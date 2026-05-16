Havasi Bertalan szerint Magyar Péter idegei felmondták a szolgálatot

Ugyanis mivel kicsit túlszaladtál, tudom, az ideg..., elfelejtetted a felmentésem ELŐTT módosíttatni a törvényt, ami a felmentett közszolgák juttatásait szabályozza. Most már ne is fáradj vele, mert tudod, a visszaható hatály – rémlik még az egyetemről?

És még egy pár szó a mieinknek is.

Ne sz…rjunk már be!! Ettől?! Nem mindig kormányoztunk jól. Szarul kommunikáltunk. Egyesek közülünk le is buktak, és az igazságszolgáltatás elé kerültek. Nagyon helyes! De a politikai közösségünk 99,95 százaléka tisztességes, becsületes ember, rendesen és nagyon sokat dolgozott. Ne szégyelljétek. Ne járjatok lehajtott fejjel! Ti vagytok a nemzeti oldal! És tartsatok ki, szerveződjetek, álljatok ki magatokért, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb a Fidesz (párt és a Fidesz-frakció!) is összeszedi magát, és kiáll majd mellettetek.

Hajrá, Fidesz, Hajrá, Orbán Viktor!

(Hajrá = gyerünk, nyomjuk most már, ébresztő!)”