Rendőrök vitték el a mexikói botrányhőst, aki most a magyar bajnok ETO új edzője lehet
Mióta az ETO futballcsapata megszerezte a bajnoki címet az NB I-ben, lényegében csak a távozókról lehetett hallani. A győriek sikeredzője, Borbély Balázs például az ezüstérmes Ferencváros kispadjára ült át. Most sajtóhírek szerint már úton lehet Győrbe az utódja: a mexikói Efraín Juárez múltjában több botrányt is találni, például örömlányok rendelése miatt eltiltották a válogatottól, edzőként pedig le is tartóztatták.
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