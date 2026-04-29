Az NB I rekordere segédmunkásként sittet cipelt, Lipcsei Péter nem reagál a vádra

– Nem volt más választásom, mint hosszú hónapokig segédmunkásként pénzt keresni, hogy tudjam fizetni a hitelemet, hogy legyen pénzem élni – vallotta be az 55 éves Végh, aki nehéz fizikai munkát végzett, sittet cipelt, fahulladékot pakolt, gipszkarton falakat bontott. Manapság korábbi klubja, az MTK kapusmegfigyelőként alkalmazza, és gyerekekkel is foglalkozik.

A Végh Zoltán által megfogalmazott vádak miatt kerestük Lipcsei Pétert, akit el is értünk telefonon, ám megértésünket kérve nem akart reagálni az elhangzottakra.

Lipcseit tavaly decemberben Korolovszky Gábor váltotta a Soroksár élén, amely jelenleg a 13. helyen áll az NB II-ben, és a kiesés elkerüléséért küzd, három fordulóval a vége előtt két ponttal áll a vonal felett. Lipcsei utánpótlás-fejlesztési területen folytatta a munkát az FTC-ben.

Az NB I pályára lépési toplistája:

Végh Zoltán 570 mérkőzés

Böde Dániel 526

Kuttor Attila 510

Szűcs Lajos 464

Dombi Tibor 436

Végh Zoltánnal 2023-ban készítettünk nagyinterjút.