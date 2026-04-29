Katasztrófa lenne a Honvéd számára, ha innen bukná el az NB I-et
A Videoton idegenbeli legyőzésével jutott fel a Vasas az NB I-be, a Honvéd viszont hazai pályán nem bírt a kiesés ellen menekülő Soroksárral, így a kispestieknek még várniuk kell az ünnepléssel. Az már más kérdés, hogy az NB II-ben harmadik helyen álló Kecskemét aligha veszélyezteti a Honvéd feljutását. A nagy kérdés az, hogy a két fővárosi csapat mire mehet majd ősztől az NB I-ben, azaz a Vasas és a Honvéd képes lesz-e tartósan az élvonalban maradni?
