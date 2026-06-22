Iránnál betelt a pohár, a kapitány kitálalt az amerikai nehézségekről
Irán válogatottja újabb lépést tett afelé, hogy története során először továbbjusson a labdarúgó-világbajnokság csoportköréből. A Belgium elleni 0-0-s döntetlent részben emberelőnyben érte el az ázsiai csapat, amelynél nem teljesen elégedettek. Irán szövetségi kapitánya, Amir Ghalenoei ki is fakadt, miközben a túloldalon sem teljes a boldogság.
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