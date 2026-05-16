Tour de Hongrie: gazdát cserélt a sárga trikó Pécsen, Valter Attila volt a legjobb magyar

A sárga trikós sprinter, Tim Merlier a második mászásnál szakadt le a mezőnyről, amelyben a magyar bajnok Dina Márton és a fehér trikós Valter Attila is ott volt. Ekkor ismét hevesebbé vált az eső, a lejtmenetben a Jayco AlUla egyik bringása, a pályán olimpiai- és világbajnok Kelland O’Brien a harmadik helyről elesett, majd át is csúszott a szalagkorlát alatt. Yves Lampaert (Soudal – Quick-Step) is bukott, a szervezők pedig úgy határoztak, hogy törlik az utolsó kört. Az üldözők nagy tempót diktáltak, a harmadik és így utolsó emelkedőnél óriási tempót diktáltak, a szökésből azonban a svéd Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) és Adrian Benito kitartott elöl, előbbi megnyerte a szakaszt az Állatkert előtt, ahol 2023 és 2024 után harmadszor rendeztek hegyi befutót.

Az üldözők csupán a harmadik helyért csatázhattak, ezt Luke Plapp szerezte meg. Valter Attila a 11., Dina Márton a 17. pozícióban ért be.

A díjátadó alatt a zsűri hosszan tanácskozott arról, hogy a rövidítés milyen hatással legyen az összetettre, végül az úton elért eredményt vették figyelembe és Söderqvist vette át a sárga trikót

Vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közötti 147 kilométeres szakasszal ér véget a 47. magyar körverseny.