A világ már most félájultan hever Lionel Messi lábai előtt
Messi elkezdte. A világbajnoki címvédő Argentína a zseni három góljával nyert 3-0-ra Algéria ellen. Messi ezzel 16 gólnál tart a világbajnokságok történetébenm s minden bizonnyal ezen a vb-n át is veheti a vezetést ebben a mutatóban a német Miroslav Klosétól. Ám nem csak Messi van a világon. Az élete első vb-szereplését Irak ellen kezdő norvég Haaland duplázott Irak ellen, a franica Mbappé pedig egy félidőnyi szenvedés után szintén beköszönt Szenegálnak. Itt a Rapid sport vb-különkiadásának újabb adása, a főszerepben Lionel Messi.
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