Tour de Hongrie: gazdát cserélt a sárga trikó Pécsen, Valter Attila volt a legjobb magyar

A svéd Jakob Söderqvist győzött a 47. magyar országúti kerékpáros-körverseny szombati királyetapján, ezzel átvette a sárga trikót is, míg a magyarok közül a fehér trikós Valter Attila volt a legjobb. A Tour de Hongrie vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közötti 147 kilométeres szakasszal ér véget.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 19:09
A svéd Jakob Söderqvist a győzelmének köszönhetően átvette a vezetést Fotó: Kiss Dániel Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A sárga trikós sprinter, Tim Merlier a második mászásnál szakadt le a mezőnyről, amelyben a magyar bajnok Dina Márton és a fehér trikós Valter Attila is ott volt. Ekkor ismét hevesebbé vált az eső, a lejtmenetben a Jayco AlUla egyik bringása, a pályán olimpiai- és világbajnok Kelland O’Brien a harmadik helyről elesett, majd át is csúszott a szalagkorlát alatt. Yves Lampaert (Soudal – Quick-Step) is bukott, a szervezők pedig úgy határoztak, hogy törlik az utolsó kört. Az üldözők nagy tempót diktáltak, a harmadik és így utolsó emelkedőnél óriási tempót diktáltak, a szökésből azonban a svéd Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) és Adrian Benito kitartott elöl, előbbi megnyerte a szakaszt az Állatkert előtt, ahol 2023 és 2024 után harmadszor rendeztek hegyi befutót.

Az üldözők csupán a harmadik helyért csatázhattak, ezt Luke Plapp szerezte meg. Valter Attila a 11., Dina Márton a 17. pozícióban ért be.

A díjátadó alatt a zsűri hosszan tanácskozott arról, hogy a rövidítés milyen hatással legyen az összetettre, végül az úton elért eredményt vették figyelembe és Söderqvist vette át a sárga trikót

Vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közötti 147 kilométeres szakasszal ér véget a 47. magyar körverseny.

Tour de Hongrie, 4. szakasz, Mohács-Pécs, 143 km, hegyi befutó:

1. Jakob Söderqvist (svéd, Lidl-Trek) 2:58:08 óra 
2. Adrián Benito (spanyol, Polti VisitMalta) 32 másodperc hátrány 
3. Luke Plapp (ausztrál, Jayco AlUla) 41 mp h. 
4. Junior Lecerf (belga, Soudal – Quick-Step) azonos idővel 
5. Benoit Cosnefroy (francia, UAE Emirates-XRG) a. i. 
...11. Valter Attila (Bahrain Victorious) 1:19 perc hátrány 
...17. Dina Márton (MBH Bank–CSB–Telecom Fort) 1:35 p h.  

Az összetett élcsoportja:

1. Söderqvist 13:27:45 óra 
2. Cosnefroy 40 másodperc hátrány 
3. Plapp 52 mp h. 
4. Lecerf 56 mp h. 
… 9. Valter 1:34 perc hátrány

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

