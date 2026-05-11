„Szükséges változtatni" - azonnal komoly döntésre szánta el magát a szövetségi kapitány

Megalapozta az évet a férfi kajak négyes világkupa-győzelme. Fotó: Szalmás Péter/MKKSZ

Fejvakarásra van szükség, máris változtat Tóth Dávid

Tóth Dávid úgy folytatta, hogy ahol nagyobb fejvakarásra van szükség az a női kajak szakág, azon belül is leginkább a csapathajó. A K-1 1000 méteren aranyérmet szerző Csikós Zsóka kapcsán elmondta a szövetségi kapitánya, hogy szerinte az ő teljesítménye még jobb lesz.

Talán ez volt az idei évben a leginkább embert próbálóbb helytállás mindenki számára, aki több versenyszámot teljesített

– jegyezte meg, hozzátéve, hogy ez három rendkívül feszített nap volt, a többi nemzetközi versenyen már 4-5 nap áll majd rendelkezésre ennyi számot teljesíteni.

A páros és négyes versenyszámban mindenképpen szükséges az előrelépés, főleg utóbbiban.

Tóth Dávid úgy fogalmazott, hogy az U23-as női-kajak négyes (Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna) kihúzta őket a slamasztikából, mivel egy nagyon értékes negyedik helyet szerzett. A szövetségi kapitány kijelentette: ez a négyes biztosan indul a hétvégi brandenburgi világkupán is.

A másik négyesen viszont szükséges változtatni, ami meg is fog történni.

Hogy pontosan milyen változtatás lesz a Lucz Anna, Pupp Noémi, Pető Hanna, Gazsó Alida Dóra alkotta egységben, arra egyelőre nem tudott választ adni Tóth Dávid.