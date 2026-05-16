Orbán Viktor: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

Szalai Piroska pontról pontra cáfolta Magyar Péter hat hamis állítását

Hosszú elemzésben cáfolta meg Szalai Piroska a miniszterelnöknek azon állításait, amelyeket a karmelita kolostorban tett. A fideszes országgyűlési képviselő, közgazdász szerint a miniszterelnök több kérdésben is félrevezető vagy pontatlan adatokat használt, amikor a szegénységről, a nyugdíjasokról, a kivándorlásról vagy a gazdasági növekedésről beszélt.

2026. 05. 16. 20:38
Magyar Péter állítását, miszerint 400 ezer gyermek él mélyszegénységben Magyarországon, szintén cáfolta. 

„Ezzel szemben maximum 33 ezer. Az Eurostat adatai szerint hazánkban 381 ezer 18 év alatti gyermek élt 2024 referenciaévben szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatával. Számuk közel megfeleződött, nálunk csökkent az egyik legnagyobb mértékben a gyermekszegénység kockázata az egész unióban.  

Az előző évtized elején még 755 ezer gyermek élt a szegénység fenyegetettségével. Soha nem látott mértékű javulást értünk el, jó példaként hivatkoznak ránk uniószerte 

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy ez nem azonos a mélyszegénységgel.  

Szalai Piroska szerint a kivándorlás kérdésében is túlzásba esett a miniszterelnök. 

„Magyar Péter szerint 700–800 ezer honfitársunk kényszerült külföldön munkát vállalni, költözni azért, hogy el tudja tartani a családját. 

Ezzel szemben ennek töredéke sincs, s mindig többen jöttek hozzánk, mint ahányan elköltöztek végleg vagy időlegesen 

– írta a közgazdász, aki az ENSZ legfrissebb adatait sorolta, miszerint 2024-ben összesen a világban 539 ezer olyan ember él, aki hazánkban született, s Magyarországon 690 ezer olyan ember él, aki nem Magyarországon született. 2010-ben a külföldön élők száma 378 ezer volt. Ebben benne vannak a gyermekek és az idős korú honfitársaink is, tehát nincsenek ennyien a foglalkoztatottak.

Az Eurostat adatai szerint 1995 óta egyetlen olyan év sem volt, amikor többen költöztek volna el tőlünk, mint ahányan jöttek hozzánk. A vándorlási egyenlegünk minden évben pozitív volt, rajtunk kívül mindössze egyetlen ilyen ország van a rendszerváltó országok közül, ez Szlovákia

– szögezte le, hozzátéve, hogy Magyar Péter, aki „egyik évben kivándorolt Brüsszelbe dolgozni, pár év múlva pedig visszaköltözött a teljes családjával, a feleségével és három gyermekével”, torz képet fest ebben a témában is.

2025-ben 41,8 ezer magyar állampolgár költözött be hozzánk, ebből 31,7 ezer fő visszaköltöző volt, s 10,1 ezer a külföldön született, akik nagyrészt a gyermekeik voltak. 39,7 ezer magyar állampolgár költözött külföldre

– tisztázta. 

A gazdasági növekedésről szóló állításokra reagálva úgy fogalmazott:

a kormányfő téved, mert volt növekedés, csak az utolsó 3 évben alacsony, de az idén az első negyedévben már a 2. legnagyobb az egész unióban. 

„2022–2025 közti négy évben hazánkban a GDP 65.950 milliárd forintról 87.046 milliárd forintra nőtt, azaz folyóáron 32 százalékkal emelkedett. Ebből az inflációt kivéve is 7,5 százalékos reálérték növekedést jelentett” – mutatott rá, felsorolva, hogy ebben az időszakban ugyanakkor Németországban 0,6, Finnországban 0,1, Svédországban 3,6, Ausztriában 4,3, de a gazdasági miniszter meghallgatásán számtalanszor jó példaként emlegetett Észtországban mínusz 3,4százalékos volt a gazdasági növekedés, míg Magyarországon 4,6 százalék.

Emlékeztetett, hogy idén az első negyedévben 0,8 százalékkal nőtt a GDP volumene az előző negyedévhez viszonyítva, ami a 2. legnagyobb az egész unióban az eddig ismert adatok alapján, tehát meglódult a magyar gazdaság. Így vette át az új kormány az országot – közölte. 

Bejegyzése végén kemény kritikát is megfogalmazott.

„Azzal, hogy a miniszterelnök nem a valós számokat mondja, saját magán kívül már nem a Fideszt, hanem az országot járatja le” –fogalmazott Szalai Piroska.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök a karmelita kolostornál (Fotó: Ladóczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
