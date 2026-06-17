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A világ már most félájultan hever Lionel Messi lábai előtt

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Messi elkezdte. A világbajnoki címvédő Argentína a zseni három góljával nyert 3-0-ra Algéria ellen. Messi ezzel 16 gólnál tart a világbajnokságok történetébenm s minden bizonnyal ezen a vb-n át is veheti a vezetést ebben a mutatóban a német Miroslav Klosétól. Ám nem csak Messi van a világon. Az élete első vb-szereplését Irak ellen kezdő norvég Haaland duplázott Irak ellen, a franica Mbappé pedig egy félidőnyi szenvedés után szintén beköszönt Szenegálnak. Itt a Rapid sport vb-különkiadásának újabb adása, a főszerepben Lionel Messi.

Lantos Gábor
2026. 06. 17. 10:33
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