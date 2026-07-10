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Óriási szenvedések árán nyert és elődöntős Spanyolország, Belgium kiesett

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Óriási szenvedések árán nyert és elődöntős Spanyolország, Belgium kiesett

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A toronymagas esélyesnek tartott Spanyolország óriási szenvedések árán nyert 2-1-re Belgium ellen Los Angelesben a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében. A belgákat az ág is húzta, a meccs közben sérült meg a kapusuk, majd a cserekapus hatalmas hibája hozta meg a győzelmet Spanyolország számára.

Lantos Gábor
2026. 07. 10. 22:59
Mikel Merino, a spanyolok győztes góljának szerzője Fotó: DAVID RAMOS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Az volt tehát a kérdés, hogy az ezer sebből vérző Belgium ki tudja-e húzni ezzel az 1-1-es döntetlennel, s eljut-e a tizenegyesekig, miközben a spanyolok mindent megtettek azért, hogy ez ne következzen be. 

Belgium's goalkeeper #01 Thibaut Courtois receives medical treatment during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Spain and Belgium at the Los Angeles Stadium in Inglewood on July 10, 2026. (Photo by ETIENNE LAURENT / AFP)
Courtois megsérült, le kellett cserélni - Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

A spanyol kapitány a 79. percben a nem teljesen egészséges Nico Williamset is pályára küldte. Ebből is látszott, hogy Spanyolország mindenképpen szerette volna lezárni a meccset, de ez nem akart összejönni nekik. Sőt! A 84. percben a belgák hagytak ki nagy lehetőséget. A spanyolok kapusa, Unai Simon rosszul tisztázott, De Bruyne 40 méterről lőtte rá, de ebbe a lövésbe Rodri belevetődött. 

A 86. percben Olmo helyett az a Merino érkezett, aki a portugálok ellen a 91. percben szerezte meg a győztes gólt. És aztán jött az igazi dráma. A 88. percben Merino megszerezte a spanyolok vezető és pár perccel később már győztes gólját. 

A belgák kapusa, Lammens hatalmas hibájára csapott le a spanyol cserejátékos, egyszerűen hihetetlen volt mindez ezen a szinten. Cubrasi 25 méteres lövését oldalra kellett volna kiütnie a belgák kapusának, helyette Merino elé tette azt, aki nem hibázott.

A spanyol csapat nagyon megszenvedett Belgium ellen, de nyert, őket ez érdekli, más nem nagyon. Spanyolország az elődöntőben a francia válogatott ellen lép pályára. 

Labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő: Spanyolország–Belgium 2-1 (1-1)

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