tovább, ahol megcélozná a világbajnoki címet. Az idei ellenfele pedig nem más, mint a korábbi UFC nehézsúlyú világbajnok, Francis Ngannou (0-2) lenne, aki karrierje eddigi két profi ökölvívó meccsén a nemrég visszatért Tyson Furytól (35-2-1, 24 KO) pontozással, míg Joshua ellen a 2. menetben kiütéssel szenvedett vereséget.

– Nem titkolom, nekem már az ökölvívó karrierem végső céljára kell koncentrálnom leginkább, nem pedig arra, kivel bokszolok legközelebb. A saját súlyomban, a cirkálóban szeretném a világbajnoki címet megszerezni, ám még utoljára összecsapok nehézsúlyban Francis Ngannouval, de 

Joshua igencsak fájdalmasan bizonyította azt, nem a királykategóriába való vagyok 

– jelentette ki Jake Paul.

A már 39 éves kameruni Ngannou egyébként nem idegenkedik a youtuber elleni meccstől – élete legnagyobb bevételére tehetne szert –, ám előtte éppen az MMA-ba való visszatérése alkalmával májusban lép ketrecbe a brazil Philipe Lins ellen.

Tyson Fury ellen bizonyította Ngannou, hogy profi bokszolóként is megállja a helyét:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

