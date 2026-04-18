Mosolygós ökölcsata Orlandóban, Curryék elbuktak Phoenixben – kialakult az NBA-rájátszás mezőnye

Szombat hajnalban minden lényeges kérdés kiderült az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszának hajrájában. Mindkét konferenciában eldőlt, hogy ki jut be nyolcadik kiemeltként az NBA-rájátszásába. Keleten a nyolcadik kiemelt Orlando Magic fogadta a kilencedikként érkező Charlotte-ot, míg Nyugaton a hetedik Phoenix Suns látta vendégül a minden idők legjobb dobójátékosával, Stephen Curryvel felálló Golden State Warriorst. A floridai csapat végül 121-90-re nyert és a Detroit Pistons csapatával mérkőzik majd meg az első körben. A kaliforniai alakulat 111-96-ra kikapott a Phoenix Suns otthonában, utóbbiak a bajnok Oklahoma City Thunderrel mérik össze az erejüket.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 7:52
Stephen Curry és a Golden State Warriors búcsúzott az NBA-rájátszásától Fotó: CHRISTIAN PETERSEN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Szerdán a Charlotte Hornets és a Portland Trail Blazers sikerével indult az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) rájátszást megelőző, úgynevezett play-in tornája, utóbbi Nyugaton bejutott a rájátszásba. Szombat hajnalban négy csapat is a győzelemért és így az NBA-rájátszásába jutásért szállt harcba: az Orlando Magic hazai pályán fogadta a Charlotte Hornets együttesét, a Phoenix Suns pedig szintén otthon fogadta az elképesztő távoli dobásairól ismert Stephen Curry-vel felálló Golden State Warriors alakulatát.

Paolo Banchero és az Orlando Magic gyorsan eldöntötte az NBA-rájátszásért folytatott csatát a Charlotte Hornets elleni play-in meccsen (Fotó: Getty Images North America/Rich Storry)

Az Orlando simán bejutott az NBA-rájátszásába

Paolo Banchero 25 pontot szerzett, és az Orlando Magic már az első félidőben 35 pontos (!) előnyt épített ki, végül pedig 121–90-re kiütötte a vendég Charlotte Hornets együttesét a szombat hajnalban lejátszott play-in mérkőzésen.

A floridai csapatban a világbajnok német válogatott Franz Wagner 18 ponttal, 7 lepattanóval és 6 gólpasszal járult hozzá a sikerhez. Wendell Carter Jr. 16 pontig jutott, Desmond Bane 13 pontot dobott, míg Jalen Suggs 12 ponttal zárt. A Hornets legjobbja LaMelo Ball volt 23 ponttal, ebből 21-et a harmadik negyedben szerzett, de a mérkőzés azonban ekkorra már eldőlt: az Orlando 27-10-es kezdés után a félidő végére 68-33-ra növelte az előnyét, és a Charlotte a folytatásban sem tudott 20 ponton belül kerülni.

Miles Bridges 15 pontot szerzett a Hornetsnél, aki a legtöbb meccset játszotta az aktív játékosok közül rájátszás-szereplés nélkül, és az újabb kudarcot a bedobó nehezen bírta cérnával szombat hajnalban.

A második negyed végén a hazaiak játékosával Desmond Bane-nel harcoltak meg egy labdáért, a földre estek, és ott Bridges ököllel arcon vágta a Magic hátvédjét, aki később csak mosolygott, hiszen ekkor csapata már több mint huszonöt ponttal vezetett.

A Charlotte sorozatban tizedik alkalommal maradt le a rájátszásról. A győzelmével a Magic megszerezte a keleti konferencia 8. kiemelését, és Detroit Pistons ellen kezdi a négy győzelemig tartó párharcot az első körben. Az Orlando 31 pontos különbségű sikere a Charlotte ellen egyébként minden idők legnagyobb győzelme play-in mérkőzésen az ESPN adatai szerint. 

A jelenlegi lebonyolítási rendszert 2021 óta alkalmazzák, amelyben konferenciánként négy csapat küzd az utolsó két rájátszás-helyért. A Magic az előző két szezonban egyaránt az első körben búcsúzott, és 2010 óta nem nyert playoff-párharcot. Ugyanakkor ebben az idényben 2–2-re végzett a Pistons elleni alapszakasz-meccseken. 

A Hornets legutóbb 2016-ban jutott rájátszásba – ez jelenleg a leghosszabb aktív negatív sorozat az NBA-ben. 

Szombat hajnalban még egy izgalmas párharcot rendeztek, ahol a Phoenix Suns csapata fogadta a négyszeres NBA-bajnok és olimpiai aranyérmes Stephen Curry együttesét, a Golden State Warriorst.

A Warriors is kiesett, Curry nem remekelt

A Warriors az alapszakaszban négyből háromszor legyőzte a Sunst, a legutóbbi egymás elleni meccsük február 5-én volt, amikor a Golden State sztárja, Stephen Curry, valamint a Phoenix kulcsjátékosai, Devin Booker és Jalen Green sem léptek pályára. Curry ráadásul remek formában van: a Los Angeles Clippers elleni győztes meccsen 35 pontot dobott, ebből 27-et a második félidőben szerzett.

Jordan Goodwin örült a Phoenix Suns kosarának, Stephen Curry leszegett fejjel érzi, hogy ez nem a Warriors estéje lesz (Fotó: Getty Images North America/Christian Petersen)

A Golden State Warriors legnagyobb fordítása ebben a szezonban 17 pontos hátrányból született, amit kétszer is végrehajtottak (január 15-én a New York Knicks, február 9-én pedig a Memphis Grizzlies ellen). Most hasonló teljesítményre lett volna szükségük, mivel az első negyedet 33–15-re a Phoenix nyerte meg. A Warriors a második negyedre viszont összszedte magát, ezt a játékrészt 30–17-re nyerték meg Curryék. Az első félidő vége előtt pár másodperccel azonban Jalen Green villant: a hátvéd egy kulcsfontosságú triplával kétlabdás különbségre növelte a Suns előnyét, éppen amikor a Golden State már közel került ahhoz, hogy minimális hátránnyal vonuljon szünetre.

A folytatásban Green megtáltosodott, 13 pontot szerzett egymaga a harmadik negyedben szerzett, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a Phoenix tovább növelt előnyét. 

Eközben Stephen Curry visszafogott estét fogott ki, a négyszeres NBA-bajnok irányító ekkor mindössze 7 pontnál járt, bár a negyedik negyedben néhány megmozdulásával felidézte, hogy miért tartják őt minden idők legjobb dobójátékosának. 

A mérkőzés végére Jalen Green teljesen átvette az irányítást: 36 ponttal zárt, nyolc triplát értékesített, amivel beállította karriercsúcsát és a play-in meccsek rekordját is. A Suns másik vezére Devin Booker 19 ponttal, 8 gólpasszal és 6 lepattanóval segítette csapatát. A rájátszástól búcsúzó Warriorsnál Curry 16 pontig jutott, míg a Warriors legeredményesebbje Brandin Podziemski volt 23 ponttal. A meccs végén a Golden State Warriors edzője, a Chicago Bulls játékosaként Michael Jordan oldalán hat bajnoki címet szerző Steve Kerr megható módon köszöntötte a pályáról lesétáló játékosait, köztük Curry-t és Draymond Greent, akivel közösen négy bajnoki címet nyertek. A Suns a bajnok Oklahoma City Thunder ellen folythathatja a rájátszás első körében.

Az NBA rájátszásának párosítása

Keleti főcsoport:

Detroit Pistons–Orlando Magic
Boston Celtics–Philadelphia 76ers
New York Knicks–Toronto Raptors
Cleveland Cavaliers–Atlanta Hawks

Nyugati főcsoport:

Oklahoma City Thunder–Golden State Warriors
San Antonio Spurs–Los Angeles Clippers
Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves
Houston Rockets–Los Angeles Lakers

Így búcsúzott Curry és a Warriors az NBA-rájátszásától:



 

