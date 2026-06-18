Nehezen lehetett túlélni a labdarúgó-vb eddigi legrosszabb meccsének első 74 percét
Svájc 4-1-re legyőzte Bosznia-Hercegovinát a labdarúgó-világbajnokság B-csoportjának második fordulójában. Ennél a ténymondatnál sokkal többet nem tudunk leírni a Los Angelesben rendezett mérkőzésről. És nem is érdemes. Mert a mérkőzés első 74 perce tragikusan unalmas volt. Az utolsó 16? Az nem. Született öt gól és egy piros lap is. A labdarúgó-világbajnokságon Svájc ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé.
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