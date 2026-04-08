Orbán Viktor: Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, ami megvédi a családokat, a megfizethető üzemanyagot és az olcsó rezsit!

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Kísérthetett a múlt: Udvardy Panna a csúcsra ért, majd újra belefutott az ukrán teniszezőbe

Udvardy Panna a múlt héten pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el egyesben: döntőt játszhatott a bogotái WTA-tornán. A magyar teniszező Kolumbiából Ausztriába repült, a hosszú utazás után Linzben az ukrán Anhelina Kalinyina volt az ellenfele. Udvardy az első játszmát megnyerte, de végül kikapott az ukrán teniszezőtől, ugyanúgy, mint néhány hete Antalyában – az volt az a mérkőzés, amely előtt Udvardy családját megfenyegették.

2026. 04. 08. 20:00
Udvardy Panna a bogotái WTA-tornadöntő után Linzben csak egy szetten át bírta erővel az ukrán teniszező, Anhelina Kalinyina ellen Fotó: NurPhoto via AFP/Daniel Garzon Herazo
Udvardy Panna mozgalmas heteken van túl. Egy hónapja az ukrán Anhelina Kalinyina elleni mérkőzése előtt sokkoló üzenetet kapott, amelyben a családját fenyegették meg, ha nem veszíti el a találkozót. Udvardy aztán a közösségimédia-megjelenésről szóló döntésével, majd karrierje legnagyobb teniszsikerével hívta fel magára a figyelmet. A magyar játékos múlt héten első egyéni WTA-tornadöntőjét játszhatta, a bogotái salakpályás verseny fináléjában az első szett megnyerése ellenére végül nem tudta borítani a papírformát a cseh Marie Bouzková ellen.

Az ukrán Anhelina Kalinina néhány héten belül kétszer is nyert Udvardy Panna ellen, aki a két meccs között WTA-tornadöntőt is játszhatott
Az ukrán Anhelina Kalinyina néhány héten belül kétszer is nyert Udvardy Panna ellen, aki a két meccs között WTA-tornadöntőt is játszhatott. Fotó: AFP/Izhar Khan

Udvardy így is egyértelműen egyes pályafutása csúcsára ért, ezt karrierje eddigi legjobb világranglista-helyezése (71.) is jelzi.

Udvardy Panna: bogotái WTA-tornadöntő utáni linzi kiesés

A bogotái menetelés is szerepet játszhatott abban, hogy a Billie Jean King-kupa-szereplés helyett a linzi tornára utazott, ahol szerdáig vártak a szervezők a hosszú utazás után Ausztriába érkezett Udvardy első meccsének kiírásával.

Udvardy Panna ellenfele rossz emlékeket ébreszthetett benne: ismét az ukrán Anhelina Kalinyina állt vele szemben a háló túloldalán.

Kalinyina szerencsés volt, a linzi selejtezőben kikapott, de Sára Bejlek visszalépése után mégis főtáblára került. Udvardy az első játszmát megnyerte ellene, végül mégis simán az ukrán teniszező jutott tovább (5:7, 6:1, 6:0).

Talán Udvardy Panna erővel nem bírta a hosszú utazás után, remélhetőleg ennél drámaibb ok ezúttal nincs a háttérben…

Udvardy Panna múlt heti tornadöntője

A linzi tornán Gálfi Dalma is játszik, ő az amerikai Alycia Parks legyőzése után, szerda este a második fordulóban az ötödik kiemelt román Sorana Cirstea ellen játszik.

Monte-Carlóban Marozsán Fábiánnak a második forduló jelentette a végállomást, a lengyel Hubert Hurkacz 6:2, 6:3-ra győzte le a magyar teniszezőt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu