Szoboszlaiék bármit csinálhatnak, Slot akkor is a Liverpool élén marad

A Liverpool kedden kiesett a Bajnokok Ligájából a címvédő Paris Saint-Germain ellen 4-0-s összesítéssel a negyeddöntőben , így Arne Slot együttese biztosan trófea nélkül zárja a mostani idényt – amely Szoboszlai Dominik karrierjében most fog először megtörténni. A Liverpool így már csak a Premier League-re fókuszál, amelyből még hat forduló van hátra. A Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll, amely BL-indulást jelent a következő idénybe, sokak szerint ezen múlik, hogy Slot maradhat-e a kispadon.

Liverpool: Slot akkor is maradhat, ha nincs BL

David Ornstien, a The Athletic megbízható újságírója azonban legújabb podcast-adásban új hírekről számolt be a Vörösök háza tájáról.

„Minden információnk szerint az Fenway Sports Group, a tulajdonosi kör, valamint a Liverpool sportvezetése kitart Arne Slot mellett. Azon beszélgetések alapján, amelyeket folytattam – még akkor is ez a szándék, ha a csapat nem harcolja ki a Bajnokok Ligája-indulás jogát” – mondta Ornstein.

Mindez tehát azt is jelenti, hogy a Liverpoolnál az egy valós forgatókönyv, hogy a csapat élén a 2024 nyarán érkező holland akkor is maradhat, ha a klub nem jut be a BL-be, amely hatalmas pénzek kiesését és a nyári átigazolásokat is megnehezítené. Slot ebben az esetben kitöltheti a hároméves kontraktusát.

Arról ebben a cikkben írtunk hosszabban, a klubhoz közeli sajtó már-már propagandisztikus híreszteli, hogy Slot marad a kispadon, mindez viszont fordítva sül el, ugyanis a szurkolók egyre inkább elégedetlenek a holland munkájával.