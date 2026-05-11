kajak-kenuMaty-érKurucz LeventeTóth DávidvilágkupaTótka SándorNádas Bence

„Szükséges változtatni" - azonnal komoly döntésre szánta el magát a szövetségi kapitány

Az év első nemzetközi versenyén vannak túl a kajak-kenusok. A szegedi gyorsasági világkupára csaknem hétszáz versenyző érkezett, a magyar válogatott 49 fővel képviseltette magát. Tóth Dávid, a kajak szakág szövetségi kapitánya lapuknak értékelte az eredményeket, és vonta le a következtetéseket. Kiderült, máris egy komoly döntésre szánta el magát.

Tóth Norbert
2026. 05. 11. 5:05
A női kajak négyes okoz leginkább fejvakarást a szövetségi kapitánynak.
A női kajak négyes okoz leginkább fejvakarást a szövetségi kapitánynak. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Megalapozta az évet a férfi kajak négyes világkupa-győzelme. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ
Megalapozta az évet a férfi kajak négyes világkupa-győzelme. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ

Fejvakarásra van szükség, máris változtat Tóth Dávid

Tóth Dávid úgy folytatta, hogy ahol nagyobb fejvakarásra van szükség az a női kajak szakág, azon belül is leginkább a csapathajó. A K-1 1000 méteren aranyérmet szerző Csikós Zsóka kapcsán elmondta a szövetségi kapitánya, hogy szerinte az ő teljesítménye még jobb lesz.

Talán ez volt az idei évben a leginkább embert próbálóbb helytállás mindenki számára, aki több versenyszámot teljesített 

– jegyezte meg, hozzátéve, hogy ez három rendkívül feszített nap volt, a többi nemzetközi versenyen már 4-5 nap áll majd rendelkezésre ennyi számot teljesíteni.

A páros és négyes versenyszámban mindenképpen szükséges az előrelépés, főleg utóbbiban.

Tóth Dávid úgy fogalmazott, hogy az U23-as női-kajak négyes (Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna) kihúzta őket a slamasztikából, mivel egy nagyon értékes negyedik helyet szerzett. A szövetségi kapitány kijelentette: ez a négyes biztosan indul a hétvégi brandenburgi világkupán is.

A másik négyesen viszont szükséges változtatni, ami meg is fog történni.

Hogy pontosan milyen változtatás lesz a Lucz Anna, Pupp Noémi, Pető Hanna, Gazsó Alida Dóra alkotta egységben, arra egyelőre nem tudott választ adni Tóth Dávid.

Tóth Dávidot meggyőzte az U23-as női kajak négyes egység. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ
Tóth Dávidot meggyőzte az U23-as női kajak négyes egység. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ

A szövetségi kapitányt nem lepte meg a Kurucz-Fodor páros

Kurucz Levente és Fodor Bence frissen összeállt egysége kis híján megnyerte a világkupát K-2 500 méteren. Mindössze négy század választotta el attól a magyar hajót, hogy legyőzze a németek olimpiai bajnoki párosát, Jacob Schopf-ot és Max Lemke-t. Tóth Dávidot nem lepte meg ez az eredmény.

Bíztam benne, hogy akár el is kapják a németeket. Talán egy picivel más taktikával meg is lehetett volna, de semmi okuk keseregni a srácoknak, ez is egy olyan pálya volt, amiből tanulnak. Ez a páros is csak még jobb tud lenni a szezon második felére.

A K-2 500 fináléjában eredetileg két magyar egység is szerepelt volna, azonban Nádas Bence és Tótka Sándor egységét kizárták a középdöntős futam után, ugyanis túl könnyűnek bizonyult hajójuk. Tóth Dávid szövetségi kapitány erre az incidensre is kitért az interjúban:

 

Szegedi kajak-kenu világkupa, magyar érmek

arany:

  • K-4 500 – Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor
  • K-1 1000 – Csikós Zsóka
  • C–1 5000 – Csorba Zsófia

ezüst:

  • K-1 200 – Balogh Gergely
  • K-1 1000 – Kopasz Bálint
  • K-1 1000 – Kőhalmi Emese
  • K–1 500 – Varga Ádám
  • K–2 500 – Kurucz Levente, Fodor Bence
  • C–4 500 – Nagy Bianka, Kiss Ágnes, Opavszky Réka, Csorba Zsófia
  • C–1 5000 – Adolf Balázs
  • K–1 5000 – Kőhalmi Emese

bronz:

  • C-2 500 – Kiss Ágnes–Nagy Bianka
  • C-1 500 – Csorba Zsófia
  • C-4 500 – Buday Domonkos, Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász, Uhrin Dávid
  • K-1 200 – Lucz Anna

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu