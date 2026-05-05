Haaland biztat, Guardiola csak vállat von – a Manchester City hétfő este bukhatta el a Premier League-et

Angliában a Sky Sports stúdiójában az Arsenal korábbi legendája, Thierry Henry pezsgőt még nem bontana, sőt a francia támadó az Arsenal soron következő bajnokija miatt kicsit aggódik is, amely Mikel Arteta csapatának talán a legnehezebb meccs lesz. Vasárnap a kieső helyen álló, de mindössze egypontos hátrányban lévő West Ham United otthonába látogatnak, kőkemény meccs várható.
A Manchester City pedig szombaton a hetedik Brentfordot fogadja. Létezik egy olyan szcenárió, miszerint már jövő héten szerdán bajnok lesz az Arsenal, ehhez az Ágyúsoknak a West Ham ellen nyerniük kell, míg a Citynek a Brentford ellen és utána héten szerdán a Crystal Palace otthonában is ki kell kapnia.
Premier League, 35. forduló:
Péntek:
- Leeds United–Burnley 3-1 (1-0)
Szombat:
- Brentford–West Ham United 3-0 (1-0)
- Newcastle United–Brighton 3-1 (2-0)
- Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1-1 (0-1)
- Arsenal–Fulham 3-0 (3-0)
Vasárnap:
- Bournemouth–Crystal Palace 3-0
- Manchester United–Liverpool 3-2
- Aston Villa–Tottenham Hotspur 1-2
Hétfő:
- Chelsea–Nottingham Forest 1-3
- Everton–Manchester City 3-3
