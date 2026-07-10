Óriási szenvedések árán nyert és elődöntős Spanyolország, Belgium kiesett

Az volt tehát a kérdés, hogy az ezer sebből vérző Belgium ki tudja-e húzni ezzel az 1-1-es döntetlennel, s eljut-e a tizenegyesekig, miközben a spanyolok mindent megtettek azért, hogy ez ne következzen be.

Courtois megsérült, le kellett cserélni - Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

A spanyol kapitány a 79. percben a nem teljesen egészséges Nico Williamset is pályára küldte. Ebből is látszott, hogy Spanyolország mindenképpen szerette volna lezárni a meccset, de ez nem akart összejönni nekik. Sőt! A 84. percben a belgák hagytak ki nagy lehetőséget. A spanyolok kapusa, Unai Simon rosszul tisztázott, De Bruyne 40 méterről lőtte rá, de ebbe a lövésbe Rodri belevetődött.

A 86. percben Olmo helyett az a Merino érkezett, aki a portugálok ellen a 91. percben szerezte meg a győztes gólt. És aztán jött az igazi dráma. A 88. percben Merino megszerezte a spanyolok vezető és pár perccel később már győztes gólját.

A belgák kapusa, Lammens hatalmas hibájára csapott le a spanyol cserejátékos, egyszerűen hihetetlen volt mindez ezen a szinten. Cubrasi 25 méteres lövését oldalra kellett volna kiütnie a belgák kapusának, helyette Merino elé tette azt, aki nem hibázott.

A spanyol csapat nagyon megszenvedett Belgium ellen, de nyert, őket ez érdekli, más nem nagyon. Spanyolország az elődöntőben a francia válogatott ellen lép pályára.

Labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő: Spanyolország–Belgium 2-1 (1-1)