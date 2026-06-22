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Egyre többen drukkolnak Iránnak, tovább írják Zöld-foki-szigetek meséjét

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Ki gondolta volna, hogy két forduló után a Zöld-foki-szigetek a továbbjutásért harcol a labdarúgó-világbajnokságon? Ki hitte volna, hogy Irán, amely az egész világbajnokság legtöbbet vegzált csapata, veretlen lesz azok után, hogy Belgiummal is játszott? A vb vasárnapi napja Uruguay-ban és Belgiumban is nagy csalódást hozott, kérdés, meddig tartanak ezek a mesebeli dolgok?

Lantos Gábor
2026. 06. 22. 9:35
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