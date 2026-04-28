kisvárdanb irévész attila

Kisvárdai „nadrágszíj”: Révész Attila az egész NB I-re ráijesztett

Kisvárdán két fordulóval a bajnokság vége előtt elköszöntek két rutinos, meghatározó játékostól. Branimir Cipetics és Alekszandar Jovicsics távozása önmagában is hír, de a döntés valódi üzenete túlmutat a klubon: Révész Attila lépése azt jelzi, hogy az NB I-ben már most készülnek a lehetséges megszorítás időszakára.

2026. 04. 28. 18:42
Révész Attila ezúttal sem rejtette véka alá a véleményét
Révész Attila ezúttal sem rejtette véka alá a véleményét Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A Kisvárda lépése üzenet a piacnak is

Révész Attila tehát nem azért vált meg Cipeticstől és Jovicsicstől, mert elégedetlen lett volna velük. Éppen ellenkezőleg.

A klub kommunikációja szerint korrekt, méltó elválás történt, a játékosok is köszönetet mondtak a vezetőknek, a társaknak és a szurkolóknak. Jovicsics különösen hosszú időt töltött Kisvárdán: 2023 januárjában érkezett, azóta 91 tétmérkőzésen lépett pályára, védőként nyolc gólt is szerzett.

A döntés lényege mégis az, hogy a Kisvárda nem vállal olyan ígéretet, amelyet a mostani pénzügyi homályban nem lát biztosítottnak. Ez a fajta óvatosság hamar ragadós lehet az NB I-ben. Ha más klubok is hasonlóan gondolkodnak, a nyári átigazolási piac visszafogottabbá válhat, a rutinosabb, magasabb bérigényű játékosok pedig nehezebb helyzetbe kerülhetnek.

A kisvárdai „nadrágszíj” ezért nem pusztán helyi ügy. Révész Attila lépése azt mutatja: az NB I szereplői már a hivatalos bejelentések előtt is érzik, hogy megszorítás jöhet. És ha egy klub már most így reagál, azzal valóban ráijeszthetett az egész mezőnyre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu