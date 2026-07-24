Nem a Mercedesnek kedveznek az előjelek Mogyoródon

Az időjárás sem a Mercedesnek kedvez?

A 25 Celsius-fok környéki hőmérséklet és a többségében száraznak jósolt időjárás aligha befolyásolja az eseményeket. Ugyanakkor az előrejelzés alapján a teljes hétvége során épp

vasárnap délután a legnagyobb az eső valószínűsége Mogyoródon, és a nedves körülmények szintén hatással lehetnek a történésekre.

Antonelli így is bizonyítana, és tovább növelné előnyét a rekordgyőztes Lewis Hamilton (Ferrari), valamint a technikai problémái és lemaradása miatt egyre inkább bosszús csapattársa, Russell előtt. Az olaszok ötvenedik futamgyőzelmére törő tinédzser Mogyoródon nyerte a Forma–2-es karrierje egyetlen főfutamát, tavaly viszont csupán tizedik lett az elitkategória versenyén.

– Saját hibáink miatt értékes pontokat veszítettünk, és tudjuk, hogy ezen javítanunk kell. A csapat teljes erőbedobással dolgozik azon, hogy megértse a problémákat, kijavítsa azokat, és biztosítsa mindkét versenyzőnek azokat az eszközöket, amelyekkel minden hétvégén a legtöbbet hozhatják ki a lehetőségeikből. Magyarország egészen más kihívást jelent, mint a közelmúlt pályái. Silverstone és Spa inkább energiakorlátozott pályák voltak, míg a Hungaroring sokkal energiaigényesebb karakterisztikájú, és mindez megváltoztatja az autóval szembeni követelményeket és a hétvége megközelítését is – nyilatkozta a Mercedest irányító Toto Wolff.

Andrea Kimi Antonelli az időmérőn és a versenyen is folytatná a Mercedes jó sorozatát. Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki

Antonelli is kihagyja az első szabadedzést

Antonelli idén egy órával kevesebbet készülhet a hétvége fontosabb eseményeire, ugyanis az első szabadedzésen a dán Frederik Vesti ül helyette autóba. Ezenkívül további négy csere várható a pénteki nyitányon: a japán Hirakava Rjó Oliver Bearmant (Haas), az észt Paul Aron Franco Colapintót (Alpine), az olasz Leonardo Fornaroli Oscar Piastrit (McLaren), míg az amerikai Colton Herta Valtteri Bottast (Cadillac) váltja.

A száguldó cirkusz mellett az F2, az F3 és a Porsche-szuperkupa versenysorozatokban is fordulót rendeznek a hétvégén, tehát a Mogyoródra kilátogatóknak a betétfutamokra is érdemes lehet figyelni.

Ez a 2032-ig szóló szerződés értelmében még évekig így is marad. Már szerdán rengeteg fénykép- és autogramkérő rajongó várta az érkező csapatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, és a felújított Hungaroringen is telt ház lesz, úgyhogy a hangulatra aligha lesz panasz sokak egyik kedvenc helyszínén.