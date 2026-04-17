dartsdartsbajnokságKelemen PéterÉrd

Óriási esélyt kapott a magyar darts, hogy tovább közeledjen a világelithez

Pénteken sajtótájékoztatót rendeztek az Érd-EL SE dartstermében. Az eseményen Tekauer Gréta és Kelemen Péter részvételével tették hivatalossá, hogy az Amateur Darts Circuit versenysorozat Magyarországra érkezik, ez pedig nagy lehetőség lehet a magyar játékosok szintlépése felé is.

Wiszt Péter
2026. 04. 17. 12:08
Kelemen Péter, Tekauer Gréta és utóbbi édesapja, Tekauer Norbert, aki egyben a Magyar Dartsszövetség alelnöke (b–j) Fotó: Wiszt Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Modus Super Series egy Magyarországon eddig kevésbé ismert, de a nemzetközi darts világában népszerű és fontos, pénzdíjas versenysorozat. Minden héten tizenkét játékos csap össze egymással a színpadon, tizenkét hét után pedig az addigi heti győzteseknek rendeznek tornát, amelynek nyertese az adott három hónap végső bajnoka. Bár elsősorban Tour-kártyával nem rendelkezők és feltörekvő tehetségek szerepelnek rajta, a résztvevők között rendre vannak olyanok, akik a közelmúltban PDC-dartsvilágbajnokságon is szerepeltek – három éve például a kétszeres vb-címvédő Luke Littler is nyert itt. A Modusra leginkább az Amateur Darts Circuit (ADC) által szervezett versenyekről lehet kvalifikálni, és jövő héttől kezdve Magyarország is otthont adhat ilyen tornáknak. Pénteken a Tekauer Gréta (Érd-EL SE) és Kelemen Péter (Honvéd Auróra SE) részvételével is tartott érdi sajtótájékoztatón lehetett megtudni a részleteket.

Kelemen Péter mellett Tekauer Gréta is részt vett az Érd-EL SE dartstermében sorra került sajtóeseményen. Forrás: Facebook/Tekauer Gréta

Tekauer Gréta és édesapja az Amateur Darts Circuitről

A PDC Women’s Series állomásain versenyző Tekauer Gréta a nemzetközi kapcsolatain keresztül kapott felkérést az ADC-tornák magyarországi megrendezésére, így az ő klubja kapta meg a lehetőséget, hogy jövő kedden otthont adjon a hazai nyitófordulónak.

Az ADC-t és a Modus Super Seriest nemzetközi szponzorok is figyelik, az esetleges anyagi fejlődés mellett pedig színpadi rutint is lehet szerezni a versenysorozatokban való részvétellel. Mint Tekauer Gréta és édesapja, Tekauer Norbert (a Magyar Dartsszövetség alelnöke) elárulta, Angliában állandó élő közvetítés mellett zajlik a verseny, és sportfogadási oldalak is segítik fenntartani a ligát, amelynek fókuszában a darts mellett show-elemek is állnak.

Az Érd-EL SE új, még felújítás alatt álló dartstermében tizenhat táblán gyakorolhatnak a játékosok. Fotó: Wiszt Péter

Az ADC nyolchetes hazai etapjára jövő keddtől kezdve hétköznap esténként kerül majd sor, az interneten élőben lehet közvetíteni, a magyarországi összetett legjobbjai pedig eljutnak az októberi, spliti nagydöntőbe, ahonnan kvalifikálni lehet a Modusra, illetve akár az ADC által szervezett világbajnokságra is.

 

Kelemen Péter is örül az ADC-lehetőségnek

Tekauerék mellett az a Kelemen Péter képviselte a magyar játékosokat az érdi eseményen, aki októberben egy győzelemre volt a PDC-vb-re való kijutástól, a múlt hétvégén pedig kvalifikált a European Tour júniusi, pozsonyi állomására. A Honvéd Auróra tehetsége a Development Touron remekelt, ennek is köszönhetően a dartsvilágban népszerű Winmau cég hároméves támogatói szerződést kötött vele.

Budapest 20250123 Darts edzés Honvéd Auróra SE Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport Kelemen Péter
Kelemen Péter is a magyar darts egyik nagy ígérete. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

– Hatalmas különbség van a WDF (Dartsvilágszövetség – a szerk.) és a PDC versenyei között, az ADC és a Modus pedig köztes lépcsőt ad, amely során egy játékos beleszokhat a profik környezetébe és mezőnyébe – mondta a szombaton országos bajnokságon elinduló Kelemen, aki az év elején a Tour-kártya megszerzésével és a Challenge Touron is próbálkozott. 

Utóbbit megteszi két hét múlva is, és ottani sikeres szereplés esetén akár – Kovács Patrik párostársaként – ő is képviselheti Magyarországot júniusban a frankfurti PDC-csapatvilágbajnokságon.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekmagyarország

Nekünk Mohács kell?

Bogár László avatarja

Miként sikerült a legkisebb rosszból a legnagyobb rossz rémképét legyártani a magyar választók számára pontosan akkor, amikor a globális hatalmi rendszer tektonikai átalakulása pillanatok alatt ledarálhat egy olyan jelentéktelen helyet, mint Magyarország?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
