Dzsudzsákék nagy bajba sodorhatják a Fradit, de ők is sokat bukhatnak

Komoly múltra tekint vissza a Loki–Fradi párharc. A két klub eddig 110 első osztályú mérkőzést vívott egymással, ebből 52 alkalommal született ferencvárosi siker, 31 alkalommal pedig debreceni győzelem. A szezon korábbi szakaszában mindkét együttes megverte egyszer a másikat. A harmadik összecsapásuk felértékelődik, hiszen ez már a bajnokság hajrája.

Sergio Navarro, a DVSC spanyol (b) és Robbie Keane, a Ferencváros ír vezetőedzője újabb Loki–Fradi rangadó előtt áll Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Augusztus végén simán, 3-0-ra győzött a Nagyerdei Stadionban a Ferencváros. A januártól az AEK Athént erősítő Varga Barnabás duplázott, Tóth Alex is immár a Bournemouth játékosa, míg az akkor a debreceni kapuban kölcsönszerződéssel álló Varga Ádámot a télen visszarendelte a fővárosi együttes. December közepén a DVSC visszavágott, Bárány Donát góljával elvitte a három pontot a Groupama Arénából. A magyar válogatottban debütált csatár megsérült a görögök elleni keddi mérkőzésen, erősen kérdéses a pályára lépése.

Mit jelent a Loki–Fradi?

Az egy mérkőzéssel kevesebbet játszva az ETO mögött három pontos hátránnyal a második helyen álló Ferencváros legutóbb Kisvárdán pontokat hullajtott (1-1), ami nem nagyon férne bele ismét a sorozatban a nyolcadik aranyérmére hajtó rekordbajnoknak. Az utóbbi időben rengeteg döntetlent játszó debreceniek nyakán viszont ott liheg a Zalaegerszeg és a Paks, a dobogós pozíció megőrzéséhez Dzsudzsák Balázséknak is szükségük van pontra, pontokra még a Fradi ellenében is.

Nyilván nem egy hétköznapi mérkőzés. A DVSC-nek a Ferencváros és a Nyíregyháza ellen játszani plusz motiváció. A szurkolóknak és a játékosoknak is.

Most kifejezetten rangadó is a Fradi vendégjátéka, ehhez szerintem mindenki fel fog nőni. Még a külföldi játékosok is átérzik a helyzetet. Ugyanakkor túlpörögni nem szabad! A vezetőedző fel szokta hívni a figyelmet: ne csak az eredményre törekedjek a labdarúgók, élvezzék is a játékot – beszélt a Fradi-várás hátteréről a debreceni klublegenda, Dombi Tibor másodedző a DVSC hivatalos oldalának.

Dombi Tibor szerint a Loki–Fradi rangadóra különleges motivációt ad Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztőség

Elléphetne az ETO

A forduló nyertese lehet az éllovas győri együttes, amely akár növelhetné az előnyét a tabella élén, ám nem mehet biztosra hazai pályán sem.

Az ETO FC azt a Nyíregyháza Spartacust fogadja, amely hét pontra eltávolodott a kiesőzónától, s Bódog Tamás irányításával a tavasz egyik legjobban teljesítő csapata lett.

– A Győr nem véletlenül áll a tabella élén, jó teljesítményt nyújtanak az idei szezonban. Ősszel szoros mérkőzést vívtunk ellenük, és egy gól döntött a javukra, de nekünk is voltak helyzeteink, sajnos akkor nem sikerült élni ezekkel. A héten terv szerint készültünk, bár voltak kisebb problémáink, Manner Balázs sajnos betegen tért vissza az U21-es válogatottól, így hagyott ki edzést. Jó mérkőzésre számítok vasárnap, és szeretnénk folytatni tavaszi jó sorozatunkat – fogadkozott a Nyíregyháza vezetőedzője, Bódog Tamás a győri fellépés előtt.