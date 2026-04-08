Kísérthetett a múlt: Udvardy Panna a csúcsra ért, majd újra belefutott az ukrán teniszezőbe

Udvardy Panna mozgalmas heteken van túl. Egy hónapja az ukrán Anhelina Kalinyina elleni mérkőzése előtt sokkoló üzenetet kapott, amelyben a családját fenyegették meg, ha nem veszíti el a találkozót. Udvardy aztán a közösségimédia-megjelenésről szóló döntésével, majd karrierje legnagyobb teniszsikerével hívta fel magára a figyelmet. A magyar játékos múlt héten első egyéni WTA-tornadöntőjét játszhatta, a bogotái salakpályás verseny fináléjában az első szett megnyerése ellenére végül nem tudta borítani a papírformát a cseh Marie Bouzková ellen.

Az ukrán Anhelina Kalinyina néhány héten belül kétszer is nyert Udvardy Panna ellen, aki a két meccs között WTA-tornadöntőt is játszhatott. Fotó: AFP/Izhar Khan

Udvardy így is egyértelműen egyes pályafutása csúcsára ért, ezt karrierje eddigi legjobb világranglista-helyezése (71.) is jelzi.

Udvardy Panna: bogotái WTA-tornadöntő utáni linzi kiesés

A bogotái menetelés is szerepet játszhatott abban, hogy a Billie Jean King-kupa-szereplés helyett a linzi tornára utazott, ahol szerdáig vártak a szervezők a hosszú utazás után Ausztriába érkezett Udvardy első meccsének kiírásával.

Udvardy Panna ellenfele rossz emlékeket ébreszthetett benne: ismét az ukrán Anhelina Kalinyina állt vele szemben a háló túloldalán.

Kalinyina szerencsés volt, a linzi selejtezőben kikapott, de Sára Bejlek visszalépése után mégis főtáblára került. Udvardy az első játszmát megnyerte ellene, végül mégis simán az ukrán teniszező jutott tovább (5:7, 6:1, 6:0).

Talán Udvardy Panna erővel nem bírta a hosszú utazás után, remélhetőleg ennél drámaibb ok ezúttal nincs a háttérben…

Udvardy Panna múlt heti tornadöntője

A linzi tornán Gálfi Dalma is játszik, ő az amerikai Alycia Parks legyőzése után, szerda este a második fordulóban az ötödik kiemelt román Sorana Cirstea ellen játszik.

Monte-Carlóban Marozsán Fábiánnak a második forduló jelentette a végállomást, a lengyel Hubert Hurkacz 6:2, 6:3-ra győzte le a magyar teniszezőt.