Súlyos angol kritika: Szoboszlai érzéketlen, nem tudja, milyen liverpoolinak lenni

Nagy port vertek fel a Manchester City–Liverpool FA-kupa-mérkőzésen történtek, leginkább az, ami a 4-0-s hazai siker után zajlott le a pályán. Szoboszlai Dominik a Liverpool szurkolóival került összetűzésbe, amelyről egyből több videó is készült, és természetesen elárasztották a közösségi médiát. A magyar középpályás cselekedete abszolút nem volt szerencsés, az angol sajtó neki is esett, liverpooli vélemények szerint nem lehet ő a Liverpool következő csapatkapitánya, vagyis jelenleg nem, még nem áll rá készen. Végül a korábbi Liverpool-védő, Glen Johnson védte meg őt.

Szoboszlai Dominik mozdulata, amely megindította a lavinát Liverpoolban Fotó: Simon Stacpoole/Offside

Újabb vád Szoboszlai Dominik ellen, ez a liverpooliak szerint sok volt

Az ügyben az egyik legnagyobb Liverpoollal foglalkozó podcastben, a The Anfield Wrapben is kiemelten foglalkoztak. A PoolBarátok Facebook-oldal szemlézte az adást, amelyen John Gibbons blogger keményen fogalmaz Szoboszlaival kapcsolatban, és úgy az egész mostani Liverpoolról.

– Nem gondolom, hogy Szoboszlai rossz gyerek lenne, nem gondolom, hogy Ekitiké rossz gyerek lenne, rendben lévőnek tűnnek, és olyan hibákat követnek el, amik bármelyik fiatal játékossal megeshetnek. Értem, amikor sokan azt mondják, hogy nem érdekli őket a pályán kívüli életük, de nekem ez néha szimbolizálja azt, hol tartanak, mi van a fejükben, és mennyire érzik a kapcsolatot a várossal és a szurkolói bázissal – kezdte Gibbons, majd rátért konkrétan Szoboszlaira.

Szerintem Szoboszlai posztja az Instagramon, amikor válogatottszünetre ment, teljesen érzéketlen volt. Nem akarok közeli fotót látni egy óráról, ami többet ér, mint amennyit egy év alatt keresek, amikor éppen kikaptatok a Brightontól. Nem érdekel az sem, hogy milyen ruhát viseltek…

Persze én egy 44 éves ember vagyok, ti pedig 24 évesek. De egy közeli kép egy drága óráról? Mire jó az, azon kívül, hogy egy villogó p…csnek tűnjél? És ebben a városban ne legyél villogó p…cs – fakadt ki Gibbons a látottakon, majd hozzátette, a klubhoz és a városhoz való kötödést nem segíti, hogy nem is Liverpoolban élnek, ide csak edzésekre, meccsekre járnak, így abszolút nem érzik át, hogy milyen is liverpoolinak lenni.