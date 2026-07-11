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A belga edző meccs utáni üvöltése nehezen feledhető

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Belgium drámai körülmények között kapott ki 2-1-re Spanyolországtól a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében. A spanyolok ezzel bejutottak a legjobb négy közé. A meccs utáni jelenetek, Belgium szövetségi kapitányának ordítása azonban nehezen feledhető.

Lantos Gábor
2026. 07. 11. 9:57
Spanyolország jutott be a legjobb négy közé Fotó: DAVID RAMOS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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