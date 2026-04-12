Fury-parádé a ringben, a visszatérő Cigánykirály szétverte az Orosz Bombázót

Rendkívüli

Orbán Viktor: A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, és megvédjük a családok érdekeit – Kövesse nálunk élőben az Igazság órája különkiadását!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
ökölvívásbokszTyson FuryAnthony Joshua

Amire annyira vártak a bokszrajongók, az szombaton este, a londoni Tottenham Hotspur stadionjában megtörtént. Pontosan 476 napos kihagyást követően újra ringbe lépett a korábbi kétszeres nehézsúlyú világbajnok Tyson Fury, és a 37 éves Cigánykirály az első másfél menettől eltekintve – nincs rá jobb szó – összeverte a betonöklű orosz Arslanbek Mahmudovot. A brit bunyós fölényes pontozásos sikere vitathatatlan volt, és az eredményhirdetést követően Fury azonnal kihívta a csatát a ring mellől végignéző Anthony Joshuát.

Molnár László
2026. 04. 12. 5:44
Arslanbek Makhmudov, ökölvívás, boksz, box, Tyson Fury
Tyson Fury (balra) Arslanbek Mahmudov legyőzésével tért vissza Forrás: BBC/Getty Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alig több mint egy évvel az Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) elleni drámai vereségek után a „Cigánykirály” készen állt arra, hogy szombaton ismét elfoglalja a maga helyét a profi ökölvívás legjobbjai között. Tyson Fury (35-2-1, 24 KO) nem bírta sokáig a nyugdíjat, ráadásul olyan ellenfelet választott magának, akire minden mondható volt, csak az nem, hogy egy könnyű „felhozó” ember: a brutális ütőerejéről ismert Arslanbek Mahmudov (21–3, 19 KO) állt vele szemben a londoni Tottenham Hotspur Stadionban. Ugyan az orosz híre félelmetes volt, ám hamar bebizonyosodott, hogy egyrészt egysíkú bunyós, másrészt tudásban meg sem közelíti brit ellenfelét.

Tyson Fury egyszerűen kibokszolta Mahmudovot, de kiütni nem tudta

A „Cigánykirály” már a bevonulásával elnyerte a szurkolók szívét, ugyanis a 2025-ben elhunyt barátjára, Ricky Hattonra emlékezett meg mielőtt ringbe lépett volna, szem nem radat szárazon, amikor felcsendült a „There's Only One Ricky Hatton” című dal. Aztán a bunyójával tisztelgett előtte, ugyanis körülbelül másfél menetig tartott, míg Mahmudovnak volt valami halvány esélye a győzelemre, ám ahogy ennyi idő alatt lekerült a ringrozsda Furyról, módszeresen elkezdte verni orosz ellenfelét, akit ugyan nem tudott kiütni, de fölényes pontozással nyerte visszatérő meccsét.

A pontozás alakulása:

  • Kieran McCann: 120-108
  • Lee Every: 120-108
  • Reece Carter 119-109.

Fury uralta a meccset a kezdetektől a végéig, a statisztikai adatok a visszatérő brit bunyós elképesztő fölényét mutatják:

  • Fury átlagosan 17 ütést ért el menetenként, Mahmudov 5-öt,
  • Fury ütéseinek 46 százaléka talált, Mahmudov ütéseinek mindössze 22 százaléka érte el az ellenfelet,
  • Fury ütéseinek 60 százaléka a testet vette célba.

A Ring Magazin beszámolója szerint Fury a második menet közepétől teljesen átvette az irányítást, semmissé tette Mahmudov támadásait, és akkor ütötte meg az oroszt, amikor csak akarta. 

Teljesülhet a brit szurkolók álma, jöhet a Fury–Joshua ringháború

A meglehetősen egyoldalú csatát a ring mellől nemcsak végigkövette, de videóra is vette Anthony Joshua. Ahogy letelt a 12 menet, Fury udvariasan foglalkozott egy kicsit a legyőzöttel is, majd miután magasba emelték a kezét, megkezdődött a várva várt brit ringháború felvezetése. A BBC Sports elemzése szerint Fury egy nagyon jó technikás bokszoló, de igazi KO ereje nincs, ugyanakkor fegyelmezett a taktika végrehajtásában. Joshua egy szintén technikás bokszoló, aki rendelkezik igazi KO erővel, de fegyelmezetlen. Mindenesetre a kihívás megtörtént, immár a menedzsereken, Frank Warrenen és Eddie Hearnön múlik, mikor lesz valóság ebből az összecsapásból. 

Fury és Joshua szópárbaja:

– Tizenkét menetet küzdöttem egy kemény ellenféllel, egy KO-specialistával. Ez jobb, mint egy menet egy hurka ellen. Könnyedén legyőztem a világ ötödik számú kihívóját. Ezt a küzdelmet régi barátomnak, Ricky Hattonnak ajánlottam. Nyugodjon békében örökké. És most AJ-hez fordulok, gyere, adjuk meg a rajongóknak, amit akarnak. Ezúttal ne fuss el előlem. Tíz éve készülünk rá. Te következel, ki foglak ütni. Hidd el – közölte Fury a ringhez lépő Joshuával.

A korábbi egyesített bajnokot sem kellett félteni, és közölte, a szíve szerint holnap megküzdene Furyval, főleg miután látta a mostani meccsét.

– Számomra nem probléma, hogy összecsapjunk, ha Fury komolyan gondolja, akkor a ringben fogom várni. A labda az ő térfelén pattog, ugyanis már négyszer kitáncolt kettőnk csatája elől. Tetszik a stílusa, szerintem jó teljesítményt nyújtott, de nem hiszem, hogy képes lesz megbirkózni velem – közölte Anthony Joshua.

A Fury–Mahmudov ringcsata rövid összefoglalója:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
