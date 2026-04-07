Régóta várt bejelentés jöhet Liverpoolban – de van ok az örömre?

Liverpoolban mostanában nem csipkedik magukat, ha szerződéshosszabbításokról van szó. Az előző idény egyik szappanoperáját az szolgáltatta, hogy mi lesz Mohamed Szalahhal, Virgil van Dijkkal és Trent Alexander-Arnolddal, hiszen mindannyiuknak tavaly nyáron járt le a kontraktusuk. Hosszas huzavona után aztán az előbbi kettő aláírt még két évre, utóbbi pedig a Real Madridhoz távozott. Ugyanez lehetett volna Ibrahima Konaté útja is, hiszen már az évad elején is arról lehetett hallani, hogy a francia védő a szerződése nyári lejárta után a spanyol fővárosba költözhet – akkor még nagyon, most egyre kevésbé tűnik valószínűnek ez a forgatókönyv.

Ahogy a Liverpool, úgy Ibrahima Konaté sem tündököl ebben az idényben Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Konaté Liverpoolban maradhat

Miközben több klub is felvette vele a kapcsolatot, Liverpoolban már néhány hónapja arra számítanak, hogy Konaté hosszabbít. A játékos úgy akar elutazni a nyári világbajnokságra, hogy addigra rendeződjenek a jövőjét illető kérdések, tehát a következő hetekben pontot kell tenni az ügy végére. Ennek megfelelően az elmúlt hónapokban intenzívebbé váltak a tárgyalások a Liverpool és a játékos képviselői között, a francia L’Équipe lap szerint olyannyira, hogy a felek sosem voltak közelebb a megegyezéshez, miközben már bő másfél éve próbáltak dűlőre jutni egymással.

Sajtóértesülések alapján a fő vitapont Konaté fizetése lehetett. A 26 éves futballista eddig nagyjából 150 ezer font körüli összeget tett zsebre, viszont ezt szerette volna nagyjából megduplázni, amivel a legjobban kereső liverpooliak közé került volna.

A klub viszont a bérstruktúrát szem előtt tartva kevesebbet kínált volna neki, arról nem is beszélve, hogy vitatható, az általában visszafogott teljesítményt nyújtó Konaté a bakijai mellett megérdemli-e a csúcsgázsit.

A liverpooli alapember a hírek szerint hosszú távú szerződést írhat alá. Egy fontos kérdés tisztázása sokat érhet a Vörösök szurkolóinak egy bizonytalanságokkal teli időszakban, amikor nem tudni, hogy a csapat kvalifikálja-e magát a Bajnokok Ligája következő kiírásába, illetve, hogy a nyártól kik foglalják majd el a fontosabb pozíciókat, és Arne Slot vezetőedző marad-e a helyén.