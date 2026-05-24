Premier LeagueLiverpoolManchester CityTottenhamArsenal

A Liverpool így kerülhet bajba az utolsó fordulóban, potyogni fognak a könnyek az Anfielden

A Manchester City keddi botlásával eldőlt, hogy 22 év után először az Arsenal nyeri meg a Premier League-et, így az égszínkékek a távozó Pep Guardiola mellett a bajnoki címet is elvesztették. Ezzel együtt még az utolsó, a 38. forduló is tartogat izgalmakat, hiszen az európai kupaindulást erő helyekért nagy a versenyfutás, a Bournemouth és a Liverpool is érdekelt – utóbbinak az is a célja, hogy szépre sikerüljön Mohamed Szalah és Andy Robertson búcsúja. Egy szebb napokat látott topcsapat, a Tottenham Hotspur pedig azért küzd, hogy elkerülje a búcsút.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 5:45
Mohamed Szalah kilenc év után köszön el Liverpooltól, ma lesz a búcsúmeccse Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Guardiola hatszor csókolhatta meg a Premier League-trófeát
Guardiola hatszor csókolhatta meg a Premier League-trófeát Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Bournemouth számára már az európai kupaindulás is hatalmas dolog, a Cseresznyések a klub 127 éves történetében először mutathatják meg magukat a nemzetközi porondon. Mindezt Andoni Iraola vezetőedzőnek köszönhetik, aki szintén lemondott. De még a BL-be kerülésre is van esélyük. Ha ugyanis a Liverpool nyer és a negyedik helyen álló, friss Európa-liga-győztes Aston Villa kikap, akkor utóbbi végezne az ötödik helyen és BL-helyét nem a bajnoki helyezésével váltaná ki, hanem a második számú európai kupa elhódítása révén, az angol bajnokságnak járó egy extra helye pedig a hatodik helyezettre szállna.

Tottenham vagy West Ham?

Vasárnap ismét ünneplésre készülnek Észak-Londonban, igaz, nem az Arsenalnál, hanem a Tottenham Hotspurnél, és az apropó is nagyon más lehet. A 2019-es BL-döntőben ugyanis lejtmenetben van a Spurs, és ennek a mélypontja a mostani idény, amikor sokáig a kiesőzónában tanyázott a csapat. Az utolsó forduló előtt is csak a 17. hely illeti meg, de két ponttal jobban áll a már vonal alatt lévő West Hamnél, így bízhat a bennmaradásban. Ehhez csak egy pontra lesz szüksége Roberto de Zerbi csapatának, márpedig mai ellenfele, az Everton pedig általában nem nyerni jár a Tottenhamhez. Tehát ha minden a várakozások szerint alakul, akkor a West Ham United csatlakozik a már biztosan kieső Burnley-hez és Wolverhamptonhoz, amelyek éppen egymással csapnak össze az utolsó fordulóban. A Spurs pedig az élvonalban kezdheti meg a következő idényt, ahogy az 1978/1979-es évadtól kezdve minden alkalommal.

Premier League, 38. (utolsó) forduló

vasárnap:

  • Brighton–Manchester United 17.00
  • Burnley–Wolverhampton Wonderers 17.00
  • Crystal Palace–Arsenal 17.00 (tv: Spíler1) 
  • Fulham–Newcastle United 17.00
  • Liverpool–Brentford 17.00 (tv: Spíler2) 
  • Manchester City–Aston Villa 17.00 (tv: Match4)
  • Nottingham Forest–Bournemouth 17.00
  • Sunderland–Chelsea 17.00
  • Tottenham Hotspur–Everton 17.00
  • West Ham United–Leeds United 17.00

A Premier League tabellája itt érhető el.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Gálvölgyi János arcátlanul Orbánékba akart rúgni, végül csúnyán pórul járt

Felhévizy Félix avatarja

A Kossuth-díjas színész, humorista hatalmas bakot lőtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.