Nézhetetlen focit produkált az NB I bronzérmére törő Debrecen és a Kisvárda

Ha finoman akarunk fogalmazni, az első félidő inkább altatónak volt jó, semmit szórakoztatásnak. A két csapat közül a hazai pályán játszó Kisvárda mutatta be az óvatosabb futballt, a másik oldalon a Debrecen sem szaggatta szét magát. Pedig nekik az NB I bronzérme volt a tét.
Az NB I egyik legunalmasabb meccsét láttuk
Nem sok mindent lehet (és érdemes) megemlíteni az első félidőből. A 13. percben Dzsudzsák 21 méterről a kapu fölé durrantott. A 27. percben újabb vendéglehetőséget láthattunk, ekkor Vajda passzolt Szuhodovszkihoz, utóbbi lövését védte a Kisvárda kapusa. Az első játékrészt minden bizonnyal Berke bíró is unhatta, mert egyetlen másodpercet sem hosszabbítva fújta le a félidőt.
Akik abban reménykedtek, hogy a második félidő óriási változást hoz, nagyot tévedtek. Hosszú perceken át semmi sem történt. Néhány kósza lövés mellett csupán azt láthattuk, hogy a középpályán gyömöszölte egymást a két csapat. A túlbiztosított védelmek mellett alig-alig alakult ki helyzet. A lelátón unatkozó közönség olykor idézhetetlenül kérte számon a játékosokon, hogy végezzék már a dolgukat, olykor a Diósgyőr csapatának nevét ordították – hogy ez utóbbit miért, az megfejthetetlen rejtély.
Az utolsó negyedórában sem történt sok feljegyzésre méltó esemény. A közönség még egyszer – utoljára – rágyújtott a mindent bele! nótára, de ez sem hatotta meg a játékosokat. A 88. percben a debreceni Vajda Botond unta meg a semmittevést, ezért a tizenhatoson belül szépen homorítva esett egy nagyot. Berke bíró azonban nem ette meg az esetet és sárga lapot adott műesés miatt.
A 0-0 egyik csapatnak sem jó, de legalább tovább nőttek az izgalmak az NB I bronzérméért vívott ádáz csatában.
NB I, 29. forduló
péntek:
- Puskás Akadémia–Győri ETO FC 1-4 (0-1), Felcsút, 2000 néző, jv.: Káprály M. Gólszerzők: Magyar (91), illetve Vitális (16.), Csinger (50.), Benbuali (67.), Njie (69,)
- Ferencváros–Diósgyőr 3-1 (0-1), Üllői út, 9500 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Acolatse (50.), Joseph (59.), Gómez (76.), illetve Pető (23.)
szombat:
- Kazincbarcika–Újpest 0-3 (0-1), Miskolc, DVTK Stadion, 865 néző, jv.: Derdák Marcell. Gólszerzők: Krajcsovics (16.), Nyíri (49. perc – öngól), Mucsányi (90+2.)
- MTK–Zalaegerszeg 3-0 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2928 néző, jv.: Csonka Bence. Gólszerzők: Kerezsi (50., 64.), Jurek (90.)
- Nyíregyháza–Paks 2-0 (1-0), Nyíregyháza Városi Stadion, 5343 néző, jv: Bogár Gergő. Gólszerzők: Antonov (9.), Temesvári (72.)
hétfő:
- Kisvárda–Debrecen 0-0, Kisvárda, 1951 néző, jv: Berke Balázs.
