Serena Williams visszatérése a küszöbön, különös reakció Oszakától

A 2022-ben visszavonult Serena Williams esetleges visszatéréséről a tavalyi év vége óta folytak a találgatások, most minden eddiginél konkrétabb információ látott napvilágot. Az egyesben huszonháromszoros Grand Slam-bajnok Serena Williams a Roland Garros utáni héten, a londoni Queen's Clubban térhet vissza, a nála huszonöt évvel fiatalabb Victoria Mboko oldalán, s jó eséllyel a következő Grand Slam-versenyen, Wimbledonban is ütőt ragad. Mindeközben a Roland Garros a generációk csatájával, Novak Djokovics és Joao Fonseca nagyon várt meccsével folytatódik.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 10:35
Serena Williams az utóbbi időben gálákon tűnt fel nővére, Venus oldalán, de egyre biztosabbnak látszik, hogy hamarosan a teniszpályára is visszatér Fotó: Getty Images via AFP/Gonzalo Marroquin
A korábbi világelső Andy Roddick azt a következtetést vonta le: ha Serena Williams füvön visszatér, minden bizonnyal a következő Grand Slam-tornán, Wimbledonban is játszani akar, akár még egyesben is.

 

Sinner kiesése után Djokovics egyedül maradt

Serena Williams esetleges wimbledoni indulása mellett a teniszvilág azt is találgatja, hogy Sinner búcsúja után ki a Roland Garros esélyese a férfiaknál. Egyetlen olyan teniszező maradt versenyben, akinek van már Grand Slam-trófeája: a szerb Novak Djokovics huszonnégy ilyen sikerrel rekorder.

Djokovics pénteken legkorábban 15.30-tól játszik a nyolcaddöntőbe jutásért a jövő egyik nagy sztárjának tartott, már most elképesztő szurkolótáborral rendelkező Joao Fonseca ellen.

 

Marozsán és Stollár játszik, elmaradt Bondár és Olijnyikova összecsapása

Magyar részről nem mondható sikeresnek a Roland Garros, egyetlen teniszezőnk örülhetett győzelemnek Párizsban: Marozsán Fábián és Mattia Bellucci pénteken a férfi páros második fordulójában a második kiemelt Heliövaara, Patten duó ellen játszik, míg Stollár Fanny a női párosbeli búcsúja után vegyes párosban próbál javítani Christian Harrison oldalán.

Csütörtökön rendezték volna azt a meccset, ahol biztosan lett volna magyar továbbjutó, de Bondár Anna párospartnere, a lengyel Magdalena Frech megsérült, a helyükre beugró duó pedig legyőzte Udvardy Panna és Olekszandra Olijnyikova kettősét, így női párosban sincs már magyar érdekeltség.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
