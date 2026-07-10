Magyar válogatott játékost kényszeríthet a másodosztályba a hazai szövetség döntése
Nyilvánosságra hozta a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ), hogy mely klubok nem kapták meg az igényelt licencet a 2026/27-es idényre. Az NB I-be nevezett klubok közül a Mosonmagyaróvár járt így, ha másodfokon nem változik az ítélet, olyan játékosok kényszerülnek a másodosztályba, mint a magyar válogatott Falusi-Udvardi Laura, vagy Háfra Noémi és Pásztor Noémi. A korábbi sikercsapat, a Dunaújváros az NB I/B-re sem kapott indulási jogot első fokon.
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