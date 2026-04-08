Női kéziseink meg sem álltak 42 gólig a történelmi meccsen, kiütés lett a vége

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese októberben Nagykanizsán 43-30-ra győzte le szerdai vendéglátóját, ezúttal pedig a nemzeti csapat történetének első törökországi mérkőzését játszotta. A keretből a jobbszélső Kovács Anett és a balátlövő Faragó Lea maradt ki, ott volt viszont a Debrecen beállója, Juhász Kata, aki első találkozójára készült válogatott mezben.

A női válogatott végig magabiztosan, és látványosan játszott, ami továbbjutást ért az Eurokupában. Fotó: Magyar Nemzet

Egy percig nem volt kérdés a magyar női kézilabda-válogatott sikere

A magyar női kézilabda-válogatott magabiztos, 42-23-as győzelmet aratott Törökország ellen, egy pillanatig sem hagyva kétséget a mérkőzés kimenetelét illetően. A találkozó elején még tartották a lépést a törökök, ám a mieink gyorsan ritmust váltottak: Klujber, Márton és Vámos vezetésével fokozatosan növeltük az előnyt.

A kapuban Szemerey, majd Bukovszky is fontos védésekkel járult hozzá a fölényhez, miközben támadásban rendre kihasználtuk a lehetőségeinket. A szünetben már 22-14-re vezettünk, a második félidőben pedig tovább nyílt az olló. Falusi-Udvardi, Tóvizi és Petrus is eredményesen játszott, utóbbi egy egész pályás gólt is szerzett.

A hajrában már húsz gól fölé nőtt a különbség, a végeredményt egy időn túli hetes állította be. A magyar csapat végig koncentrált, látványos játékkal érvényesítette a papírformát.

Az Eurokupában ebben a kiírásban a 2024-es kontinensviadal három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vesznek részt az Eb selejtezősorozatában. A magyar válogatott szombaton Érden a cseh csapat ellen – amelyet októberben idegenben 31-20-ra múlt felül – zárja a csoportkört. A csoportok első két helyezettje jut a szeptemberi négyes döntőbe.