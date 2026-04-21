Jake Paul már szervezi a visszatérését, de elmenekül a nehézsúlyból

Sokan azt gondolták, hogy 2025. december 19-én eljött az igazság pillanata a profi ökölvívás egyik legvitatottabb, ugyanakkor a legnagyobb bevételeket termelő figurája számára. Ugyanis Miamiban kiderült, hogy Jake Paul (12-2, 7 KO) bokszolói képességei igencsak behatároltak ahhoz, hogy valódi, igazi ringcsatát vívjon a nehézsúly korábbi kétszeres egyesített bajnoka, Anthony Joshua (29-4, 26 KO) ellen. A brit kiválóság a hatodik menetben úgy kiütötte a korábbi youtubert a zsúfolásig megtelt a Kaseya Centerben, hogy annak nemcsak az állkapcsa tört szerte-széjjel, de még a további ökölvívó karrierje is veszélybe került. Ám az azóta eltelt időszakban Jake Paul elkezdett gyógyulni, és ugyan messze van még a visszatérése, máris elkezdte szervezni az év végére tervezett újabb nehézsúlyú csatáját. Az utolsót…

A Mike Tyson elleni nyolcmenetes csatát – jogosan – egyhangú pontozással nyerte Jake Paul Fotó: AL BELLO

Jake Paul vonzza a pénzt, minden fellépése rekordgyanús bevétellel kecsegtet

Persze azért ezen nem bánkódott a dollármilliomos Jake Paul, ugyanis Joshuával igencsak szép pénzzel – a fixen kívül mindent beleszámítva úgy 80-100 millió dollár között állt meg a bevételük fejenként – távoztak a ringben megvívott, egyébként szakmailag szinte értékelhetetlen meccsük után. Mindenesetre a 28 éves amerikai számításai ismét beváltak, és vélhetően a Netflix sem fogja elengedni az aranytojást tojó tyúkját, ugyanis kettejük meccse ismételten elképesztő rekordokat hozott. A Ring Magazin összefoglalójában kiderült, hogy milyen elképesztő csúcsokkal zárta az összecsapást a Netflix.

világszerte 33 millió élő nézőt vonzott az első pillanattól a kiütésig

a mérkőzés 91 országban bekerült a Netflix top 10-es listájára

45 országban, köztük az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Németországban, Ausztráliában, Mexikóban és Argentínában is az első helyen végzett

összesen 1,25 milliárd letöltést hozott a Joshua–Paul meccs a Netflix közösségi oldalain

214 millióan töltötték le Joshua brutális kiütését

a Kaseya Centerben a legnagyobb bevételt hozó bokszmeccs volt

A fentiekből tökéletesen igazolódik az a tétel, miszerint Jake Paul neve és ringbeli szereplése valóban egyet jelent a sikerrel.