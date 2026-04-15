Tyson Fury nemcsak a ringben, hanem a Netflixen is nagy győzelmet aratott

Amint arra számítani lehetett, a 37 éves Cigánykirály visszatérése a ringbe nem kergeti veszteségbe a meccset élőben közvetítő Netflixet. A streamingóriás bejelentette, hogy az Egyesült Királyságban több mint ötmillió bokszrajongó követte a meccset, amelyet Tyson Fury egyhangú pontozással nyert meg az orosz Arslanbek Mahmudov ellen szombat éjszaka a zsúfolásig megtelt Tottenham Hotspur Stadionban. Már ez is megközelítette a brit nézőcsúcsot, ám az kifejezetten kiemelkedő adat, hogy világszerte az esemény 200 millió megjelenítést vonzott a Netflix globális közösségi csatornáin.

Molnár László
2026. 04. 15. 12:04
A Mahmodov felett aratott fölényes győzelem után a Netflix már reklámozza a novemberi Fury-Joshuát
Alig több mint egy évvel az Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) elleni drámai vereségek után a Cigánykirály készen állt arra, hogy szombaton ismét elfoglalja a maga helyét a profi ökölvívás legjobbjai között. Tyson Fury (35-2-1, 24 KO) ráadásul olyan ellenfelet választott magának, akire minden mondható volt, csak az nem, hogy egy könnyű „felhozó” ember: a brutális ütőerejéről ismert Arslanbek Mahmudov (21–3, 19 KO) állt vele szemben a londoni Tottenham Hotspur Stadionban. Ugyan az orosz híre félelmetes volt, ám hamar bebizonyosodott, hogy egyrészt egysíkú bunyós, másrészt tudásban meg sem közelíti brit ellenfelét, így senki sem csodálkozott, amikor a 12 menetet követően kihírdették Fury egyhangú, fölényes pontozásos sikerét ( két 120-108, egy 119-109).

Arslanbek Mahmudovnak semmilyen ellenszere nem volt Tyson Fury ütéseire
Tyson Fury a Netflixen is győzött, tökéletesen illeszkedett az eddigi gálák sikeréhez

A Netflix nyilvánosságra hozta Tyson Fury győzelmes visszatérésének adatait, amelyek abszolút lenyűgöző eredményeket mutat. A streamingóriás bejelentette, hogy az Egyesült Királyságban percenként átlagosan ötmillió aktív néző követte a meccset, amelyet Tyson Fury egyhangú pontozással nyert meg az orosz Arslanbek Mahmudov ellen szombat éjszaka a zsúfolásig megtelt Tottenham Hotspur Stadionban. Már ez is megközelítette a brit nézőcsúcsot, ám az kifejezetten kiemelkedő adat, hogy világszerte az esemény 200 millió megjelenítést vonzott a Netflix globális közösségi csatornáin.

@ringmagazine Netflix has confirmed that more than five million viewers watched the live broadcast of Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov in the UK alone 🤯 #Boxing #TysonFury ♬ original sound - ringmagazine

A 37 éves, 476 nap után visszatérő korábbi kétszeres nehézsúlyú világbajnok egyértelműen bebizonyította a teljesítményével és a nézettségi adatokkal, hogy a világ egyik legjobb profi bokszolója. Nézzük, hogy Fury meccse miként illeszkedett az eddig a Netflix által közvetített ökölvívógálák főmérkőzéseinek sorába!

Netflix által élőben közvetített bokszgálák nézettsége (globális nézőszám)

  • 2024. nov. 15.: Jake Paul–Mike Tyson, 108 millió (a valaha volt legnézettebb streamelt sportesemény)
  • 2024. nov. 15.: Katie Taylor–Amanda Serrano II, 74 millió (a legnézettebb profi női sportesemény az USA-ban)
  • 2025. szept. 13.: Terence Crawford–Canelo Alvarez, 41 millió 
  • 2025. dec. 19.: Anthony Joshua–Jake Paul, 33 millió
  • 2026. ápr. 12.: Tyson Fury–Arslanbek Makhmudov, csak brit földön 5+ millió, a tippek szerint összesen 45-50 millió
A Mike Tyson elleni nyolcmenetes csatát – jogosan – egyhangú pontozással nyerte Jake Paul
A Cigánykirály majdnem elérte a Jake Paul és Mike Tyson által felállított rekordokat

Ha kicsit belemegyünk a részletekbe, akkor azt láthatjuk, hogy a Netflix első próbálkozása a profi boksz felkarolására volt eddig a legsikeresebb, hiszen 

Jake Paul és Mike Tyson 8 menetes összecsapása esetében az esemény csúcspontján 65 millió egyidejű streamet mértek világszerte, 

ráadásul az Egyesült Államokban a TV-nézők 56 százaléka ezt a meccset követte az éjféli idősávban. Ehhez képest Fury–Mahmudov 12 menetes ringháborút 

csak az Egyesült Királyságban több mint 5 millióan követték élőben 

– ez az adat a teljes meccsre, nem annak csúcspontjára vonatkozik –, amivel az elmúlt évtized egyik legnézettebb brit bokszmeccse lett.

Ha a két kiemelkedő meccs statisztikáit megvizsgáljuk, mindkét csata esetében hatalmas fölény mutatkozik a győztes javára. Jake Paul és Mike Tyson esetében a mérkőzés 31 éves korkülönbséggel bíró generációs összecsapás volt, ahol egyértelműen a fiatalabb Paul dominált.

  • Eredmény: Jake Paul győzött egyhangú pontozással (80–72, 79–73, 79–73)
  • Ütésstatisztika: Jake Paul 278 indított ütéséből 78 talált (28 százalék) – Mike Tyson 97 indított ütésből mindössze 18 talált (18,5 százalék)
  • Különlegesség: Mike Tyson az utolsó három menetben egyetlen egyenest sem tudott bevinni ellenfelének.

Fury visszatérő mérkőzésén simán egyhangú pontozással nyert, Jake Paulhoz hasonlóan. A 37 éves brit a mérkőzés alatt több mint 450 egyenest indított el, amivel semlegesítette Mahmudov ütőerejét. A Cigánykirály a meccs 85 százalékában a távolságot uralva bokszolt, és az utolsó menetekben több tiszta ütést is bevitt ellenfelének, de Mahmudov lábon maradt.

A Netflix már reklámozza a novemberi Fury–Joshuát

A Netflix tovább megy ezen az úton, és a legfrissebb bejelentései és a menetrend alapján a következő élő bokszesemények várhatók a streamingóriás közvetítésében. Ráadásul Fury ismét szerepel a kínálatban, és kijelenthető, a Joshua elleni ringháborúja minden rekordot megdönt majd.

  • Supernova Strikers: Genesis – 2026. április 26., egy mexikói élő boksz-show, amelyben hírességek és influenszerek lépnek a szorítóba, látványos show-elemekkel tarkítva
  • Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao II – 2026. szeptember 19., a „Legenda a Legenda ellen” visszavágót a Las Vegas-i The Sphere-ből közvetítik élőben
  • Tyson Fury vs. Anthony Joshua – 2026 ősze (várhatóan november)

A Netflix hivatalos közösségi oldalai megerősítették, hogy a brit nehézsúlyú szuperrangadó idén ősszel valósul meg az Egyesült Királyságban.


 

