Elszalasztotta Fradi a nagy esélyt, de így is világraszóló üzenetet küldött

Egy év szünetet követően dupla meccsel tért vissza a Recco–Fradi párharc a férfivízilabda Bajnokok Ligájában. Az őszi Európai Szuperkupa-vereségért 13-9-es, fölényes győzelemmel vágott vissza Sandro Sukno csapata. Március elején a Komjádiban állva hagyta Nyéki Balázs címvédő együttesét az elitligába visszatért, világsztárokat bevető olasz sztárcsapat. A visszavágásra vágyó Ferencvárosból olyan kulcsemberek hiányoztak, mint Dusan Mandics, Vigvári Vendel és Nagy Ákos.

Manhercz Krisztián a vállára vette a magyar csapatot a Recco–Fradi meccsen

Bár az első gól Pavillard révén a hazaiaké volt, két emberelőnyük kimaradt, a Ferencváros pedig 3-1-re fordított. Fekete Gergő a lécről levágódó lövése után Gianmarco Nicosia szerencsétlenkedte a saját kapujába a labdát, azt követően viszont szebbnél szebb gólokat szerzett a magyar válogatottakra épülő FTC. A tavaly éppen a Reccóban kölcsönben szerepelt fiatal, Haverkampf Bence közelről volt eredményes.

Az egyre inkább világklasszisnak nevezhető Manhercz Krisztián pedig minden kísérletét gólra váltotta, négyszer villant az első negyedben, amely után 6-4-re vezetett a magyar együttes.

Emlékezetes, hogy néhány hete 5-0-s hátrányba került hazai medencében az akkor kibukó vezetőedző, Nyéki Balázs társulata...

Gianmarco Nicosia csak kereste a labdát

Ismét egyoldalú Recco–Fradi

A Genovában otthonosan mozgó Haverkampf Bence után az olasz Edoardi Di Somma is mattolta a nulla védést produkáló Nicosia kapust, 8-4-es vendégelőnynél még az is felmerült, megfordítható az egymás elleni mutató, s akár a csoport első helye is megcélozható.

Vogel Soma kapujára kevés lövés ment, igaz, először csak a második negyed második felében védett: kifogta a világ legjobbjának megválasztott Álvaro Granados büntetőjét!

A nemzeti csapatba bekerült Lugosi Csongor bődületes kapufája után Vismeg Zsombor találta meg a rést. Granados annyira megzavarodott, hogy kiállítását követően nem ment le, megkapta a harmadik személyi hibáját, kipontozódott, Manhercz az ötméterest értékesítve saját maga ötödik, a Fradi tizedik gólját szerezte (4-10).

Francesco Di Fulviók hatalmasat hajráztak

Feltámadt a Recco

A harmadik játékrészben elmaradtak a játékvezetői ítéletek, a többször leforduló Recco 10-7-re zárkózott, az olasz sorozatot Vámos Márton törte meg egy elemi erejű bombagóllal. Valamit kompenzáltak a bírók, amikor pontatlanul passzoltak a Fradi-pólósok, de víz alá vitt labda miatt visszaadták, s az üresen maradt Jansik Szilárd jobbról jobb kézzel betalált (8-13). A negyed vége előtt háromgólosra faragták a hátrányukat Di Fulvióék, akik 13-11-re is zárkóztak az utolsó felvonásban. Az olasz veterán és Fekete Gergő eszeveszett gólpárbajba kezdett, a magyar mindig válaszolt, amikor vészesen zárkózott a rivális.

Di Fulvio büntetőből elért ötödik találatával egyre jött fel a Recco, maradt 45 másodperc hátra. Vámos lövése nem sikerült, a kapust lehozva támadott Sukno csapata, kivédekezte a Fradi, és Jansik Szilárd egész pályáról betalált.

A címvédő Ferencváros így 16-14-re győzött a Pro Recco vendégeként a férfivízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős csoportkörében. Nyéki Balázs tartalékos csapata bravúros győzelmet aratott, még ha az egymás elleni összevetésben jobb is lett az olasz gárda. A Recco–Fradi csata a júniusi négyes döntőben folytatódhat, hiszen matematikailag nem, de gyakorlatilag két fordulóval a zárás előtt mindkét gárda továbbjutott, miután a csoport másik mérkőzésén a Hannover 15-re legyőzte a zágrábi Mladostot.