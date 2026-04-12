Fury-parádé a ringben, a visszatérő Cigánykirály szétverte az Orosz Bombázót

Alig több mint egy évvel az Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) elleni drámai vereségek után a „Cigánykirály” készen állt arra, hogy szombaton ismét elfoglalja a maga helyét a profi ökölvívás legjobbjai között. Tyson Fury (35-2-1, 24 KO) nem bírta sokáig a nyugdíjat, ráadásul olyan ellenfelet választott magának, akire minden mondható volt, csak az nem, hogy egy könnyű „felhozó” ember: a brutális ütőerejéről ismert Arslanbek Mahmudov (21–3, 19 KO) állt vele szemben a londoni Tottenham Hotspur Stadionban. Ugyan az orosz híre félelmetes volt, ám hamar bebizonyosodott, hogy egyrészt egysíkú bunyós, másrészt tudásban meg sem közelíti brit ellenfelét.
Tyson Fury egyszerűen kibokszolta Mahmudovot, de kiütni nem tudta
A „Cigánykirály” már a bevonulásával elnyerte a szurkolók szívét, ugyanis a 2025-ben elhunyt barátjára, Ricky Hattonra emlékezett meg mielőtt ringbe lépett volna, szem nem radat szárazon, amikor felcsendült a „There's Only One Ricky Hatton” című dal. Aztán a bunyójával tisztelgett előtte, ugyanis körülbelül másfél menetig tartott, míg Mahmudovnak volt valami halvány esélye a győzelemre, ám ahogy ennyi idő alatt lekerült a ringrozsda Furyról, módszeresen elkezdte verni orosz ellenfelét, akit ugyan nem tudott kiütni, de fölényes pontozással nyerte visszatérő meccsét.
A pontozás alakulása:
- Kieran McCann: 120-108
- Lee Every: 120-108
- Reece Carter 119-109.
Fury uralta a meccset a kezdetektől a végéig, a statisztikai adatok a visszatérő brit bunyós elképesztő fölényét mutatják:
- Fury átlagosan 17 ütést ért el menetenként, Mahmudov 5-öt,
- Fury ütéseinek 46 százaléka talált, Mahmudov ütéseinek mindössze 22 százaléka érte el az ellenfelet,
- Fury ütéseinek 60 százaléka a testet vette célba.
A Ring Magazin beszámolója szerint Fury a második menet közepétől teljesen átvette az irányítást, semmissé tette Mahmudov támadásait, és akkor ütötte meg az oroszt, amikor csak akarta.
Teljesülhet a brit szurkolók álma, jöhet a Fury–Joshua ringháború
A meglehetősen egyoldalú csatát a ring mellől nemcsak végigkövette, de videóra is vette Anthony Joshua. Ahogy letelt a 12 menet, Fury udvariasan foglalkozott egy kicsit a legyőzöttel is, majd miután magasba emelték a kezét, megkezdődött a várva várt brit ringháború felvezetése. A BBC Sports elemzése szerint Fury egy nagyon jó technikás bokszoló, de igazi KO ereje nincs, ugyanakkor fegyelmezett a taktika végrehajtásában. Joshua egy szintén technikás bokszoló, aki rendelkezik igazi KO erővel, de fegyelmezetlen. Mindenesetre a kihívás megtörtént, immár a menedzsereken, Frank Warrenen és Eddie Hearnön múlik, mikor lesz valóság ebből az összecsapásból.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!