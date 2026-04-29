Fordulat a magyar kriminalisztika egyik legnagyobb drogügyében

Az NB I rekordere segédmunkásként sittet cipelt, Lipcsei Péter nem reagál a vádra

Végh Zoltán kitálalt. A magyar labdarúgó-válogatott korábbi kapusa és az NB I pályára lépési rekordere elmondta, hogy tavaly nyáron állítása szerint régi barátja, Lipcsei Péter se szó, se beszéd tette őt az utcára, amikor menesztették a másodosztályú Soroksár edzői stábjából. Ezután segédmunkásként tartotta el magát, sittet cipelt. Végh Zoltán vádja miatt kerestük Lipcseit, aki nem kívánt reagálni az elhangzottakra.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 10:47
Végh Zoltán segédmunkásként dolgozott, miután Lipcsei Péter stábjából távoznia kellett Soroksáron Fotó: Mirkó István
– Nem volt más választásom, mint hosszú hónapokig segédmunkásként pénzt keresni, hogy tudjam fizetni a hitelemet, hogy legyen pénzem élni – vallotta be az 55 éves Végh, aki nehéz fizikai munkát végzett, sittet cipelt, fahulladékot pakolt, gipszkarton falakat bontott. Manapság korábbi klubja, az MTK kapusmegfigyelőként alkalmazza, és gyerekekkel is foglalkozik.

A Végh Zoltán által megfogalmazott vádak miatt kerestük Lipcsei Pétert, akit el is értünk telefonon, ám megértésünket kérve nem akart reagálni az elhangzottakra.

Lipcseit tavaly decemberben Korolovszky Gábor váltotta a Soroksár élén, amely jelenleg a 13. helyen áll az NB II-ben, és a kiesés elkerüléséért küzd, három fordulóval a vége előtt két ponttal áll a vonal felett. Lipcsei utánpótlás-fejlesztési területen folytatta a munkát az FTC-ben.

Az NB I pályára lépési toplistája:

  • Végh Zoltán 570 mérkőzés
  • Böde Dániel 526
  • Kuttor Attila 510
  • Szűcs Lajos 464
  • Dombi Tibor 436

Végh Zoltánnal 2023-ban készítettünk nagyinterjút.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
