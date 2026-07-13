Iraola számít Szoboszlai vetélytársára, akit Slot elzavart

A Liverpool kedden megkezdi a felkészülést a 2026/27-es idényre, előtte pedig Andoni Iraola hétfőn megtartotta első sajtótájékoztatóját a klub vezetőedzőjeként. A spanyol szakember elmondta, hogy folyamatosan egyeztet a játékosaival, különösen azokkal, akik szerepeltek a világbajnokságon. Iraola számít az Aston Villánál töltött egyéves kölcsönadásból visszatérő Harvey Elliottra is, akit két éve még Szoboszlai Dominik egyik legfőbb vetélytársaként emlegettek a Liverpool középpályáján. A Liverpool eddig két új játékost szerződtetett, a spanyol szakember továbbiakat akar.
A világbajnokság miatt fokozatosan áll össze a keret
Iraola már több Liverpool-játékossal beszélt, elsősorban azokkal, akik részt vettek a világbajnokságon, és közülük is azokkal, akik már kiestek. Amíg versenyben voltak, nem akarta zavarni őket, a szabadságukat töltő futballistákkal azonban megkezdte az egyeztetést.
A világbajnokságon szereplő játékosok legalább három hét pihenést érdemelnek, hogy időt tölthessenek a családjukkal, a barátaikkal, és kiszellőztessék a fejüket
– jelentette ki Iraola.
A Liverpool kerete így különböző időpontokban áll majd munkába. Több játékosnak már kiesett a csapata, Alexis Mac Allister és Ibrahima Konaté viszont még a világbajnokság elődöntőjében is érdekelt. Az argentin középpályás alapemberként szerepelta tornán, Norvégia ellen gólt is fejelt, míg Konaté eddig csupán tizennégy percet kapott a francia válogatottban.
A lépcsőzetes csatlakozás ugyan nehezíti Iraola munkáját, de a szakember igyekszik meglátni benne a lehetőséget is. Így több időt tölthet az egyes játékosokkal, illetve az akadémisták és a kölcsönadásból visszatérő futballisták is több játékpercet kaphatnak a felkészülés elején.
Iraola további igazolásokat akar
A Liverpool eddig két új játékost szerződtetett. A francia középhátvéd, Jérémy Jacquet a Rennes-től, míg a spanyol támadó, Víctor Munoz az Osasunától érkezett.
– Már szerződtettünk két játékost, de továbbiakra is szükségünk van, ezt tudjuk. A klub dolgozik ezen. Edzőként természetesen azt szeretném, ha minden játékos már az első napon itt lenne, és a felkészülés kezdetétől együtt edzhetne velünk, de tudjuk, hogy a futball nem így működik – fogalmazott Iraola.
Az erősítés azért is sürgető, mert több meghatározó, tapasztalt futballista – köztük Mohamed Szalah – távozott a Liverpooltól, miközben Hugo Ekitiké, Conor Bradley és Giovanni Leoni hosszabb időre kidőlt. Iraola mindhármukat hosszú távon fontos játékosnak tekinti, de különösen Ekitiké pótlására kell átmeneti megoldást találnia.
Intenzív és agresszív Liverpoolt ígér
Iraola nem vállalt konkrét eredménycélt, és arra sem válaszolt egyértelműen, hogy átmeneti idény következik-e. A játékstílusáról viszont világosan beszélt: keményen dolgozó, intenzív, agresszív és vertikálisan futballozó Liverpoolt akar.
Olyan csapatot szeretnék adni a szurkolóknak, amelyre büszkék lehetnek. A Liverpool számomra a kapcsolódásról szól: kapcsolatot kell teremteni az emberekkel és a szurkolóinkkal
– mondta Iraola, aki azt szeretné, ha csapata labdával és labda nélkül is minél több időt töltene az ellenfél térfelén.
A mélyen védekező riválisoktól sem tart. Úgy véli, ha az ellenfél visszahúzódik, a Liverpool irányíthatja a játékot, kevesebb helyzetet engedhet, és közelebb kerülhet a gólszerzéshez.
– Azt szeretném, hogy a lehető legtöbb időt töltsük az ellenfél térfelén, mert akkor úgy érzem, mi vagyunk közelebb a gólhoz – fogalmazta meg futballfilozófiájának egyik legfontosabb alapelvét a Liverpool új vezetőedzője.
Amerikai túrával hangolnak a Premier League-re
A Vörösök júliusban az Egyesült Államokba utaznak, ahol három mérkőzést játszanak: Nashville-ben a Sunderlanddel, New Yorkban a Wrexhammel, Chicagóban pedig a Leeds Uniteddel találkoznak. Ezt követően az Anfielden folytatódik a felkészülés, augusztus 9-én az AS Monaco, egy héttel később pedig az olasz Como lesz az ellenfél.
A Liverpool a Premier League nyitó fordulójában, augusztus 23-án a Newcastle United vendége lesz a St. James’ Parkban.
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