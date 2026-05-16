Összetörtek az esztergomi álmok, de így is lesznek magyarok az Európa-liga-döntőben

Bukovszky Anna kilenc védéssel zárt. A túloldalon Adriana Holejová tíz, Nina Dury hét alkalommal talált a hálóba, Ann-Cathrin Giegerich három, Manuella Dos Reis nyolc lövést védett.

A mérkőzés összefoglalója:

A magyar csapat ellenfele a dán Viborg HK lesz a vasárnapi bronzmérkőzésen, a Dijon pedig Kuczora Csenge, Faragó Luca és Szabó Anna együttesével, a címvédő német Thüringer HC-val találkozik a fináléban.

Három magyarral védhet címet a Thüringer

– Óriási csata volt a pályán, nagyon örülök, hogy sikerült nyernünk, hiszen tudjuk, hogy a Viborg milyen játékerőt képvisel – kezdte értékelését Szabó Anna, aki szombaton egy góllal járult hozzá a dán csapat 26-24-os legyőzéséhez.

Az ifjúsági és junior Európa-bajnok balszélső hozzátette, jól kezdték a találkozót, és 6-3-as előnyük után tovább növelhették volna a különbséget, ellenfelük mégis visszajött a meccsbe, sőt át is vette a vezetést, a folytatásban pedig már végig szoros volt az állás. A második félidőben a Viborg kétszer is ellépett két góllal, ám Szabó szerint a címvédő támadójátéka ezután egy kicsivel összeszedettebbé vált, hátul jöttek a védések, az utolsó akció során pedig nagy szerencséjük volt a kipattanó labdával.

– Az egész szezonban ezért a mérkőzésért dolgoztunk, hogy holnap a második meccsen léphessünk pályára, és nagyon örülök, hogy sikerült. Igazi küzdelem volt, mindenki hozzátette a magáét, akár a kezdősorból, akár a kispadról.

A házigazda Dijon elleni elődöntőre váró esztergomi drukkerek a bemutatás alatt üdvrivalgással köszöntötték a Thüringer három magyar játékosát, Szabót, Faragó Lucát és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csengét, a meccs során pedig szinte végig biztatták a német csapatot, amelynek tagjai a végén külön megköszönték nekik a szurkolást. Szabó elmondta, hogy nagyon örült neki, annál is inkább, mert az édesanyja is az esztergomi drukkerek között ült.

– Reménykedtem, hogy minket fognak támogatni, nagyon rendesek voltak. Ez nagyon fontos volt, hiszen így körülbelül ötször annyi szurkolónk volt, mint a dánoknak. Nekem olyan érzésem volt, mintha az egész csarnok velünk lett volna.