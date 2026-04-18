Mosolygós ökölcsata Orlandóban, Curryék elbuktak Phoenixben – kialakult az NBA-rájátszás mezőnye

Szerdán a Charlotte Hornets és a Portland Trail Blazers sikerével indult az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) rájátszást megelőző, úgynevezett play-in tornája, utóbbi Nyugaton bejutott a rájátszásba. Szombat hajnalban négy csapat is a győzelemért és így az NBA-rájátszásába jutásért szállt harcba: az Orlando Magic hazai pályán fogadta a Charlotte Hornets együttesét, a Phoenix Suns pedig szintén otthon fogadta az elképesztő távoli dobásairól ismert Stephen Curry-vel felálló Golden State Warriors alakulatát.

Paolo Banchero és az Orlando Magic gyorsan eldöntötte az NBA-rájátszásért folytatott csatát a Charlotte Hornets elleni play-in meccsen (Fotó: Getty Images North America/Rich Storry)

Az Orlando simán bejutott az NBA-rájátszásába

Paolo Banchero 25 pontot szerzett, és az Orlando Magic már az első félidőben 35 pontos (!) előnyt épített ki, végül pedig 121–90-re kiütötte a vendég Charlotte Hornets együttesét a szombat hajnalban lejátszott play-in mérkőzésen.

A floridai csapatban a világbajnok német válogatott Franz Wagner 18 ponttal, 7 lepattanóval és 6 gólpasszal járult hozzá a sikerhez. Wendell Carter Jr. 16 pontig jutott, Desmond Bane 13 pontot dobott, míg Jalen Suggs 12 ponttal zárt. A Hornets legjobbja LaMelo Ball volt 23 ponttal, ebből 21-et a harmadik negyedben szerzett, de a mérkőzés azonban ekkorra már eldőlt: az Orlando 27-10-es kezdés után a félidő végére 68-33-ra növelte az előnyét, és a Charlotte a folytatásban sem tudott 20 ponton belül kerülni.

Miles Bridges 15 pontot szerzett a Hornetsnél, aki a legtöbb meccset játszotta az aktív játékosok közül rájátszás-szereplés nélkül, és az újabb kudarcot a bedobó nehezen bírta cérnával szombat hajnalban.

A második negyed végén a hazaiak játékosával Desmond Bane-nel harcoltak meg egy labdáért, a földre estek, és ott Bridges ököllel arcon vágta a Magic hátvédjét, aki később csak mosolygott, hiszen ekkor csapata már több mint huszonöt ponttal vezetett.

A Charlotte sorozatban tizedik alkalommal maradt le a rájátszásról. A győzelmével a Magic megszerezte a keleti konferencia 8. kiemelését, és Detroit Pistons ellen kezdi a négy győzelemig tartó párharcot az első körben. Az Orlando 31 pontos különbségű sikere a Charlotte ellen egyébként minden idők legnagyobb győzelme play-in mérkőzésen az ESPN adatai szerint.