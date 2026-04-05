Robbie Keane keresetlen szavakkal illette a Fradi játékosait, a duplázó hős sem úszta meg

A sorozatban a nyolcadik bajnoki címére hajtó Ferencváros kulcsfontosságú sikert aratva 2-0-ra győzött a Debrecen vendégeként a labdarúgó NB I 28. fordulójában. Marius Corbu két góljával gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést. A támadó középpályással mégsem volt teljesen elégedett Robbie Keane, aki az első félidőben többet várt. A vezetőedző elárulta, hogyan rázta fel az első félidőben kevésbé gólra törő csapatát.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 05. 20:50
Sergio Navarro, a DVSC spanyol (b) és Robbie Keane, a Ferencváros ír vezetőedzője Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Robbie Keane hivatalos sajtótájékoztatón értékelte a Ferencváros debreceni vendégjátékát. A címvédő vezetőedzője nem rejtette véka alá, hogy komoly hiányérzete volt az első félidőben látottak miatt, ugyanakkor összességében örül és elégedett azzal, hogy fontos rangadót nyert meg a csapata a dobogóra hajtó hajdúságiak otthonában. A 2-0-s idegenbeli siker után őszintén nyilatkozott a szakember, aki lapunk kérdéseire is válaszolt.

Robbie Keane véget vetett az első félidei passzív játéknak Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

– Elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Főleg azzal, amit a második félidőben nyújtott – összegzett tömören Robbie Keane a mérkőzést követően, majd elárulta, felemelte a hangját a szünetben. 

A félidőben volt pár keresetlen szavam a játékosokhoz, ez meghozta a hatását. Örülök a győzelemnek, hiszen tudjuk jól, hogy Debrecenből nehéz elvinni a három pontot.

Marius Corbu (jobbra felül) nem csak harcolt, gólokat is szerzett Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Robbie Keane nem kertelt 

Az ír vezetőedző a rangadó előtt azt mondta: – A kulcs az az lesz, hogy a játékra kell koncentrálnunk, intenzíven kell futballoznunk, ehhez hozzá kell tennünk a minőséget is, és ha ezek megvannak, akkor szerintem bárkit képesek vagyunk legyőzni.

Ennek tükrében a Magyar Nemzet arról kérdezte, mit hiányolt a csapatától. 

– Főleg a középpályán szerettem volna többet látni. Aztán a helyzetek kialakításából alaposan kivették a részüket. Gavriel Kanichowskynak volt egy remek bemozgása az első gólnál, amelyet előtt Mohammed Abu Fani adta a gólpasszt, s végül Marius Corbu értékesítette. Két nagyszerű gólt szereztünk – fogalmazott a Ferencváros trénere, akit külön megkérdeztünk a kétgólos Marius Corburól is.

Edzésen is sok mindent lehet tőle látni, bal és jobb lábbal is kiválóan fejezi be a támadásokat. Megvan benne a kellő agresszivitás, nagyon előremutató. Nagyon gyors, ki tudja használni az egy az egy elleni szituációkat, ezt is várom el tőle ezen a poszton. Az első félidőben túl sokat passzolt hátra, ezt nehezményeztem. Ha még kezdeményezőbben játszik, akkor az az eredménye, mint a DVSC ellen

 – mondta Robbie Keane.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

