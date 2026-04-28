Kisvárdai „nadrágszíj”: Révész Attila az egész NB I-re ráijesztett

A Kisvárda lépése üzenet a piacnak is

Révész Attila tehát nem azért vált meg Cipeticstől és Jovicsicstől, mert elégedetlen lett volna velük. Éppen ellenkezőleg.

A klub kommunikációja szerint korrekt, méltó elválás történt, a játékosok is köszönetet mondtak a vezetőknek, a társaknak és a szurkolóknak. Jovicsics különösen hosszú időt töltött Kisvárdán: 2023 januárjában érkezett, azóta 91 tétmérkőzésen lépett pályára, védőként nyolc gólt is szerzett.

A döntés lényege mégis az, hogy a Kisvárda nem vállal olyan ígéretet, amelyet a mostani pénzügyi homályban nem lát biztosítottnak. Ez a fajta óvatosság hamar ragadós lehet az NB I-ben. Ha más klubok is hasonlóan gondolkodnak, a nyári átigazolási piac visszafogottabbá válhat, a rutinosabb, magasabb bérigényű játékosok pedig nehezebb helyzetbe kerülhetnek.