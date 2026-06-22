Egyre többen drukkolnak Iránnak, tovább írják Zöld-foki-szigetek meséjét
Ki gondolta volna, hogy két forduló után a Zöld-foki-szigetek a továbbjutásért harcol a labdarúgó-világbajnokságon? Ki hitte volna, hogy Irán, amely az egész világbajnokság legtöbbet vegzált csapata, veretlen lesz azok után, hogy Belgiummal is játszott? A vb vasárnapi napja Uruguay-ban és Belgiumban is nagy csalódást hozott, kérdés, meddig tartanak ezek a mesebeli dolgok?
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!