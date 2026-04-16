Szoboszlaiék bármit csinálhatnak, Slot akkor is a Liverpool élén marad

A Liverpool kedden búcsúzott a Bajnokok Ligájából, így most már a fókusz a Premier League-en van, ahol hat fordulóval a vége előtt az ötödik helyen áll, amely a következő idényben is BL-indulást érhet. Idáig arról lehetett hallani, hogy Arne Slot az állását csak akkor tudná megtartani, ha legalább bevezeti a csapatot a BL-be, most viszont a The Athletic újságírója, David Ornstein új megközelítésről beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 8:09
Ha a hírek igazak, akkor Arne Slot boldog lehet Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A Liverpool kedden kiesett a Bajnokok Ligájából a címvédő Paris Saint-Germain ellen 4-0-s összesítéssel a negyeddöntőben , így Arne Slot együttese biztosan trófea nélkül zárja a mostani idényt – amely Szoboszlai Dominik karrierjében most fog először megtörténni. A Liverpool így már csak a Premier League-re fókuszál, amelyből még hat forduló van hátra. A Liverpool jelenleg az ötödik helyen áll, amely BL-indulást jelent a következő idénybe, sokak szerint ezen múlik, hogy Slot maradhat-e a kispadon.

A Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool kedden a Bajnokok Ligájából búcsúzott

Liverpool: Slot akkor is maradhat, ha nincs BL

David Ornstien, a The Athletic megbízható újságírója azonban legújabb podcast-adásban új hírekről számolt be a Vörösök háza tájáról.

„Minden információnk szerint az Fenway Sports Group, a tulajdonosi kör, valamint a Liverpool sportvezetése kitart Arne Slot mellett. Azon beszélgetések alapján, amelyeket folytattam – még akkor is ez a szándék, ha a csapat nem harcolja ki a Bajnokok Ligája-indulás jogát” – mondta Ornstein.

Mindez tehát azt is jelenti, hogy a Liverpoolnál az egy valós forgatókönyv, hogy a csapat élén a 2024 nyarán érkező holland akkor is maradhat, ha a klub nem jut be a BL-be, amely hatalmas pénzek kiesését és a nyári átigazolásokat is megnehezítené. Slot ebben az esetben kitöltheti a hároméves kontraktusát.

Arról ebben a cikkben írtunk hosszabban, a klubhoz közeli sajtó már-már propagandisztikus híreszteli, hogy Slot marad a kispadon, mindez viszont fordítva sül el, ugyanis a szurkolók egyre inkább elégedetlenek a holland munkájával.

Nehéz sorsolás, súlyos veszteség

A Liverpoolnál a BL-kiesésnél is jobban fájhat a csapat első számú csatára, Hugo Ekitiké elvesztése. A francia Achilles-ín-szakadást szenvedett egy teljesen ártatlan pillanatban. Ekitiké akár 9–12 hónapot is kihagyhat, ez a következő napok vizsgálatai után derül ki, ugyanakkor az biztos, hogy a csatár lemarad a nyári vb-ről és jó eséllyel 2026-ban már nem léphet pályára.

Óriási veszteség ez a Liverpoolnak, Ekitiké csak a bajnokságban 11 gólos – ezzel a házi gólkirályi is. A PL-címvédő hétvégén városi derbit játszik az Everton ellen idegenben, aztán májusban még a harmadik Manchester Unitedhez és a negyedik Aston Villához is látogat, s a kettő között a hatodik, még szintén a BL-ért harcoló Chelsea-t fogadja. A Liverpool azonban a hétvégi forduló után kifejezetten jól áll, hiszen jelenleg a harmadik hely közelebb van, mint a hatodik.

Minden bizonnyal ezen meccsek eredménye hatással lesz Slot állására, bármit is írnak Angliában. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

