Az állami finanszírozást is vizsgálják a magyar Eb-érmes szörnyű halála miatt
Egy hét telt el Németh Zsanett megrendítő halálhíre óta. Az Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes magyar birkózó mindössze 32 éves korában hunyt el, miután kizuhant a tizenegyedik emeletről a szófiai lakásából. Közleményt adott ki a Bolgár Birkózószövetség Németh Zsanett halála miatt: az állami finanszírozásra is kiterjedő vizsgálatot folytatnak az elmúlt években már Bulgáriában élő és edző magyar sportoló tervezett honosításáról.
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