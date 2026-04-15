Tyson Fury nemcsak a ringben, hanem a Netflixen is nagy győzelmet aratott

Alig több mint egy évvel az Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) elleni drámai vereségek után a Cigánykirály készen állt arra, hogy szombaton ismét elfoglalja a maga helyét a profi ökölvívás legjobbjai között. Tyson Fury (35-2-1, 24 KO) ráadásul olyan ellenfelet választott magának, akire minden mondható volt, csak az nem, hogy egy könnyű „felhozó” ember: a brutális ütőerejéről ismert Arslanbek Mahmudov (21–3, 19 KO) állt vele szemben a londoni Tottenham Hotspur Stadionban. Ugyan az orosz híre félelmetes volt, ám hamar bebizonyosodott, hogy egyrészt egysíkú bunyós, másrészt tudásban meg sem közelíti brit ellenfelét, így senki sem csodálkozott, amikor a 12 menetet követően kihírdették Fury egyhangú, fölényes pontozásos sikerét ( két 120-108, egy 119-109).

Arslanbek Mahmudovnak semmilyen ellenszere nem volt Tyson Fury ütéseire Fotó: BBC/Getty Images

Tyson Fury a Netflixen is győzött, tökéletesen illeszkedett az eddigi gálák sikeréhez

A Netflix nyilvánosságra hozta Tyson Fury győzelmes visszatérésének adatait, amelyek abszolút lenyűgöző eredményeket mutat. A streamingóriás bejelentette, hogy az Egyesült Királyságban percenként átlagosan ötmillió aktív néző követte a meccset, amelyet Tyson Fury egyhangú pontozással nyert meg az orosz Arslanbek Mahmudov ellen szombat éjszaka a zsúfolásig megtelt Tottenham Hotspur Stadionban. Már ez is megközelítette a brit nézőcsúcsot, ám az kifejezetten kiemelkedő adat, hogy világszerte az esemény 200 millió megjelenítést vonzott a Netflix globális közösségi csatornáin.

A 37 éves, 476 nap után visszatérő korábbi kétszeres nehézsúlyú világbajnok egyértelműen bebizonyította a teljesítményével és a nézettségi adatokkal, hogy a világ egyik legjobb profi bokszolója. Nézzük, hogy Fury meccse miként illeszkedett az eddig a Netflix által közvetített ökölvívógálák főmérkőzéseinek sorába!

Netflix által élőben közvetített bokszgálák nézettsége (globális nézőszám)