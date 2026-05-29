Serena Williams visszatérése a küszöbön, különös reakció Oszakától

A korábbi világelső Andy Roddick azt a következtetést vonta le: ha Serena Williams füvön visszatér, minden bizonnyal a következő Grand Slam-tornán, Wimbledonban is játszani akar, akár még egyesben is.

Sinner kiesése után Djokovics egyedül maradt

Serena Williams esetleges wimbledoni indulása mellett a teniszvilág azt is találgatja, hogy Sinner búcsúja után ki a Roland Garros esélyese a férfiaknál. Egyetlen olyan teniszező maradt versenyben, akinek van már Grand Slam-trófeája: a szerb Novak Djokovics huszonnégy ilyen sikerrel rekorder.