Csodát tettek a labdarúgó-vb-n, pedig be sem akarták őket engedni oda

Az angolok nem repestek az örömtől. Persze, boldogok voltak, hiszen világbajnokságot rendezhettek, ám az cseppet sem lelkesítette őket, hogy a FIFA döntése miatt elindult a dominóhatás, és a végén egy óriási probléma szakadt a nyakukba. Az történt, hogy a nemzetközi szövetség mindössze egy helyet adott Afrikának, Ázsiának, valamint Ausztrália–Óceániának, és miután kiderült, az afrikai kontinens győztesének még egy selejtezőt kell játszania az ázsiai vagy az óceániai térség győztesével, hogy a labdarúgó-vb résztvevője lehessen, tizenhat afrikai ország bojkottot hirdetett, Dél-Korea pedig visszalépett. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.)

A labdarúgó-vb legnagyobb meglepetése volt Észak-Korea győzelme az olaszok ellen 1966-ban Fotó: STAFF/AFP

Így mások híján Ausztrália és Észak-Korea csapott össze az angliai részvétel jogáért, és semleges helyszínen, Phnom Penhben játszották le a párharc mindkét meccsét. A kambodzsai fővárosban nagy meglepetés született: a koreaiak 9:2-es összesítéssel (6:1 és 3:1) kiütötték a vetélytársukat. Ez pedig tényleg óriási gondot jelentett a brit hatóságoknak. Észak-Korea már akkor is teljes elszigeteltségben tengette a napjait, az angolok pedig nem tudták, hogyan nevezzenek egy országot, amelyet el sem ismernek, ennek okán a küldöttséget valahogyan távol kell tartani az összes királyi és állami protokolláris eseménytől, és akkor még megoldásra várt a himnusz, a zászló és a bélyegek kérdése is.

Minden labdarúgó-vb legnagyobb fordítása

Ahogyan oly sokszor, ezúttal is kompromisszum született: a válogatott nem a hivatalos nevén, Koreai Népi Demokratikus Köztársaságként, hanem egyszerűen Észak-Koreaként szerepelt, ami pedig a himnuszokat illette, a rendezők úgy döntöttek, hogy csak a nyitányon és a döntőben csendüljenek fel, abból kiindulva, hogy ez a csapat úgysem jut el a fináléig. El lehet képzelni, hogy az illetékesek mit éreztek, amikor a titokzatos ázsiaiak karnyújtásnyira kerültek az elődöntőhöz…

Ez az elődöntő hozta el a labdarúgó-világbajnokságok történetének legnagyobb és legdrámaibb fordítását. Odáig persze el kellett jutni, attól kiindulva, hogy a KNDK futballszövetségét 1945-ben alapították meg, de csak 1954-ben lett az ázsiai föderáció tagja, az első hivatalos meccsét pedig a válogatott 1956. október 7-én játszotta le, 1:0-ra legyőzve a Kínai Népköztársaság csapatát. Az angliai vb-re nevezett először, és mint láttuk, el is jutott oda. Az első csoportmeccsen simán kikapott 3:0-ra a Szovjetuniótól, a másodikon már nagy fegyvertényt hajtott végre a Chile elleni 1:1-gyel, majd a harmadik körben robbant a bomba: Észak-Korea 1:0-ra legyőzte Olaszországot, és első ázsiai csapatként jutott tovább egy vébé csoportköréből.