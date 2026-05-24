A Liverpool így kerülhet bajba az utolsó fordulóban, potyogni fognak a könnyek az Anfielden

Guardiola hatszor csókolhatta meg a Premier League-trófeát Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Bournemouth számára már az európai kupaindulás is hatalmas dolog, a Cseresznyések a klub 127 éves történetében először mutathatják meg magukat a nemzetközi porondon. Mindezt Andoni Iraola vezetőedzőnek köszönhetik, aki szintén lemondott. De még a BL-be kerülésre is van esélyük. Ha ugyanis a Liverpool nyer és a negyedik helyen álló, friss Európa-liga-győztes Aston Villa kikap, akkor utóbbi végezne az ötödik helyen és BL-helyét nem a bajnoki helyezésével váltaná ki, hanem a második számú európai kupa elhódítása révén, az angol bajnokságnak járó egy extra helye pedig a hatodik helyezettre szállna.

Tottenham vagy West Ham?

Vasárnap ismét ünneplésre készülnek Észak-Londonban, igaz, nem az Arsenalnál, hanem a Tottenham Hotspurnél, és az apropó is nagyon más lehet. A 2019-es BL-döntőben ugyanis lejtmenetben van a Spurs, és ennek a mélypontja a mostani idény, amikor sokáig a kiesőzónában tanyázott a csapat. Az utolsó forduló előtt is csak a 17. hely illeti meg, de két ponttal jobban áll a már vonal alatt lévő West Hamnél, így bízhat a bennmaradásban. Ehhez csak egy pontra lesz szüksége Roberto de Zerbi csapatának, márpedig mai ellenfele, az Everton pedig általában nem nyerni jár a Tottenhamhez. Tehát ha minden a várakozások szerint alakul, akkor a West Ham United csatlakozik a már biztosan kieső Burnley-hez és Wolverhamptonhoz, amelyek éppen egymással csapnak össze az utolsó fordulóban. A Spurs pedig az élvonalban kezdheti meg a következő idényt, ahogy az 1978/1979-es évadtól kezdve minden alkalommal.