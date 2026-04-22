Carragher szavai hallatán több liverpooli csillag is forronghat

Több csendes átigazolási időszak után tavaly nyáron rá nem jellemző módon nagybevásárlást tartott a Liverpool, előbb Florian Wirtzet vette meg angol rekordösszegért, majd Alexander Isak megvásárlásával maga döntötte meg ezt a csúcsot. És ez csak két név a sok érkezőből, Hugo Ekitiké, Kerkez Milos, Jeremie Frimpong és Giovanni Leoni sem fillérekbe került. A klub összesen 483 millió eurót költött, és bizony volt olyan új játékos, akire kidobott pénzként tekintenek, mert nem az elvárásoknak megfelelően teljesített. De ez ugyanúgy igaz a csapatára is, hiszen a Liverpool a Premier League címvédőjeként most az ötödik helynek is örülhet, miközben trófeával nem gazdagodik ebben az idényben a Vörösök vitrinje.

Jamie Carragher sokkal többet vár el a Liverpool 2025-ös igazolásaitól Fotó: Richard Sellers / PA Wire

Hogy ez a következő kiírásban másként alakuljon, ahhoz sokak szerint újra mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a tulajdonosoknak, mert néhány poszton bizony még erősítésre van szükség. Erről a klubikon, napjainkban már televíziós szakértőként dolgozó Jamie Carragher beszélt, aki a tavaly nyári érkezőkről is kertelés nélkül beszélt.

– A tavaly nyári nagy költekezés nem jött be, de lehet, hogy a jövőben működni fog, mert nem lehet egy év után ítéletet mondani minden új játékosról. De, ahogy ezt már korábban is mondtam, a saját liverpooli tapasztalatomra hagyatkozva, nem emlékszem olyan játékosokra, akik az első évükben nem bizonyítottak volna, később mégis berobbantak. Néhányuknak eltartott egy pár hónapig, talán karácsonyig vagy a tavaszi szezonig. Ezek alapján szerintem a tavalyi érkezőknek bőven van min dolgozniuk. Hugo Ekitiké nagyszerű volt. Nem lenyűgöző, de jól teljesített. Isak nem lendült formába, és persze meg is sérült, de már a kezdetekkor sem nézett ki jól.

Wirtznek sokkal többet kell nyújtania, nagyságrendekkel többet, ha figyelembe vesszük, mennyit áldozott rá a Liverpool

– fogalmazott a korábbi védő a Liverpool Echo megkeresésére.

Hány új játékosra van szüksége a Liverpoolnak?

Carragher szerint nem is kérdés, mi lesz a klub egyik legfontosabb feladata a nyáron.

– Ami a következő idényt illeti: szerintem három játékosnak azonnal a kezdőcsapatba kell érkeznie, de nem lehet egyszerre öt új embert beépíteni. Tavaly nyáron sok játékost vett a Liverpool, így idén nem fog tömegesen igazolni. Az én szememben egyértelmű, hogy Mohamed Szalahot pótolni kell. A Liverpoolnak szüksége van egy jobbhátvédre is, ott már több kompromisszumot kötöttek: lehetőséget adtak Conor Bradley-nek, de ő ismét megsérült. Jeremie Frimpong egyébként rendben teljesített. De én inkább úgy képzelem, hogy Frimpong legyen a nyáron érkező új jobbszélső cseréje. Conor Bradley pedig az új jobbhátvéddel harcolhatna a helyéért – vázolta fel a jövőképét a Sky Sports kommentátora.