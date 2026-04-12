Fury-parádé a ringben, a visszatérő Cigánykirály szétverte az Orosz Bombázót

Alig több mint egy évvel az Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) elleni drámai vereségek után a „Cigánykirály” készen állt arra, hogy szombaton ismét elfoglalja a maga helyét a profi ökölvívás legjobbjai között. Tyson Fury (35-2-1, 24 KO) nem bírta sokáig a nyugdíjat, ráadásul olyan ellenfelet választott magának, akire minden mondható volt, csak az nem, hogy egy könnyű „felhozó” ember: a brutális ütőerejéről ismert Arslanbek Mahmudov (21–3, 19 KO) állt vele szemben a londoni Tottenham Hotspur Stadionban. Ugyan az orosz híre félelmetes volt, ám hamar bebizonyosodott, hogy egyrészt egysíkú bunyós, másrészt tudásban meg sem közelíti brit ellenfelét.

A londoni bokszgálán Tyson Fury nyert Arslanbek Mahmudov ellen, jöhet Anthony Joshua. Forrás: BBC/Getty Images

Tyson Fury egyszerűen kibokszolta Mahmudovot, de kiütni nem tudta

A „Cigánykirály” már a bevonulásával elnyerte a szurkolók szívét, ugyanis a 2025-ben elhunyt barátjára, Ricky Hattonra emlékezett meg mielőtt ringbe lépett volna, szem nem radat szárazon, amikor felcsendült a „There's Only One Ricky Hatton” című dal. Aztán a bunyójával tisztelgett előtte, ugyanis körülbelül másfél menetig tartott, míg Mahmudovnak volt valami halvány esélye a győzelemre, ám ahogy ennyi idő alatt lekerült a ringrozsda Furyról, módszeresen elkezdte verni orosz ellenfelét, akit ugyan nem tudott kiütni, de fölényes pontozással nyerte visszatérő meccsét.

A pontozás alakulása:

Kieran McCann: 120-108

Lee Every: 120-108

Reece Carter 119-109.

Fury uralta a meccset a kezdetektől a végéig, a statisztikai adatok a visszatérő brit bunyós elképesztő fölényét mutatják:

Fury átlagosan 17 ütést ért el menetenként, Mahmudov 5-öt,

Fury ütéseinek 46 százaléka talált, Mahmudov ütéseinek mindössze 22 százaléka érte el az ellenfelet,

Fury ütéseinek 60 százaléka a testet vette célba.

A Ring Magazin beszámolója szerint Fury a második menet közepétől teljesen átvette az irányítást, semmissé tette Mahmudov támadásait, és akkor ütötte meg az oroszt, amikor csak akarta.

Teljesülhet a brit szurkolók álma, jöhet a Fury–Joshua ringháború

A meglehetősen egyoldalú csatát a ring mellől nemcsak végigkövette, de videóra is vette Anthony Joshua. Ahogy letelt a 12 menet, Fury udvariasan foglalkozott egy kicsit a legyőzöttel is, majd miután magasba emelték a kezét, megkezdődött a várva várt brit ringháború felvezetése. A BBC Sports elemzése szerint Fury egy nagyon jó technikás bokszoló, de igazi KO ereje nincs, ugyanakkor fegyelmezett a taktika végrehajtásában. Joshua egy szintén technikás bokszoló, aki rendelkezik igazi KO erővel, de fegyelmezetlen. Mindenesetre a kihívás megtörtént, immár a menedzsereken, Frank Warrenen és Eddie Hearnön múlik, mikor lesz valóság ebből az összecsapásból.