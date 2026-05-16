Rendkívüli

Orbán Viktor: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

MOL Esztergom Kézilabdanői kézilabda Európa-ligakézilabdaDijon

Összetörtek az esztergomi álmok, de így is lesznek magyarok az Európa-liga-döntőben

A Mol Esztergom 33-30-ra kikapott a házigazda francia JDA Bourgogne Dijontól a női kézilabda Európa-liga második elődöntőjében, a négyes döntő szombati játéknapján. A másik meccsen Kuczora Csenge, Faragó Luca és Szabó Anna csapata, a címvédő német Thüringer HC 26-24-re legyőzte a dán Viborgot, amely így az Esztergommal küzd meg a bronzéremért.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 20:14
A házigazda Dijon nagy falatnak bizonyult Forrás: EHF
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bukovszky Anna kilenc védéssel zárt. A túloldalon Adriana Holejová tíz, Nina Dury hét alkalommal talált a hálóba, Ann-Cathrin Giegerich három, Manuella Dos Reis nyolc lövést védett.

A mérkőzés összefoglalója:

A magyar csapat ellenfele a dán Viborg HK lesz a vasárnapi bronzmérkőzésen, a Dijon pedig Kuczora Csenge, Faragó Luca és Szabó Anna együttesével, a címvédő német Thüringer HC-val találkozik a fináléban.

Három magyarral védhet címet a Thüringer

– Óriási csata volt a pályán, nagyon örülök, hogy sikerült nyernünk, hiszen tudjuk, hogy a Viborg milyen játékerőt képvisel – kezdte értékelését Szabó Anna, aki szombaton egy góllal járult hozzá a dán csapat 26-24-os legyőzéséhez.

Az ifjúsági és junior Európa-bajnok balszélső hozzátette, jól kezdték a találkozót, és 6-3-as előnyük után tovább növelhették volna a különbséget, ellenfelük mégis visszajött a meccsbe, sőt át is vette a vezetést, a folytatásban pedig már végig szoros volt az állás. A második félidőben a Viborg kétszer is ellépett két góllal, ám Szabó szerint a címvédő támadójátéka ezután egy kicsivel összeszedettebbé vált, hátul jöttek a védések, az utolsó akció során pedig nagy szerencséjük volt a kipattanó labdával.

– Az egész szezonban ezért a mérkőzésért dolgoztunk, hogy holnap a második meccsen léphessünk pályára, és nagyon örülök, hogy sikerült. Igazi küzdelem volt, mindenki hozzátette a magáét, akár a kezdősorból, akár a kispadról.

A házigazda Dijon elleni elődöntőre váró esztergomi drukkerek a bemutatás alatt üdvrivalgással köszöntötték a Thüringer három magyar játékosát, Szabót, Faragó Lucát és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csengét, a meccs során pedig szinte végig biztatták a német csapatot, amelynek tagjai a végén külön megköszönték nekik a szurkolást. Szabó elmondta, hogy nagyon örült neki, annál is inkább, mert az édesanyja is az esztergomi drukkerek között ült.

– Reménykedtem, hogy minket fognak támogatni, nagyon rendesek voltak. Ez nagyon fontos volt, hiszen így körülbelül ötször annyi szurkolónk volt, mint a dánoknak. Nekem olyan érzésem volt, mintha az egész csarnok velünk lett volna.

Női kézilabda Európa-liga, négyes döntő:

Elődöntő 

A vasárnapi program:

  • A 3. helyért: Mol Esztergom–Viborg HK 15.00 
  • Döntő: JDA Bourgogne Dijon HB–Thüringer HC 18.00

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekalkotmánybíróság

A jegyzőkönyv, ami soha nem ér véget – avagy „Üdv a rendszerváltásban, ami inkább durva módszerváltás”

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Amit tegnap láttunk, inkább az a fajta humor, amitől még a strasbourgi bírák is felnéznek a papírjaikból, és azt mondják: „Komolyan?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu