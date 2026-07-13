Iraola számít Szoboszlai vetélytársára, akit Slot elzavart

A Liverpool kerete így különböző időpontokban áll majd munkába. Több játékosnak már kiesett a csapata, Alexis Mac Allister és Ibrahima Konaté viszont még a világbajnokság elődöntőjében is érdekelt. Az argentin középpályás alapemberként szerepelta tornán, Norvégia ellen gólt is fejelt, míg Konaté eddig csupán tizennégy percet kapott a francia válogatottban.

A lépcsőzetes csatlakozás ugyan nehezíti Iraola munkáját, de a szakember igyekszik meglátni benne a lehetőséget is. Így több időt tölthet az egyes játékosokkal, illetve az akadémisták és a kölcsönadásból visszatérő futballisták is több játékpercet kaphatnak a felkészülés elején.

Andoni Iraola a kamerák kereszttüzében első liverpooli sajtótájékoztatóján Fotó: PETER POWELL / AFP

Iraola további igazolásokat akar

A Liverpool eddig két új játékost szerződtetett. A francia középhátvéd, Jérémy Jacquet a Rennes-től, míg a spanyol támadó, Víctor Munoz az Osasunától érkezett.

– Már szerződtettünk két játékost, de továbbiakra is szükségünk van, ezt tudjuk. A klub dolgozik ezen. Edzőként természetesen azt szeretném, ha minden játékos már az első napon itt lenne, és a felkészülés kezdetétől együtt edzhetne velünk, de tudjuk, hogy a futball nem így működik – fogalmazott Iraola.

Az erősítés azért is sürgető, mert több meghatározó, tapasztalt futballista – köztük Mohamed Szalah – távozott a Liverpooltól, miközben Hugo Ekitiké, Conor Bradley és Giovanni Leoni hosszabb időre kidőlt. Iraola mindhármukat hosszú távon fontos játékosnak tekinti, de különösen Ekitiké pótlására kell átmeneti megoldást találnia.

Intenzív és agresszív Liverpoolt ígér

Iraola nem vállalt konkrét eredménycélt, és arra sem válaszolt egyértelműen, hogy átmeneti idény következik-e. A játékstílusáról viszont világosan beszélt: keményen dolgozó, intenzív, agresszív és vertikálisan futballozó Liverpoolt akar.

Olyan csapatot szeretnék adni a szurkolóknak, amelyre büszkék lehetnek. A Liverpool számomra a kapcsolódásról szól: kapcsolatot kell teremteni az emberekkel és a szurkolóinkkal

– mondta Iraola, aki azt szeretné, ha csapata labdával és labda nélkül is minél több időt töltene az ellenfél térfelén.