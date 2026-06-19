Ezért sírta el magát Lionel Messi a vb-n – drámai közleményt adott ki a család
Lionel Messi nehéz napokat él át a világbajnokságon. A nyolcszoros aranylabdás klasszis ugyan fantasztikus teljesítménnyel, mesterhármassal, győzelemmel és a vb-gólcsúcs beállításával kezdte a tornát, elsírta magát az Algéria elleni meccsen. Most kiderült, hogy miért: Messi családja drámai közleményt adott ki, az édesapja beteg.
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