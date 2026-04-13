Nézhetetlen focit produkált az NB I bronzérmére törő Debrecen és a Kisvárda

Ha finoman akarunk fogalmazni, az első félidő inkább altatónak volt jó, semmit szórakoztatásnak. A két csapat közül a hazai pályán játszó Kisvárda mutatta be az óvatosabb futballt, a másik oldalon a Debrecen sem szaggatta szét magát. Pedig nekik az NB I bronzérme volt a tét.

Az NB I bronzérmére hajtó Debrecen szörnyű meccset játszott Kisvárdán - Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Az NB I egyik legunalmasabb meccsét láttuk

Nem sok mindent lehet (és érdemes) megemlíteni az első félidőből. A 13. percben Dzsudzsák 21 méterről a kapu fölé durrantott. A 27. percben újabb vendéglehetőséget láthattunk, ekkor Vajda passzolt Szuhodovszkihoz, utóbbi lövését védte a Kisvárda kapusa. Az első játékrészt minden bizonnyal Berke bíró is unhatta, mert egyetlen másodpercet sem hosszabbítva fújta le a félidőt.

Akik abban reménykedtek, hogy a második félidő óriási változást hoz, nagyot tévedtek. Hosszú perceken át semmi sem történt. Néhány kósza lövés mellett csupán azt láthattuk, hogy a középpályán gyömöszölte egymást a két csapat. A túlbiztosított védelmek mellett alig-alig alakult ki helyzet. A lelátón unatkozó közönség olykor idézhetetlenül kérte számon a játékosokon, hogy végezzék már a dolgukat, olykor a Diósgyőr csapatának nevét ordították – hogy ez utóbbit miért, az megfejthetetlen rejtély.

Az utolsó negyedórában sem történt sok feljegyzésre méltó esemény. A közönség még egyszer – utoljára – rágyújtott a mindent bele! nótára, de ez sem hatotta meg a játékosokat. A 88. percben a debreceni Vajda Botond unta meg a semmittevést, ezért a tizenhatoson belül szépen homorítva esett egy nagyot. Berke bíró azonban nem ette meg az esetet és sárga lapot adott műesés miatt.

A 0-0 egyik csapatnak sem jó, de legalább tovább nőttek az izgalmak az NB I bronzérméért vívott ádáz csatában.