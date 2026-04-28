Kisvárdai „nadrágszíj”: Révész Attila az egész NB I-re ráijesztett
Kisvárdán két fordulóval a bajnokság vége előtt elköszöntek két rutinos, meghatározó játékostól. Branimir Cipetics és Alekszandar Jovicsics távozása önmagában is hír, de a döntés valódi üzenete túlmutat a klubon: Révész Attila lépése azt jelzi, hogy az NB I-ben már most készülnek a lehetséges megszorítás időszakára.
A Kisvárda lépése üzenet a piacnak is
Révész Attila tehát nem azért vált meg Cipeticstől és Jovicsicstől, mert elégedetlen lett volna velük. Éppen ellenkezőleg.
A klub kommunikációja szerint korrekt, méltó elválás történt, a játékosok is köszönetet mondtak a vezetőknek, a társaknak és a szurkolóknak. Jovicsics különösen hosszú időt töltött Kisvárdán: 2023 januárjában érkezett, azóta 91 tétmérkőzésen lépett pályára, védőként nyolc gólt is szerzett.
A döntés lényege mégis az, hogy a Kisvárda nem vállal olyan ígéretet, amelyet a mostani pénzügyi homályban nem lát biztosítottnak. Ez a fajta óvatosság hamar ragadós lehet az NB I-ben. Ha más klubok is hasonlóan gondolkodnak, a nyári átigazolási piac visszafogottabbá válhat, a rutinosabb, magasabb bérigényű játékosok pedig nehezebb helyzetbe kerülhetnek.
A kisvárdai „nadrágszíj” ezért nem pusztán helyi ügy. Révész Attila lépése azt mutatja: az NB I szereplői már a hivatalos bejelentések előtt is érzik, hogy megszorítás jöhet. És ha egy klub már most így reagál, azzal valóban ráijeszthetett az egész mezőnyre.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
