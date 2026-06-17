ETO FC GyőrLabdarúgó NB IMexikó

Rendőrök vitték el a mexikói botrányhőst, aki most a magyar bajnok ETO új edzője lehet

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Mióta az ETO futballcsapata megszerezte a bajnoki címet az NB I-ben, lényegében csak a távozókról lehetett hallani. A győriek sikeredzője, Borbély Balázs például az ezüstérmes Ferencváros kispadjára ült át. Most sajtóhírek szerint már úton lehet Győrbe az utódja: a mexikói Efraín Juárez múltjában több botrányt is találni, például örömlányok rendelése miatt eltiltották a válogatottól, edzőként pedig le is tartóztatták.

Magyar Nemzet
2026. 06. 17. 16:31
Efraín Juárezt örömlányok rendelés miatt eltiltották, a szurkolók provokálása miatt le is tartóztatták. Sajtóhírek szerint Győrbe érkezhet Fotó: RODRIGO OROPEZA Forrás: AFP
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