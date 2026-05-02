Szokatlan büntetés a Forma–1 miami hétvégéjén, így változott a rajtsorrend

A sprintfutam rajtsorrendje:
- 1. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- 2. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- 3. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
George Russell (brit, Mercedes)
- 4. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- 5. sor:
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
- 6. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
Nico Hülkenberg (német, Audi)
- 7. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
- 8. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- 9. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
- 10. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
- 11. sor:
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
