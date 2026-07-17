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Szoboszlai Dominik: Ez életem egyik legnagyobb napja a gyermekem születése után

Szoboszlai DominikEsterházy MátyásLiverpool FC

Szoboszlai Dominik: Ez életem egyik legnagyobb napja a gyermekem születése után

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A Liverpool a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Szoboszlai Dominik új, hosszú távú megállapodást kötött a klubbal: öt évre, 2031-ig kötelezte el magát a Premier League tavalyi bajnokához. Szoboszlai szerint az új szerződés aláírása ott van a futballpályafutása három legnagyobb pillanata között, és a gyermeke születése után az egyik legfontosabb nap az életében. Esterházy Mátyás, a középpályás menedzsere szerint a Liverpool magyar középpályása már egyértelműen a világelit tagja.

Szalay Attila
2026. 07. 17. 16:32
Szoboszlai Dominik élete egyik legnagyobb napjának tartja, hogy új szerződést írt alá a Liverpoollal
Szoboszlai Dominik élete egyik legnagyobb napjának tartja, hogy új szerződést írt alá a Liverpoollal Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
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Hozzátette: – Nyilván azért marad Liverpoolban, mert abszolút elkötelezettek vagyunk a klub szellemisége és filozófiája iránt, és hiszünk abban, hogy a közös jövő még az elmúlt három évnél is sikeresebb lehet. A családjával remekül érzik magukat Angliában, Dominik imádja a klubot, a várost, a szurkolókat, és bízunk benne, hogy a következő években a lehető legtöbb trófeát hódítja majd el a csapattal. Az utóbbi hónapokban több spekuláció is  napvilágot látott a jövőjével kapcsolatban, de a mostani bejelentés egyértelművé tette, hogy mi járt a fejében, és hogy mindvégig hol képzelte el a jövőjét.

Harminc éves koráig az Anfielden maradhat

Szoboszlai három évvel ezelőtt 70 millió euróért igazolt Liverpoolba a német RB Leipzigtől. A magyar válogatott csapatkapitánya azóta kulcsjátékossá vált. Jürgen Klopp irányítása alatt egyből alapember lett, majd Arne Slot csapatában még fontosabb szerepet játszott a Premier League-bajnoki cím megszerzésében 2025-ben.

Az előző idényben bár a Liverpool csalódást keltően szerepelt, amibe Slot bele is bukott, Szoboszlai újabb szintet ugrott, aminek elismeréseként a piaci ára elérte a 100 millió eurót és őt választották a klub idénybeli legjobb játékosának.

A 25 éves középpályás eddig 147 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezeken 28 gólt szerzett és 24 gólpasszt adott. Andy Robertson közelmúltbeli távozása után Szoboszlai esélyes lehet a csapatkapitány-helyettesi posztra, hosszabb távon pedig a jelenlegi kapitány, Virgil van Dijk utódja is lehet.

Azzal, hogy most öt évvel meghosszabbította a szerződését, Szoboszlai harminc éves koráig Liverpoolban maradhat. Lényegében a pályafutása legjobb éveit töltheti el az Anfielden. A futballban persze semmi sem biztos, lehet olyan klub, amely idő előtt kivásárolná őt a szerződéséből, de tekintettel annak a hosszára, a következő egy-két évben ehhez biztosan nagyon mélyen a zsebébe kellene nyúlnia valakinek.

Enyhültek a Liverpool problémái a középpályán

Szoboszlai hosszabbításával egy komoly probléma enyhült a Liverpool új vezetőedzője, Andoni Iraola számára, aki úgy készül az első idényére a csapat élén, hogy több középpályás jövője is bizonytalan.

A holland Ryan Gravenberch ugyan az év elején hatéves szerződést írt alá, de jelen állás szerint Curtis Jones, Endo Vataru és a kölcsönből visszatérő Harvey Elliott is szabadon igazolhatóvá válhat egy év múlva, míg az argentin válogatottal a világbajnoki döntőre készülő Alexis Mac Allister megállapodásából is már csak két év van hátra.

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