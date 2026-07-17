Szoboszlai Dominik: Ez életem egyik legnagyobb napja a gyermekem születése után

Hozzátette: – Nyilván azért marad Liverpoolban, mert abszolút elkötelezettek vagyunk a klub szellemisége és filozófiája iránt, és hiszünk abban, hogy a közös jövő még az elmúlt három évnél is sikeresebb lehet. A családjával remekül érzik magukat Angliában, Dominik imádja a klubot, a várost, a szurkolókat, és bízunk benne, hogy a következő években a lehető legtöbb trófeát hódítja majd el a csapattal. Az utóbbi hónapokban több spekuláció is napvilágot látott a jövőjével kapcsolatban, de a mostani bejelentés egyértelművé tette, hogy mi járt a fejében, és hogy mindvégig hol képzelte el a jövőjét.

Harminc éves koráig az Anfielden maradhat

Szoboszlai három évvel ezelőtt 70 millió euróért igazolt Liverpoolba a német RB Leipzigtől. A magyar válogatott csapatkapitánya azóta kulcsjátékossá vált. Jürgen Klopp irányítása alatt egyből alapember lett, majd Arne Slot csapatában még fontosabb szerepet játszott a Premier League-bajnoki cím megszerzésében 2025-ben.

Az előző idényben bár a Liverpool csalódást keltően szerepelt, amibe Slot bele is bukott, Szoboszlai újabb szintet ugrott, aminek elismeréseként a piaci ára elérte a 100 millió eurót és őt választották a klub idénybeli legjobb játékosának.

A 25 éves középpályás eddig 147 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezeken 28 gólt szerzett és 24 gólpasszt adott. Andy Robertson közelmúltbeli távozása után Szoboszlai esélyes lehet a csapatkapitány-helyettesi posztra, hosszabb távon pedig a jelenlegi kapitány, Virgil van Dijk utódja is lehet.

Azzal, hogy most öt évvel meghosszabbította a szerződését, Szoboszlai harminc éves koráig Liverpoolban maradhat. Lényegében a pályafutása legjobb éveit töltheti el az Anfielden. A futballban persze semmi sem biztos, lehet olyan klub, amely idő előtt kivásárolná őt a szerződéséből, de tekintettel annak a hosszára, a következő egy-két évben ehhez biztosan nagyon mélyen a zsebébe kellene nyúlnia valakinek.