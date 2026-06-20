Ott álltam, ahol Lionel Messit négymillió ember ünnepelte

– Miután Lenti mindentől nagyon messze esik, a Fradi zalaegerszegi vendégjátékai jelentették önnek az ünnepnapokat?
– Hogyne, az első ZTE-Fradi meccsre édesapámmal mentünk el. 1973. május 6-án Szimacsek Tibornak a 25. másodpercben szerzett góljával 1-0-ra nyert a ZTE a Fradi ellen. Ez volt a két csapat első NB I-es meccse Egerszegen. 23 ezer néző őrjöngött a lelátókon.
Csóró gyerekként csak akkor mentem el a ZTE meccseire, amikor a nagy fővárosi csapatok, a Dózsa, a Honvéd vagy a Vasas érkeztek az egerszegi stadionba. Ezen felül mi maradt nekem? Az a pár meccs, amit a tévé adott, a rádió Körkapcsolása és a Népsport.
Sokszor gondolkodtam azon, milyen jó dolog lenne elmenni sportújságírónak. Ez az álmom nem vált valóra, de talán éppen ezért kerültem a nagy magyar sajtólevelezők közé.
– Mi volt a célja azzal a megszámlálhatatlan sok olvasói levéllel, amelyeket a különböző szerkesztőségeknek küldött?
– Nyomot szerettem volna hagyni magam után. Sokan ezt nem értik, én nem csak azért írtam, mert szerettem elmondani a véleményemet, hanem azért is, mert úgy gondoltam, hogy a megjelent levelek örökre megmaradnak. Ha máshol nem, akkor a nagy könyvtárakban, ahol bekötik az újságokat. Tudom, ma már ez furcsa, de hittem és hiszek a nyomtatott sajtó erejében. Egy olyan ember, aki a Zalai Hírlapból tanult meg olvasni, nem is mondhat mást.
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