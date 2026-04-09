Rendkívüli

Orbán Viktor: Véget ért a nemzeti petíció, a magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Schmidt Ádám: A sporthőseink, mint Darnyi és Egerszegi, egységbe kovácsolják a nemzetet

A 2022–2026 közötti ciklust értékelte a sport szemszögéből a sportért felelős államtitkár. Schmidt Ádám a magyar sportirányítás elmúlt négy évének legfontosabb tanulságairól és kihívásairól beszélt: a sport közösségteremtő és nevelő erejéről, a gyerekeket fenyegető virtuális elszigetelődésről, a versenysport ambiciózus céljairól a 2028. évi Los Angeles-i olimpián, valamint arról is, miért tekinti a kormányzat továbbra is nemzetstratégiai ügynek a sport támogatását.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 10:42
Schmidt Ádám fontos szerepet szán a sportnak a gyereknevelésben Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Schmidt Ádám a ciklus egyik legfontosabb eredményeként azt emelte ki, hogy a sportirányítás tudatosan a nyílt, folyamatos egyeztetésre épített. A Nemzeti Sportnak adott interjúban úgy fogalmazott, az elmúlt négy évben olyan együttműködés alakult ki a szövetségek, egyesületek, köztestületek, sportolók és sportszakemberek között, amely korábban nem volt ennyire kézzelfogható. A döntések előtt bevonták az érintetteket, és törekedtek arra, hogy a sport különböző szintjein jelentkező problémák valóban eljussanak a döntéshozókhoz.

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára a sportnemzet tárgykörében értékelte a magyar sport elmúlt négy évét

Schmidt Ádám szerint a verseny- és a közösségi sport között nem szabad éles választóvonalat húzni. A két terület szerinte egymásra épül: a nagy bajnokok sikerei inspirációt adnak a szélesebb társadalomnak, miközben a tömeges sportolás teremti meg a versenysport utánpótlásbázisát. E gondolkodás jegyében helyeztek nagy hangsúlyt a Sportoló nemzet programra, az iskolai sportnapokra, a sportági élményszerzésre és a helyi közösségek bevonására is.

Schmidt Ádám: A sport a virtuális tér valós alternatívája

Az interjú központi gondolata, hogy a mai gyerekekért és fiatalokért már nem elég a hagyományos módon versenyezni: a sportnak a virtuális térrel is fel kell vennie a harcot. Schmidt Ádám szerint az online világ olyan erős szívóhatást fejt ki, amely mentális, közösségi és életmódbeli következményekkel jár, ezért a sport ma nem pusztán testedzés, hanem nevelési és személyiségformáló eszköz is.

Sajnos nagyon nagy erővel szippantja be a fiatalokat, nekünk ez ellen kell küzdenünk, és meggyőződésünk szerint a sport tökéletes alternatívát nyújt rá, hogy a fiatalok a virtuális tér helyett a sportban töltsenek el minél több időt

– mondta az államtitkár.

A gondolatmenet nem áll meg a sportolás közvetlen előnyeinél. Schmidt Ádám arról is beszélt, hogy a sport a valós teljesítményre, az önismeretre, a kitartásra és a kudarcok kezelésére tanít, vagyis olyan készségekre, amelyek a civil életben is meghatározók. Ezzel összefüggésben a hiteles példaképek szerepét is hangsúlyozta:

a sport képes valódi hősöket adni a magyar közösségnek, akik egységbe is kovácsolják a nemzetet, szemben a virtuális tér sokszor teljesítmény nélküli „sztárjaival”.

Külön kitért arra is, hogy az utánpótlás-nevelést nagyon hamar el kell kezdeni. A mozgáskoordinációs alapokat már óvodáskorban el kell sajátítani, ezért dolgoznak olyan programokon, amelyek az alapmozgások oktatását már ebben az életkorban segítik.

Ennek részeként a már 2021 óta működő Úszó nemzet programot említette, amely már több tízezer gyereket ér el, és amelyben olyan legendák személyes jelenléte is élményt ad a gyerekeknek, mint Egerszegi Krisztina vagy Darnyi Tamás.

Nem csak a profiké a verseny: meg kell tartani a lemorzsolódó gyerekeket

Az interjú egyik legfontosabb, gyakorlati sportpolitikai üzenete az volt, hogy a rendszerből kieső gyerekek problémáját nem lehet pusztán statisztikaként kezelni. Schmidt Ádám szerint a 13-14 éves korban jelentkező lemorzsolódásra olyan versenyrendszerekkel kell reagálni, amelyek azoknak is adnak sikerélményt, akik nem a profi pályára készülnek, de sportolni és versenyezni szeretnének.

Hiba volna tehát az amatőr szemléletű vagy kisebb terhelést vállaló gyerekeket kizárni a versenyélményből.

Inkább külön pályákat kell nyitni számukra, hogy ne a profivá válás legyen az egyetlen érvényes modell. Ezzel együtt az iskolai és egyesületi sport közelítését is kulcskérdésnek nevezte. A cél, hogy a megfelelő infrastruktúrával rendelkező iskolák tanítás után és hétvégén is a közösségi sport terei lehessenek, akár családi használattal is.

Ebben a logikában a Diákolimpia is kiemelt szerepet kap: nem elitversenyként, hanem tömeges, motiváló megméretésként, amely sok százezer fiatalt ér el. A háttérhez azonban nemcsak létesítmények, hanem nevelők, edzők, korszerű tudással rendelkező sportszakemberek is kellenek. Schmidt Ádám elismerte, hogy ezen a területen továbbra is hiány van, ugyanakkor az edzői programok megújítását és a felsőoktatási együttműködéseket fontos előrelépésnek nevezte.

Schmidt Ádám beszédet mond a MOB közgyűlésén.

LA10, Milák Kristóf és a sport mint nemzetstratégiai ügy

A versenysport kapcsán Schmidt Ádám megvédte a 2024 őszén meghirdetett LA10 programot, amely tíz magyar aranyérmet céloz meg a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Elismerte, hogy ez merész vállalásnak tűnhet, de álláspontja szerint a magyar sport továbbra is a világ élmezőnyéhez tartozik, és a csúcsteljesítményeknél sokszor valóban apró különbségek döntenek.

Az államtitkár külön beszélt Milák Kristófról is, akit továbbra is a húsz lehetséges aranyesélyes egyikének tart. Hangsúlyozta, hogy a felkészülés szempontjából komoly motiváció lehet a 2027-es budapesti vizes világbajnokság, amely olimpiai kvalifikációs eseményként hazai közönség előtt adhat nagy lökést a magyar úszóknak és vízilabdázóknak.

A ciklusértékelés záró blokkjában Schmidt Ádám a központi sporttámogatás fenntartása mellett érvelt. A sportot nem egyszerűen szakpolitikai területként, hanem a társadalom egészségét, oktatását, integrációját és közösségi ellenálló képességét meghatározó nemzetstratégiai ügyként írta le. Ennek összefüggésében beszélt a tao szerepéről, a megfizethető tagdíjak jelentőségéről, valamint a Sportinfó 2026 országjárás tapasztalatairól is, amelyeken szerinte jól látszott: az állami támogatás nem elvont költségvetési tétel, hanem a családok számára is kézzelfogható segítség.

A teljes interjú itt olvasható el.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.