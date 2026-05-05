Haaland biztat, Guardiola csak vállat von – a Manchester City hétfő este bukhatta el a Premier League-et

Pep Guardiola csapata csak 3-3-as döntetlent játszott az Everton otthonában a Premier League 35. fordulójában. A Manchester City még eggyel több meccset játszik, mint az Arsenalnak, a City botlása miatt az Ágyúsok előnye már öt pont a bajnoki versenyfutásban és a gólkülönbségük is néggyel jobb. Erling Haaland azonban igyekszik pozitívan hozzáállni a helyzethez, Guardiola már kevésbé.

Perlai Bálint
2026. 05. 05. 7:22
Óriási hátrányba került a Manchester City a Premier League-ben a bajnoki hajrában
Angliában a Sky Sports stúdiójában az Arsenal korábbi legendája, Thierry Henry pezsgőt még nem bontana, sőt a francia támadó az Arsenal soron következő bajnokija miatt kicsit aggódik is, amely Mikel Arteta csapatának talán a legnehezebb meccs lesz. Vasárnap a kieső helyen álló, de mindössze egypontos hátrányban lévő West Ham United otthonába látogatnak, kőkemény meccs várható.

A Manchester City pedig szombaton a hetedik Brentfordot fogadja. Létezik egy olyan szcenárió, miszerint már jövő héten szerdán bajnok lesz az Arsenal, ehhez az Ágyúsoknak a West Ham ellen nyerniük kell, míg a Citynek a Brentford ellen és utána héten szerdán a Crystal Palace otthonában is ki kell kapnia.

Premier League, 35. forduló:

Péntek:

  • Leeds United–Burnley 3-1 (1-0)

Szombat:

  • Brentford–West Ham United 3-0 (1-0)
  • Newcastle United–Brighton 3-1 (2-0)
  • Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1-1 (0-1)
  • Arsenal–Fulham 3-0 (3-0)

Vasárnap:

Hétfő:

  • Chelsea–Nottingham Forest 1-3
  • Everton–Manchester City 3-3

