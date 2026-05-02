Forma-1 Miami NagydíjWilliamsf1Alexander Albon

Szokatlan büntetés a Forma–1 miami hétvégéjén, így változott a rajtsorrend

Változott a Forma–1-es Miami Nagydíj szombati sprintfutamának rajtsorrendje egy utólagos büntetést miatt. Alexander Albon köridejét törölték, így a Williams pilótája csak a 19. helyről kezdhet a büntetést miatt. A Forma–1 hivatalos közleménye szerint szokatlan esetről van szó.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 11:44
Alexander Albon köridejét törölték, az F1 közleménye szerint szokatlan esetről van szó Fotó: PETER FOX Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A sprintfutam rajtsorrendje:

  • 1. sor:
    Lando Norris (brit, McLaren)
    Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  • 2. sor:
    Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
    Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  • 3. sor:
    Max Verstappen (holland, Red Bull)
    George Russell (brit, Mercedes)
  • 4. sor:
    Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
    Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  • 5. sor:
    Isack Hadjar (francia, Red Bull)
    Pierre Gasly (francia, Alpine)
  • 6. sor:
    Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
    Nico Hülkenberg (német, Audi)
  • 7. sor:
    Oliver Bearman (brit, Haas)
    Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
  • 8. sor:
    Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls
    Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  • 9. sor:
    Esteban Ocon (francia, Haas)
    Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
  • 10. sor:
    Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
    Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
  • 11. sor:
    Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
    Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
