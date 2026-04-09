Csak egy magyar tudott feljutni a csúcsra futball-világbajnokságon

Szerencsére a magyar futball is jócskán gazdagította a labdarúgó-világbajnokságok történetét. Sorozatunkban eddig a magyarokról szólva mindig a válogatott került fókuszba, amely kétszer is döntőt játszhatott, többször a nagy lehetőségek kapujában botlott meg, játszott örökké emlékezetes meccseket, de nemcsak a futballisták írtak szép vagy kevésbé szép fejezetet valamelyik labdarúgó-vb történetébe, hanem a játékvezetők is. Az első évtizedekben a mindenkori válogatott a háttérbe szorította őket, ám egyikük eljutott a csúcsra, és 1994-ben Puhl Sándor a döntőben fújta a sípot.

Az 1998-as labdarúgó-vb egyik sztárja Puhl Sándor, a magyar játékvezető lett Fotó: Getty Images/Richard Sellers

Az egri játékvezetőnek akadtak komoly elődei. A legelső, 1930-as világbajnokságra nem utazott magyar bíró Uruguayba, de négy évvel később Olaszországban Ivancsics Mihály négy meccsen is lengette a zászlót, köztük az olasz–cseh döntőn is, nagyobb szerepet azért nem kaphatott, mert az MLSZ nemes egyszerűséggel elfelejtette játékvezetőként is nevezni… Az 1938-as tornán Hertzka Pál egy mérkőzést vezetett, és a brazil–cseh meccsen kiállított két brazil és egy csehszlovák játékost, míg öten súlyos sérülés miatt hagyták el a pályát – akkoriban még nem lehetett cserélni.

Nagy rang volt egy labdarúgó-vb nyitómeccsét vezetni

Zsolt István volt az első nemzetközi hírű magyar játékvezető, 1954-ben, 1958-ban és 1966-ban összesen tizenegy mérkőzésen kapott szerepet, ebből ötször játékvezetőként, hatszor partjelzőként, Angliában ráadásul a nyitómeccset kapta, amelynek akkor csaknem akkora rangja volt, mint a döntőnek. Dorogi Andor 1962-ben, Chilében egy meccsen fújta a sípot, háromszor pedig partjelzett. Emsberger Gyula ugyan ott lehetett 1974-ben a vb-n, ám nem vezethetett mérkőzést, mert az MLSZ semmilyen sportdiplomáciai segítséget nem nyújtott számára, így be kellett érnie három partjelzői közreműködéssel.

Sorozatunk 39. részének Palotai Károly lesz a főszereplője, ott és akkor részletesebben szólunk róla. Most elég annyit megemlíteni, hogy futballistaként magyar és olimpiai bajnok volt, BEK-elődöntőn játszott,

játékvezetőként pedig a világ legjobbjává vált, három vb-n szerepelt (1974, 1978, 1982), és két BEK- és egy-egy KEK-, illetve UEFA-kupa-döntőn bíráskodott. És ami nagyon fontos: sportdiplomataként igen befolyásos maradt a FIFA-ban is, ez a mi történetünk szempontjából létfontosságú mozzanat.

Még meg kell említeni Németh Lajost, akinek 1986-ban egy dán–skót csoportmeccs jutott játékvezetőként, Márton Sándor pedig partjelzőként hat mérkőzéssel – köztük egy negyeddöntővel és egy elődöntővel – utazott haza az 1994-es tornáról.