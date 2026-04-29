Nem mindennapi lehetőség: száz forintért lehet NB I-es mérkőzésre menni
Noha már eldőlt, hogy a labdarúgó NB I újonca az idény végén búcsúzni kényszerül az élvonaltól, a klubnál nem feledkeztek el a szurkolókról. A Kazincbarcika a történelmi idényt ünnepelve különleges gesztussal készül az utolsó, Kisvárda elleni miskolci (hazai) mérkőzésre.
