Óriási esélyt kapott a magyar darts, hogy tovább közeledjen a világelithez

A Modus Super Series egy Magyarországon eddig kevésbé ismert, de a nemzetközi darts világában népszerű és fontos, pénzdíjas versenysorozat. Minden héten tizenkét játékos csap össze egymással a színpadon, tizenkét hét után pedig az addigi heti győzteseknek rendeznek tornát, amelynek nyertese az adott három hónap végső bajnoka. Bár elsősorban Tour-kártyával nem rendelkezők és feltörekvő tehetségek szerepelnek rajta, a résztvevők között rendre vannak olyanok, akik a közelmúltban PDC-dartsvilágbajnokságon is szerepeltek – három éve például a kétszeres vb-címvédő Luke Littler is nyert itt. A Modusra leginkább az Amateur Darts Circuit (ADC) által szervezett versenyekről lehet kvalifikálni, és jövő héttől kezdve Magyarország is otthont adhat ilyen tornáknak. Pénteken a Tekauer Gréta (Érd-EL SE) és Kelemen Péter (Honvéd Auróra SE) részvételével is tartott érdi sajtótájékoztatón lehetett megtudni a részleteket.

Kelemen Péter mellett Tekauer Gréta is részt vett az Érd-EL SE dartstermében sorra került sajtóeseményen. Forrás: Facebook/Tekauer Gréta

Tekauer Gréta és édesapja az Amateur Darts Circuitről

A PDC Women’s Series állomásain versenyző Tekauer Gréta a nemzetközi kapcsolatain keresztül kapott felkérést az ADC-tornák magyarországi megrendezésére, így az ő klubja kapta meg a lehetőséget, hogy jövő kedden otthont adjon a hazai nyitófordulónak.

Az ADC-t és a Modus Super Seriest nemzetközi szponzorok is figyelik, az esetleges anyagi fejlődés mellett pedig színpadi rutint is lehet szerezni a versenysorozatokban való részvétellel. Mint Tekauer Gréta és édesapja, Tekauer Norbert (a Magyar Dartsszövetség alelnöke) elárulta, Angliában állandó élő közvetítés mellett zajlik a verseny, és sportfogadási oldalak is segítik fenntartani a ligát, amelynek fókuszában a darts mellett show-elemek is állnak.

Az Érd-EL SE új, még felújítás alatt álló dartstermében tizenhat táblán gyakorolhatnak a játékosok. Fotó: Wiszt Péter

Az ADC nyolchetes hazai etapjára jövő keddtől kezdve hétköznap esténként kerül majd sor, az interneten élőben lehet közvetíteni, a magyarországi összetett legjobbjai pedig eljutnak az októberi, spliti nagydöntőbe, ahonnan kvalifikálni lehet a Modusra, illetve akár az ADC által szervezett világbajnokságra is.

Kelemen Péter is örül az ADC-lehetőségnek

Tekauerék mellett az a Kelemen Péter képviselte a magyar játékosokat az érdi eseményen, aki októberben egy győzelemre volt a PDC-vb-re való kijutástól, a múlt hétvégén pedig kvalifikált a European Tour júniusi, pozsonyi állomására. A Honvéd Auróra tehetsége a Development Touron remekelt, ennek is köszönhetően a dartsvilágban népszerű Winmau cég hároméves támogatói szerződést kötött vele.