Súlyos angol kritika: Szoboszlai érzéketlen, nem tudja, milyen liverpoolinak lenni

Szoboszlai Dominik a Manchester City elleni FA-kupa-kiesés utáni mozdulata a szurkolók felé lavinát indított el. A liverpooli The Anfield Wrap podcastjében részletesebben beszéltek az esetről. John Gibbons újságíró, a podcast állandó vendégje keményen fogalmazott Szoboszlaival és Hugo Ekitikével kapcsolatban, de úgy általában a Liverpoolban mostanában eluralkodott cirkuszról. A videót a közösségi média egyből felkapta, cikkünk megjelenéséig a különböző felületeken már több mint egymillióan nézték meg. A probléma viszont annál sokrétűbb, minthogy Szoboszlai lenne a bűnös.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 9:34
Szoboszlai Dominik a drága órái és ruhái miatt kapott kemény kritikát, de nemcsak vele van a baj Liverpoolban az elhangzottak alapján
Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
Nagy port vertek fel a Manchester City–Liverpool FA-kupa-mérkőzésen történtek, leginkább az, ami a 4-0-s hazai siker után zajlott le a pályán. Szoboszlai Dominik a Liverpool szurkolóival került összetűzésbe, amelyről egyből több videó is készült, és természetesen elárasztották a közösségi médiát. A magyar középpályás cselekedete abszolút nem volt szerencsés, az angol sajtó neki is esett, liverpooli vélemények szerint nem lehet ő a Liverpool következő csapatkapitánya, vagyis jelenleg nem, még nem áll rá készen. Végül a korábbi Liverpool-védő, Glen Johnson védte meg őt

Szoboszlai Dominik mozdulata, amely megindította a lavinát Liverpoolban
Fotó: Simon Stacpoole/Offside

Újabb vád Szoboszlai Dominik ellen, ez a liverpooliak szerint sok volt

Az ügyben az egyik legnagyobb Liverpoollal foglalkozó podcastben, a The Anfield Wrapben is kiemelten foglalkoztak. A PoolBarátok Facebook-oldal szemlézte az adást, amelyen John Gibbons blogger keményen fogalmaz Szoboszlaival kapcsolatban, és úgy az egész mostani Liverpoolról.

– Nem gondolom, hogy Szoboszlai rossz gyerek lenne, nem gondolom, hogy Ekitiké rossz gyerek lenne, rendben lévőnek tűnnek, és olyan hibákat követnek el, amik bármelyik fiatal játékossal megeshetnek. Értem, amikor sokan azt mondják, hogy nem érdekli őket a pályán kívüli életük, de nekem ez néha szimbolizálja azt, hol tartanak, mi van a fejükben, és mennyire érzik a kapcsolatot a várossal és a szurkolói bázissal – kezdte Gibbons, majd rátért konkrétan Szoboszlaira.

Szerintem Szoboszlai posztja az Instagramon, amikor válogatottszünetre ment, teljesen érzéketlen volt. Nem akarok közeli fotót látni egy óráról, ami többet ér, mint amennyit egy év alatt keresek, amikor éppen kikaptatok a Brightontól. Nem érdekel az sem, hogy milyen ruhát viseltek…

Persze én egy 44 éves ember vagyok, ti pedig 24 évesek. De egy közeli kép egy drága óráról? Mire jó az, azon kívül, hogy egy villogó p…csnek tűnjél? És ebben a városban ne legyél villogó p…cs – fakadt ki Gibbons a látottakon, majd hozzátette, a klubhoz és a városhoz való kötödést nem segíti, hogy nem is Liverpoolban élnek, ide csak edzésekre, meccsekre járnak, így abszolút nem érzik át, hogy milyen is liverpoolinak lenni.

Az említett poszt:

Gibbons szerint a játékosok teljesen másik bolygón élnek. Mindezt azzal magyarázta, hogy amikor tavasszal Trent Alexander-Arnold a Real Madridhoz távozott, akkor a szurkolók kifütyülték őt. A játékosok ezt nem értették, ennek főszószólja Szoboszlai Dominik volt, a magyar játékost már akkoriban is kritizálták ezért

– A legrosszabb vád ebben a városban, ha azt mondják neked: túl nagy a mellényed. Jó játékosok, de nem annyira jók, mint amennyire gondolják magukról. Még bizonyítaniuk kell. Nem dolgoznak elég keményen, nem tartanak össze velünk, és azt hiszik, túl jók ahhoz, hogy itt éljenek. A pályán pedig semmi alázat nincs. Szóval igenis számít, amikor az Instagramon sikerre éhesnek mutatod magad, aztán ott egy közeli fotó egy óráról, ami akkora, mint a fejem. Nem akarom ezt látni, miután kikaptunk! – folytatta Gibbons.

Az újságíró ezután pedig rátért a City ellen történtekre. 

Ha odajössz a végén, hogy »miért nem tapsoltok?«, az emberek azt fogják hinni, hogy egy kretén vagy. 

És nem mondom, hogy Szoboszlai Dominik vagy Hugo Ekitiké kretének, de a mezlevétel meg ezek a dolgok… kiállítják, mert eljátssza a nagy embert, és ez sokba került a szezon elején – utalt ezzel a francia azon cselekedetére, hogy Arne Slot a 68. percben lecserélte, majd a kispadoknál még a mérkőzés közben mezt cserélt francia barátjával, a Cityt erősítő Rayan Cherkivel, aki már a kispadoknál felvette Ekitiké mezét, majd rászóltak, hogy ezt inkább nem kéne.

Jürgen Klopp távozásával minden megváltozott?

Gibbons a monológja végén fogalmazta meg talán a legtöbb Liverpool-szurkoló aggodalmát. Hiszen itt nem Szoboszlai Dominik vagy Hugo Ekitiké a fő bűnös, egy folyamatról beszélünk. A szurkolók egyre kevésbé tudnak a játékosokhoz kötődni, mindez Jürgen Klopp távozásával kezdődött. Slot nem egy karizmatikus alak, és ez a második évében abszolút kijön. 

– Őszintén megmondom, aggódom. Egy olyan időszak után vagyunk, ahol megvolt a klubon belül az összetartozás és a megértés. Most meg csak azt nézzük, ahogy a cirkusz kéthetente begördül a városba. Én nem csak a legjobb játékosokat akarom nézni és szórakozni, mélyebb kapcsolatot akarok a csapattal, különben mi a tökömért csináljuk ezt? Miért jövünk ide minden nap, és miért utazzák át az emberek az országot a csapatért? Ha elveszíted az embereket és a várost, azt nagyon nehéz visszaszerezni. Nagyon óvatosnak kellene lenniük. 

A játékosoknak érteniük kellene, mi a probléma. De szerintem most nem értik. Csak azt hiszik: »Áh, minden rendben lesz, jövőre is itt leszünk«. Lehet, hogy az emberek már nem lesznek itt veletek.

Mindezek fényében lesz különösen érdekes a szombati Liverpool–Fulham Premie League-mérkőzés, de előtte még Párizsban játszik az angol együttes a Bl-negyeddöntőben szerda este.

Az adás említett része, amelyben John Gibbons kiakad:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu