Sorsoltak: megkapta Eb-csoportellenfeleit a magyar női kézilabda-válogatott

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) még 2024 tavaszán jelölte ki a 2026-os női kézilabda Európa-bajnokság házigazdáit: Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia és Törökország közösen ad otthont a soron következő kontinenstornának. A női kézilabda Eb-t 2026. december 3. és 20. között huszonnégy csapat részvételével rendezik. Az első csoportkör mérkőzéseinek Nagyvárad, Kolozsvár, Antalya, Brno, Katowice és Pozsony, a két középdöntőnek a 11 000 férőhelyes katowicei és a 10 000 fő befogadására alkalmas kolozsvári csarnok ad otthont. A torna záró hétvégéjének szintén Katowice lesz a helyszíne.

Ismertté váltak a magyar válogatott ellenfelei a női kézilabda Eb-n (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség)

Női kézilabda Eb: kisorsolták a csoportokat

A magyar női kézilabda-válogatott szenzációsan szerepelt a 2024-es Európa-bajnokságon, Golovin Vlagyimir együttese bronzérmesként várta a sorsolást. A magyar csapat a 2026-os kontinensviadalon Nagyváradon vívja csoportmeccseit, továbbjutás esetén a középdöntőben pedig Kolozsváron szerepelhetnek a mieink. A négyfős csoportokból az első két helyezett jut tovább, és viszi tovább eredményeit a középdöntőbe.

Az első kalapban helyet foglaló magyar válogatott irányított sorsolással, automatikusan az A jelű csoportba került. A második kalapból Montenegró, a harmadikból Szlovénia, a negyedikből pedig Izland érkezett a mieink kvartettjébe.

A B és C csoportba került az előző Eb arany- és ezüstérmese, Norvégia és Dánia, ami azt jelenti, hogy a középdöntőben már ellenfélként kaphatjuk őket. Rendkívül nehéz ágra került Golovin Vlagyimir együttese. A kontinenstornán egy újoncot láthatunk, Görögországot.