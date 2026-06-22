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Háromból két magyar csapat kapott szabadkártyát a Bajnokok Ligájára

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A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda Bajnokok Ligája következő idényére, a Tatabánya férficsapatának jelentkezését azonban elutasította az európai szövetség (EHF). A nőknél a Győr, míg a férfiaknál a Veszprém részvétele az NB I címvédőjeként már eddig is biztos volt. A Tatabánya a kedvezőtlen döntés értelmében a kézilabda BL helyett az Európa-ligában indulhat ősztől.

Magyar Nemzet
2026. 06. 22. 11:25
Nagyott küzdött az FTC Metz-ben, végül kikapott és nem jutott be a Final Fourba a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Jesper Jensen furcsán értékelt
A címvédő Metz mellett az FTC is ott lesz a női kézilabda Bajnokok Ligájában Forrás: Fradi.hu
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A női Bajnokok Ligája lebonyolításában a 2026–27-es évadban még nincs változás: most utoljára két nyolcfős csoportot alakítanak ki, ahonnan az első két-két helyezett a negyeddöntőbe jut, a 3–6. helyezettek pedig a rájátszás első körében, a negyeddöntőbe jutásért folytathatják szereplésüket. A csoportkör szeptember 5-én rajtol, a négyes döntőt 2027-ben is a budapesti MVM Dome-ban rendezik.

Női kézilabda BL, 2026–27

biztosan csoportkörös csapatok:

  • Győri Audi ETO KC, Podravka Koprivnica (horvát), Team Esbjerg (dán), Brest Bretagne (francia), Metz HB (francia), HSG Blomberg-Lippe (német), Buducnost Podgorica (montenegrói), Storhamar HE (norvég), CS Gloria Bistrita (román), Krim Mercator Ljubljana (szlovén)

szabadkártyás csapatok:

  • Ferencváros, Odense HB (dán), Nyköbing Falster (dán), Borussia Dortmund (német), Sola HK (norvég), CSM Bucuresti (román)

nem kapott szabadkártyát:

  • Molde Elite (norvég)

 

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