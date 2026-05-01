Jokics újabb balhés meccse után elszálltak a Denver bajnoki álmai

Parázs mérkőzésekkel folytatódott az észak-amerikai profi kosárlabdaliga rájátszása péntek hajnalban. A Nyugati Főcsoportban a Minnesota Timberwolves 110-98-ra legyőzte a Nikola Jokics vezette Denver Nuggets csapatát, így 4-2-es összesítéssel továbbjutott a második körbe. A szerb óriás a negyedik negyed elején ismét balhéba keveredett, de végül elismerte a vereséget, és a végén ölelkezett a Minnesota játékosaival. A Keleti Főcsoportban a New York Knicks a klub történetének legnagyobb rájátszásbeli győzelmét aratta, 140-89-re múlta felül az Atlanta Hawksot, és továbbjutott. Hetedik meccset vív egymás ellen a Philadelphia 76ers és a Boston Celtics.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 7:49
Nikola Jokics nem tudta győzelemre vezetni a Denvert Fotó: STEPHEN MATUREN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A New York centere, Karl-Anthony Towns megszerezte második tripla-dupláját a párharcban (12 pont, 11 lepattanó, tíz assziszt), mindössze öt nappal azután, hogy a Knicks történetének negyedik játékosaként playoff tripla-duplát ért el. A Knicks a Boston Celtics–Philadelphia 76ers párharc győztesével találkozik majd a Keleti Főcsoport elődöntőjében.

Tyrese Maxey harminc pontot dobott, Paul George pedig 23-at tett hozzá, a Philadelphia 76ers pedig – amely az első körös párharcban kétszer is 32 pontos vereséget szenvedett – a szezon talán legkomplettebb játékát nyújtva 106-93-ra legyőzte a Boston Celtics csapatát péntek hajnalban, és kiharcolta a hetedik mérkőzést. A mindent eldöntő meccset vasárnap hajnalban rendezik Bostonban.

NBA, rájátszás, eredmények

Nyugati Főcsoport

Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets 110-98

Továbbjutott: 4-2-es összesítéssel a Minnesota Timberwolves

Keleti Főcsoport

New York Knicks–Atlanta Hawks 140-89

Továbbjutott: 4-2-es összesítéssel a New York Knicks

Boston Celtics–Philadelphia 76ers 93-106

Az állás: 3-3

 

