Ott álltam, ahol Lionel Messit négymillió ember ünnepelte

– Mi volt az első olvasói levél, amelyet elküldött?

– A Zalai Hírlapban jelent meg, az volt a címe, hogy Tell Vilmos utódai. Nem Svájcban jártunk, csak itt, a Lenti melletti erdőbe vittem el azokat a fogyatékossággal élő gyerekeket, akiket tanítottam. Erről írtam beszámolót, magam sem gondoltam volna, hogy megjelenik. Csodálkozásom csak akkor lett nagyobb, amikor jött a postás és hozott nekem négyszáz forintot. A lap ennyivel honorálta az írást. Arra is büszke vagyok, hogy az olvasói leveleim kilencven százaléka megjelent. Ami bánt, hogy a szerkesztőségek egyre kevésbé foglalkoznak velünk, olvasókkal. Különben miért lenne egyre kevesebb hely az olvasói leveleknek?

– Miért fontos ez?

– Nem a legfontosabb az olvasó az újságnak? Ha igen, akkor nem kellene bennünket meghallgatni? Költői kérdések ezek, tisztában vagyok a realitásokkal.

– Nem arról van szó, hogy ez a felgyorsult világ elsodorta az olvasói leveleket?

– Inkább arról, hogy ma már semmit sem olvasnak az emberek. Megnézik a neten – ezzel minden el van intézve. Legalábbis azt mondják, hogy megnézik.

– Miért döntött úgy, hogy a pedagógusi pálya legnehezebb ágát, a fogyatékossággal élő gyerekek nevelését választja hivatásul?

– Apám is tanár volt, én is az lettem. Keresztapám egy kőszegi iskola igazgatójaként dolgozott. Sorsom így elrendeltetett. A főiskolára harmadszor vettek fel. Az első sikertelen felvételikor halt meg az édesapám, a másodiknál a testvérem. Soha nem adtam fel, harmadszor is nekimentem a felvételinek. A feleségemmel akkor már jegyben jártam, ő itt, Lentiben a kisegítő iskolában dolgozott tanárként. Gyermekfelügyelőként kezdtem, majd testnevelőtanár lett belőlem.

A legnagyobb magyar sajtólevelezők egyike, Paksa Tibor (Fotó: Oroszi Beáta)

1981. január 1-én léptem be a gyerekek közé és onnan mentem nyugdíjba. A tanítás mellett focisulit és asztalitenisz-szakkört szerveztem. Büszke vagyok arra, hogy Horváth Rozália személyében egy olyan sportolót is nevelhettem, aki paralimpiai kerettag lett az asztaliteniszezők között. Nagyon mélyen megérintett, amikor egy hajszállal maradtunk le a 2012-es londoni paralimpiai részvételről. Szerintem ennek az volt az oka, hogy vidékiek voltunk.