Haaland biztat, Guardiola csak vállat von – a Manchester City hétfő este bukhatta el a Premier League-et

Angliában a Sky Sports stúdiójában az Arsenal korábbi legendája, Thierry Henry pezsgőt még nem bontana, sőt a francia támadó az Arsenal soron következő bajnokija miatt kicsit aggódik is, amely Mikel Arteta csapatának talán a legnehezebb meccs lesz. Vasárnap a kieső helyen álló, de mindössze egypontos hátrányban lévő West Ham United otthonába látogatnak, kőkemény meccs várható.

A Manchester City pedig szombaton a hetedik Brentfordot fogadja. Létezik egy olyan szcenárió, miszerint már jövő héten szerdán bajnok lesz az Arsenal, ehhez az Ágyúsoknak a West Ham ellen nyerniük kell, míg a Citynek a Brentford ellen és utána héten szerdán a Crystal Palace otthonában is ki kell kapnia.

Premier League, 35. forduló:

Péntek:

Leeds United–Burnley 3-1 (1-0)

Szombat:

Brentford–West Ham United 3-0 (1-0)

Newcastle United–Brighton 3-1 (2-0)

Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1-1 (0-1)

Arsenal–Fulham 3-0 (3-0)

Vasárnap:

Hétfő:

Chelsea–Nottingham Forest 1-3

Everton–Manchester City 3-3

