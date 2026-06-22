Háromból két magyar csapat kapott szabadkártyát a Bajnokok Ligájára

A női Bajnokok Ligája lebonyolításában a 2026–27-es évadban még nincs változás: most utoljára két nyolcfős csoportot alakítanak ki, ahonnan az első két-két helyezett a negyeddöntőbe jut, a 3–6. helyezettek pedig a rájátszás első körében, a negyeddöntőbe jutásért folytathatják szereplésüket. A csoportkör szeptember 5-én rajtol, a négyes döntőt 2027-ben is a budapesti MVM Dome-ban rendezik.

Női kézilabda BL, 2026–27 biztosan csoportkörös csapatok: Győri Audi ETO KC, Podravka Koprivnica (horvát), Team Esbjerg (dán), Brest Bretagne (francia), Metz HB (francia), HSG Blomberg-Lippe (német), Buducnost Podgorica (montenegrói), Storhamar HE (norvég), CS Gloria Bistrita (román), Krim Mercator Ljubljana (szlovén) szabadkártyás csapatok: Ferencváros, Odense HB (dán), Nyköbing Falster (dán), Borussia Dortmund (német), Sola HK (norvég), CSM Bucuresti (román) nem kapott szabadkártyát: Molde Elite (norvég)