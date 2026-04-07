Régóta várt bejelentés jöhet Liverpoolban – de van ok az örömre?

Minden idényre jut hosszabbítási saga a Liverpoolnál. Tavaly három alapember jövője is csak a nyárhoz közelítve dőlt el, és ugyanez a helyzet idén Ibrahima Konatéval is, akinek júniusban lejár a szerződése, és egyelőre homály fedi a folytatást. Francia sajtóinformációk szerint azonban soha nem volt ilyen közel a megegyezés a Liverpool és a védő között.

2026. 04. 07. 12:10
Úgy tűnik, Ibrahima Konaté (5) mégis a Liverpool játékosa marad
Úgy tűnik, Ibrahima Konaté (5) mégis a Liverpool játékosa marad
Liverpoolban mostanában nem csipkedik magukat, ha szerződéshosszabbításokról van szó. Az előző idény egyik szappanoperáját az szolgáltatta, hogy mi lesz Mohamed Szalahhal, Virgil van Dijkkal és Trent Alexander-Arnolddal, hiszen mindannyiuknak tavaly nyáron járt le a kontraktusuk. Hosszas huzavona után aztán az előbbi kettő aláírt még két évre, utóbbi pedig a Real Madridhoz távozott. Ugyanez lehetett volna Ibrahima Konaté útja is, hiszen már az évad elején is arról lehetett hallani, hogy a francia védő a szerződése nyári lejárta után a spanyol fővárosba költözhet – akkor még nagyon, most egyre kevésbé tűnik valószínűnek ez a forgatókönyv.

Miközben több klub is felvette vele a kapcsolatot, Liverpoolban már néhány hónapja arra számítanak, hogy Konaté hosszabbít. A játékos úgy akar elutazni a nyári világbajnokságra, hogy addigra rendeződjenek a jövőjét illető kérdések, tehát a következő hetekben pontot kell tenni az ügy végére. Ennek megfelelően az elmúlt hónapokban intenzívebbé váltak a tárgyalások a Liverpool és a játékos képviselői között, a francia L’Équipe lap szerint olyannyira, hogy a felek sosem voltak közelebb a megegyezéshez, miközben már bő másfél éve próbáltak dűlőre jutni egymással.

Sajtóértesülések alapján a fő vitapont Konaté fizetése lehetett. A 26 éves futballista eddig nagyjából 150 ezer font körüli összeget tett zsebre, viszont ezt szerette volna nagyjából megduplázni, amivel a legjobban kereső liverpooliak közé került volna. 

A klub viszont a bérstruktúrát szem előtt tartva kevesebbet kínált volna neki, arról nem is beszélve, hogy vitatható, az általában visszafogott teljesítményt nyújtó Konaté a bakijai mellett megérdemli-e a csúcsgázsit.

A liverpooli alapember a hírek szerint hosszú távú szerződést írhat alá. Egy fontos kérdés tisztázása sokat érhet a Vörösök szurkolóinak egy bizonytalanságokkal teli időszakban, amikor nem tudni, hogy a csapat kvalifikálja-e magát a Bajnokok Ligája következő kiírásába, illetve, hogy a nyártól kik foglalják majd el a fontosabb pozíciókat, és Arne Slot vezetőedző marad-e a helyén.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

