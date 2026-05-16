Szalai Piroska pontról pontra cáfolta Magyar Péter hat hamis állítását

Magyar Péter állítását, miszerint 400 ezer gyermek él mélyszegénységben Magyarországon, szintén cáfolta.

„Ezzel szemben maximum 33 ezer. Az Eurostat adatai szerint hazánkban 381 ezer 18 év alatti gyermek élt 2024 referenciaévben szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatával. Számuk közel megfeleződött, nálunk csökkent az egyik legnagyobb mértékben a gyermekszegénység kockázata az egész unióban.

Az előző évtized elején még 755 ezer gyermek élt a szegénység fenyegetettségével. Soha nem látott mértékű javulást értünk el, jó példaként hivatkoznak ránk uniószerte

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy ez nem azonos a mélyszegénységgel.

Szalai Piroska szerint a kivándorlás kérdésében is túlzásba esett a miniszterelnök.

„Magyar Péter szerint 700–800 ezer honfitársunk kényszerült külföldön munkát vállalni, költözni azért, hogy el tudja tartani a családját.

Ezzel szemben ennek töredéke sincs, s mindig többen jöttek hozzánk, mint ahányan elköltöztek végleg vagy időlegesen

– írta a közgazdász, aki az ENSZ legfrissebb adatait sorolta, miszerint 2024-ben összesen a világban 539 ezer olyan ember él, aki hazánkban született, s Magyarországon 690 ezer olyan ember él, aki nem Magyarországon született. 2010-ben a külföldön élők száma 378 ezer volt. Ebben benne vannak a gyermekek és az idős korú honfitársaink is, tehát nincsenek ennyien a foglalkoztatottak.

Az Eurostat adatai szerint 1995 óta egyetlen olyan év sem volt, amikor többen költöztek volna el tőlünk, mint ahányan jöttek hozzánk. A vándorlási egyenlegünk minden évben pozitív volt, rajtunk kívül mindössze egyetlen ilyen ország van a rendszerváltó országok közül, ez Szlovákia

– szögezte le, hozzátéve, hogy Magyar Péter, aki „egyik évben kivándorolt Brüsszelbe dolgozni, pár év múlva pedig visszaköltözött a teljes családjával, a feleségével és három gyermekével”, torz képet fest ebben a témában is.

2025-ben 41,8 ezer magyar állampolgár költözött be hozzánk, ebből 31,7 ezer fő visszaköltöző volt, s 10,1 ezer a külföldön született, akik nagyrészt a gyermekeik voltak. 39,7 ezer magyar állampolgár költözött külföldre

– tisztázta.